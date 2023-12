Wir gehen in das neue Jahr mit zwei Kriegen, die uns unmittelbar betreffen und jedem Menschen mit einem Mindestmaß an Gefühl wegen der Leiden der Zivilbevölkerung schwer auf der Seele liegen. Beide Kriege sind von eminenter Bedeutung für uns Europäer. Der Ukrainekrieg, weil er ein klares Zeichen für die Absicht Wladimir Putins ist, zuerst die Ukraine und andere ehemalige Teile der Sowjetunion unter seine Herrschaft zu zwingen und gleichzeitig oder im Anschluss daran ganz Europa zumindest unter seinen Einfluss zu bringen.

Der Krieg in Gaza ist für uns von Bedeutung, weil er den gesamten Nahen Osten erneut zu einer Zone der Instabilität macht, was sich vordergründig in Flüchtlingswellen und dem Export von islamistischem Terrorismus nach Europa äußern wird.

Ein Haus in Donezk brennt nach einem russischen Angriff. REUTERS/ALEXANDER ERMOCHENKO

Im Hintergrund geht es darum, ein Israel, dem sich Europa verpflichtet fühlt, das aber unter der Herrschaft von verblendeten Rechtsextremisten steht, zwar weiter gegen eine Mörderbande wie die Hamas zu unterstützen, aber gleichzeitig auf Israel einzuwirken, dass seine Kriegsführung in Gaza mehr Rücksicht auf Zivilisten nimmt.

Auf beiden Schauplätzen ist Europa hinter den Amerikanern nur ein Akteur in der zweiten Reihe. Aber die Europäer werden trotzdem gebraucht. Nur ein Schlaglicht auf eine signifikante Aktion: Deutschland hat damit begonnen, im baltischen Staat Litauen, früher UdSSR, eine Kampfbrigade von 5.000 Mann mit schwerem Gerät zu stationieren – unter Nato-Flagge. Das ist ein Zeichen, dass der Westen nicht gedenkt, den russischen Revanchismus und Expansionismus widerstandslos gewähren zu lassen.

Humanitäre Hilfe

In Gaza muss die EU einerseits humanitäre Hilfe leisten, andererseits aber auch überlegen, wie man eine politische Lösung unterstützen könnte. Das bedeutet, dass die Radikalen auf beiden Seiten – die Regierung Netanjahu mit ihren religiös-rechtsextremen Partnern und die Hamas beziehungsweise andere Terroristen – letztlich ihren Einfluss verlieren müssen.

Die Situation in den beiden Kriegen lässt wenig Hoffnung auf ein baldiges Ende zu. Die Gegenoffensive der Ukraine ist zum Stehen gekommen. Für 2024 kann die Strategie nach der Meinung von Experten nur darin bestehen, einen Sieg Russlands zu verhindern. Das bedeutet einen Übergang zur Defensive für die Ukraine, gepaart mit punktuellen Raketenangriffen auf russische Knotenpunkte.

Vor allem aber müssen die Waffenlieferungen des Westens jetzt wirklich hochgefahren werden. In der EU muss man gegen gar nicht mehr so geheime Agenten Moskaus wie Viktor Orbán entschlossen vorgehen.

In Israel scheint Benjamin Netanjahu unter Druck zu stehen, vonseiten der USA, aber auch vonseiten der eigenen Bevölkerung, den rücksichtslosen "Kampf bis zum Ende" herunterzufahren. Schon um wenigstens noch ein paar der Geiseln zu retten und vor allem um die fürchterlichen Verluste unter der Zivilbevölkerung zu begrenzen. Im Endeffekt müssen aber Netanjahu und seine rechtsradikalen Siedler-Partner weg. Sie sind nichts als zerstörerische Kräfte – auch für Israel selbst. In Wahrheit müsste Netanjahu sofort abgelöst werden, nicht erst nach "Kriegsende". Europa steht bei alldem, wie gesagt, in der zweiten Reihe. Aber es ist nicht ganz einflusslos. (Hans Rauscher, 20.12.2023)