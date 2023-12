19.40 REPORTAGE

Re: Mutti macht jetzt Punkrock Ruth Miller aus Leicester will nach ihrem Berufsleben als Grundschullehrerin wieder Punkrock machen. Sie gründet eine Band, die Verinos. Das "Unglamorous Music Project" hat seitdem 16 Frauen-Punkbands hervorgebracht, und das allein im britischen Leicester. Bis 20.15, Arte

20.15 HISTORIENDRAMA

The Promise – Die Erinnerung bleibt (USA/E 2016, Terry George) Im Konstantinopel des Jahres 1914 lernt der armenische Medizinstudent Mikael (Oscar Isaac) den Fotojournalisten Chris (Christian Bale) und dessen Geliebte, die Künstlerin Ana (Charlotte Le Bon), kennen. Es entspinnt sich eine Dreierbeziehung vor dem Hintergrund des Genozids an den Armeniern in den letzten Jahren des Osmanischen Reichs. Bis 22.15, Arte

Charlotte Le Bon und Oscar Isaac in "The Promise – Die Erinnerung bleibt", Arte, 20.15 Uhr. Foto: capelight pictures

20.15 WEIHNACHTEN RABIAT

Kevin – Allein zu Haus (Home Alone, USA 1990, Chris Columbus) Während die Familie nach Paris reist, wehrt der zu Hause vergessene Kevin (Macaulay Culkin) zwei Einbrecher (Joe Pesci und Daniel Stern) ab. Die mit Slapstick gespickte Weihnachtskomödie wurde soeben in die National Film Registry der Library of Congress aufgenommen. Die Fortsetzung Kevin – Allein in New York gibt es im Anschluss daran zu sehen. Bis 21.55, ORF 1

22.15 DOKUMENTATION

"Der kleine Prinz" – Man sieht nur mit dem Herzen gut Die Doku erzählt mit Archivbildern, Originalzeichnungen, privaten Fotos und Animationen die kaum bekannte Entstehungsgeschichte von Antoine de Saint-Exupérys Klassiker. Dabei werden die von künstlerischen, politischen und amourösen Abenteuern geprägten letzten Lebensjahre des Schriftstellers und Piloten bis zum Verschwinden während eines Aufklärungsflugs 1944 beleuchtet. Bis 23.15, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Überreichtum – Millionäre fordern Reichensteuer "Besteuert uns, die Reichen, und zwar jetzt", fordern mehr als 200 Multimillionäre und Milliardäre weltweit, sie warnen vor der Kluft zwischen Arm und Reich. Christa Hofmann hat fünf Multimillionäre getroffen, die sich für die Besteuerung einsetzen. Im Weltjournal+ folgt ab 23.05 die Doku Unser Platz – Wem gehört die Stadt?. Bis 23.50, ORF 2