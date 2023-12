Eigentlich wuchs Jonna Jinton in der Metropole Göteborg im Südwesten Schwedens auf. Doch das Leben in der Stadt sagte der heute 34-Jährigen nicht zu. Es zog sie in den spärlich besiedelten nördlichen Teil des skandinavischen Landes. Und zwar in das Dorf Grundtjärn, 900 Autokilometer von ihrer alten Heimat entfernt.

In der Zehn-Einwohner-Siedlung an einem Waldsee, in der sie dereinst Sommerurlaub mit den Eltern gemacht hatte, zog sie in eine alte Holzhütte, die sie selbst renovierte. Der Anfang ihres neuen Lebens, für das sie 2010 ihr Studium abbrach, gestaltete sich für die Künstlerin allerdings schwierig. Den Sommern mit den langen Tagen folgen Monate voller Dunkelheit, die Infrastruktur ist dürftig, und Arbeit war schwer zu finden. Letztlich waren es ihr Blog und später ein Youtube-Kanal, die ihr nun das Leben gemeinsam mit Freund, Hund, zwei Katzen und anderen Tieren ermöglichen.

My journey to the Humming Mountains

Jonna Jinton

In ihren Beiträgen berichtet sie von nordischen Traditionen, vertont traditionelles Liedgut und gibt Einblicke in ihren Alltag. Untermalt wird dies von den Bildern einsamer Wälder, Berge und Seen – oder den gerade in den Wintermonaten gut sichtbaren Nordlichtern. Immer wieder fängt sie auf ihren Reisen die mystische Atmosphäre des Nordens gelungen ein. Trotz der Härten, die die örtlichen Gegebenheiten mit sich bringen, bereut Jinton ihre Entscheidung nicht.

Das Leben in der nördlichsten Stadt der Welt

Noch einmal 1.600 Kilometer weiter nördlich – diesmal Luftlinie – hat es Cecilia Blomdahl verschlagen. Auch sie ist 34 und stammt aus Göteborg. 2015 zog sie gemeinsam mit ihrem Freund nach Longyearbyen im Archipel Svalbard, zu Deutsch: Spitzbergen. Es gehört zu Norwegen, befindet sich etwa auf halbem Wege zwischen dem skandinavischen Land und dem Nordpol. 60 Prozent der Landmasse sind vergletschert.

Eigentlich war der Aufenthalt nur für ein paar Monate geplant, doch während die gemeinsame Liebe des Paares erlosch, entflammte sich ihr Herz für Landschaft und Leute inmitten des Arktischen Ozeans. Longyearbyen ist mit 2.500 von insgesamt rund 3.000 Einwohnern nicht nur der größte Ort auf Spitzbergen, sondern auch die am nördlichsten liegende Stadt der Welt. Die Haupteinnahmequelle vieler Einwohner ist der Bergbau. Eisbären sind Teil des Alltags.

THIS is why I live on a remote arctic island with 3000 people and polar bears | Northernmost Town

Cecilia Blomdahl

Und es gibt auch ein regulatorisches Kuriosum: Wer hier stirbt und nicht verbrannt werden will, wird auf dem norwegischen Festland zur letzten Ruhe gebettet. Die Jahresdurchschnittstemperatur auf Svalbard liegt bei knapp minus sieben Grad, im Permafrostboden verwesen Leichen kaum. Seit etwa 80 Jahren wurden dem Inselfriedhof keine neuen Gräber hinzugefügt. Aber ohnehin gibt es keine Altersheime oder professionelle Pflegedienste. Das örtliche Spital hat auch keine Entbindungsstation, auch hier wird empfohlen, rechtzeitig vor dem Geburtstermin ins Flugzeug zu steigen. Dafür kann man immerhin ganz ohne Visum auf dem Archipel wohnen und arbeiten.

Freiwillig ins Eis

Diese Umstände, so sagt Blomdahl in einem Erklärvideo, führen aber auch dazu, dass auf Spitzbergen praktisch nur Menschen wohnen, die sich aktiv dafür entschieden haben und bereit sind, die Herausforderungen weit jenseits des Polarkreises auf sich zu nehmen. Für sie geht es um die weitgehend unberührte Natur. Und selbst in Longyearbyen verlassen an den Wochenenden viele Menschen den Ort, um sich in kleine Hütten zurückzuziehen, wo man gemeinsam mit Familie und Freunden Zeit verbringt.

Relaxing Aurora in Winter with ♫ Peaceful Piano Music | Svalbard | Cosy, Sleep, Study Winter Vibes

Cecilia Blomdahl

Das Transportmittel der Wahl für sie und ihren Hund Grim ist freilich das Schneemobil, denn außerhalb der Ortschaften gibt es kein Straßennetz. Dementsprechend ist ein GPS-Gerät überlebenswichtig, denn andernfalls geht man leicht im Schneesturm verloren. Es geht ihr aber nicht bloß um das spektakuläre Panorama, sondern auch um die Menschen, so Blomdahl. Spitzbergen ist für sie letztlich viel mehr eine Lebensart, denn einfach nur ein Ort.

Man muss gar nicht selbst im wortwörtlich hohen Norden leben wollen, um die Videos genießen zu können, mit denen Blomdahl aus ihrem Leben berichtet und die Ruhe der Eislandschaften einfängt. (gpi, 26.12.2023)