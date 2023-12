Das Thema Luft in den Schulen wurde vor allem durch die Corona-Pandemie zu einem Thema. In Wirklichkeit war es das schon früher. Auch hier zeigt sich: Die politischen Zuständigkeiten sind ein Problem. Es gilt sprichwörtlich: Die Lufthoheit über die Schulen ist politisch föderal aufgeteilt. IMAGO/Leandro Osório

Wien – Dort, wo die Bundesregierung zuständig sei, nämlich für die Bundesschulen (AHS, BMHS), würde sie auch Schritte setzen, um die Luftsituation in den Schulen zu verbessern, antwortet das Bildungsministerium auf SPÖ-Chef Andreas Bablers Kritik, wonach die Regierung in Sachen "Lufthygiene" seit Jahren "säumig" sei. Babler fordert flächendeckend Luftfilter und Belüftungsanlagen für Kindergärten und Schulen, so wie er sie als Bürgermeister von Traiskirchen für seine Stadtgemeinde angeschafft habe.

Auf STANDARD-Anfrage im Büro von Minister Martin Polaschek hieß es dazu: "Wie bei anderen Forderungen im Bildungsbereich wird auch hier die Kompetenzlage außer Acht gelassen. Die Zuständigkeit für die Raumausstattung von Pflichtschulen und Kindergärten liegt da klar bei Ländern und Gemeinden."

CO2-Sensoren in Schulen werden evaluiert

Im Zuständigkeitsbereich des Bundes, für höhere Schulen, werde jedenfalls "seit 2021 in allen Schulneubauten und bei Sanierungen, wo es möglich ist, eine mechanische Lüftung gebäudeseitig eingebaut", betont man im Ministerium. Es laufe zudem gerade eine Studie mit der TU Graz über die Akzeptanz und den Nutzen von CO2-Messgeräten. Bundesschulen, die derartige Geräte, die anzeigen, wann gelüftet werden muss, einsetzen möchten, könnten diese schon jetzt über die entsprechenden Schulbudgets anschaffen.

Im Übrigen empfiehlt das Ministerium auch den Pflichtschulerhaltern die erst jüngst im Hinblick auf den Bereich Luftqualität überarbeiteten, für den Bund verpflichtenden Schulbaurichtlinien des Österreichischen Instituts für Schul- und Sportstättenmanagement. Diese empfehlen wie auch das Normungsinstitut "Hybridlüftung" als die beste Lösung, das heißt: Fensterlüftung plus mechanische Lüftungsanlagen (keine mobilen Luftreiniger). (Lisa Nimmervoll, 19.12.2023)