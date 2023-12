Eine junge Frau aus Senegal hat mit einem eigenen Start-up einen Weg gefunden, per Computer der Krankheit auf die Spur zu kommen

Eine bessere Ehrenrettung für Computerspiele kann es kaum geben: Hätte sich Rokhaya Diagne nicht bei jeder Gelegenheit ins Zimmer ihres Bruders geschlichen, um an dessen Rechner stundenlang zu spielen, dann müsste der westafrikanische Staat Senegal, ja die Welt überhaupt, vielleicht noch viel länger mit einer Krankheit leben, die jährlich rund 600.000 Menschenleben fordert: Malaria.

Rokhaya Diagne aus dem Senegal wurde für ihre Software ausgezeichnet. Linkedin/Rokhaya Diagne

Ihren Spieldrang besänftigte Diagne irgendwann. Ihre Mutter habe ihr gesagt, sie sei süchtig und müsse ins Krankenhaus, wenn sie nicht aufhöre, erzählte sie der "New York Times". Ihre Leidenschaft für Computer aber hielt an. Heute experimentiert die 25-jährige Bioinformatikerin mit Algorithmen und künstlicher Intelligenz (KI), um Malaria schneller und sicherer als das menschliche Auge diagnostizieren zu können. Das Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Krankheit bis 2030 aus der Welt zu schaffen, ist damit einen Schritt näher gerückt.

In Dakar studierte Diagne Biologie und bekam ein Praktikum im Labor eines Spitals. Nachdem sie dort tagelang ins Mikroskop gestarrt hatte, wusste sie, dass das kein Job für sie war: Sie wollte ihren Kopf lieber für neue Lösungen einsetzen und nicht nur Protokollen folgen, hängte das Studium an den Nagel und folgte dem Rat ihres Bruders: "Beschäftige dich mit schwierigen Sachen, da gibt es weniger Konkurrenz."

Eigenes Start-up gegründet

Gerade rechtzeitig nahm in Dakar die American University of Science and Technology ihren Betrieb auf, Diagne schrieb sich für Informatik ein. Später gründete die Muslimin ihr eigenes Start-up, das mit künstlicher Intelligenz Lösungen für Probleme im Gesundheitswesen finden soll – etwa für die schnelle Diagnose von Malaria, die vor allem Kinder retten könnte: Je früher sie Medikamente bekommen, desto größer ist ihre Heilungschance.

Die stumpfe Tätigkeit, die sie einst selbst im Labor verrichtet hatte, war für eine künstlich-intelligente Lösung bestens geeignet. Allerdings brauchte Diagne viele Blutproben mit den Parasiten, um ihren Rechner zu trainieren. Schließlich fand sie ein Labor, entwickelte ihre Software – und wurde dafür prompt ausgezeichnet. Im Senegal erhielt sie einen Preis für soziales Unternehmertum, in Ghana wurde sie auf einer KI-Konferenz geehrt. Als Nächstes will sie ein Programm entwickeln, das eine genauso schnelle und sichere Diagnose für Krebszellen bietet. (Johannes Dieterich, 19.12.2023)