Team von Guardiola trifft im Endspiel am Freitag in Jeddah auf Fluminense

Manchester City zog ohne Mühe ins Finale ein. AFP/-

Jeddah- Die Klub-WM in Saudi-Arabien hat das erwartete Finale der Kontinentalchampions aus Europa und Südamerika. Manchester City gewann am Dienstag im Halbfinale gegen die Urawa Red Diamonds aus Japan mit 3:0 (1:0) und trifft im Endspiel am Freitag (19.00 Uhr MEZ) in Jeddah auf Fluminense. Die Brasilianer hatten sich am Vortag gegen den vom ehemaligen ÖFB-Teamchef Marcel Koller betreuten ägyptischen Klub Al Ahly mit 2:0 (0:0) durchgesetzt.

Auch ohne ihren weiterhin verletzt fehlenden norwegischen Torjäger Erling Haaland hatte der europäische Champions-League-Sieger gegen sein asiatisches Pendant aus Japans Metropole Saitama keine Mühe. Ein Eigentor des Norwegers Marius Hoibraten unmittelbar vor der Pause (45.+1) sowie Treffer von Mateo Kovacic (52.) und Bernardo Silva (59.) nach dem Seitenwechsel sorgten für den Unterschied.

City muss auch im Finale auf Haaland, Kevin De Bruyne und Jeremy Doku verzichten. Das Trio darf im Kampf um den Titel nicht eingesetzt werden, weil es im Halbfinale nicht zum Kader gehörte.

"Wir waren geduldig und am Ende effektiver", sagte ManCity-Trainer Pep Guardiola: "Jetzt erholen wir uns, genießen die zwei freien Tage hier und versuchen dann, den nächsten Titel zu gewinnen und diesen Kreis zu schließen."Für ihn wäre ein Finalsieg schon der vierte Triumph, hat der Katalane doch bereits mit dem FC Barcelona (2009, 2011) und dem FC Bayern München (2013) auf der höchsten internationalen Vereinsebene reüssiert.

Die Klub-WM findet zum letzten Mal im alten Format mit sieben Mannschaften statt. Nach einem Jahr Pause wird das Nachfolgeturnier ab 2025 mit 32 teilnehmenden Teams ausgetragen. Erster Gastgeber sind die USA. (APA, sid, red, 19.12.2023)