Welche Serien Sie während der Feiertage und danach noch ganz schnell schauen könnten und welche es noch wert sind, in den nächsten Wochen gesehen zu werden. Es gibt viel zu tun, packen wir's an! DER STANDARD-Weihnachtsalgorithmus hat für alle die richtige Serie. Sie wollen:

Weihnachtszauber

Weihnachten zu Hause

Langzeitsingle Johanne hat genug von den blöden Fragen zu ihrem Beziehungsstatus. Sie beschließt, innerhalb von 24 Tagen einen Partner zu finden, den sie für das frohe Fest daheim abschleppen kann. Norwegisches Weihnachtsleckerli. Netflix

Die norwegische Serie "Weihnachten zu Hause" auf Netflix. Netflix

Das Fest der Liebe

Weihnachten ohne Drehbuch? Jan Georg Schütte macht's möglich. In der zweiten Staffel der Impro-Comedy lässt der Grimme-Preis-Träger die deutschen Schauspielgrößen Charly Hübner, Devid Striesow und Claudia Michelsen aufeinander los. Oliver Wnuk, Andrea Sawatzki, Nicole Heesters und Wolf-Dietrich Sprenger sorgen dafür, dass dieses Fest garantiert nicht so wird, wie geplant. ARD Mediathek und am 23. 12., 17.15 in Das Erste

Doctor Who

Darauf freuen sich viele: Einen Tag nach dem Christkind kommt "Doctor Who: Vom Himmel hoch". Die neuen Folgen des Seriendinos feiern am 25. Dezember Premiere. Das Weihnachtsspecial präsentiert Ncuti Gatwa als den fünfzehnten Doktor und Millie Gibson als seine Begleiterin Ruby Sunday. Disney+

"Doctor Who"

BBC

Andere Katastrophen

Die zweite Welle

15 Jahre nach dem schrecklichen Tsunami in Thailand steht plötzlich eine Totgeglaubte vor der Tür des Anwalt Harry: Alexandra, seine Schwägerin. Sie ist von den Ereignissen traumatisiert, er weiß nicht, was er glauben soll, zumal teilen die beiden ein dunkles Geheimnis. Die Rückkehr von Alexandra bringt diese Vergangenheit wieder ans Tageslicht. Ursula Strauss ist dabei. ZDF-Mediathek und am 27. 12., ZDF

Haus aus Glas

Die Familie Schwarz ist in der Krise. Die familieneigene Gießerei ist hochverschuldet, ein Sanierungsplan muss her. Und am besten auch gleich die Übergabe. Die besten Chancen rechnet sich Tochter Eva aus. Es wird aber dann jemand anderer, was bei Eva wirklich nicht gut ankommt. Die Heirat der jüngsten Tochter Emily mit Felix kommt da gerade recht. Und natürlich gibt es auch hier wieder quicklebendige Geister aus der Vergangenheit. Stefanie Reinsperger spielt die herrlich narrische Firmentochter. Sechs Folgen, geschrieben von Esther Bernstoff. Ab 28. 12., Arte-Mediathek, 29. 12. ARD-Mediathek, 4. 1. Arte, 9. 1. Das Erste

Große Geschichte

The Bletchley Circle

Der englische Landsitz Bletchley Park diente im Zweiten Weltkrieg als Dienststelle zur Entschlüsselung des deutschen Nachrichtenverkehrs. Dort waren auch etliche hochspezialisierte Agentinnen beschäftigt, zum Beispiel wie hier in der Serie Susan, Millie, Jean und Lucy. Als im England des Jahres 1952 die Polizei das Muster einer Mordserie nicht erkennt, ermitteln die früheren Kolleginnen auf eigene Faust – der Beginn des legendären "Bletchley Circle". Die Serie lief von 2012 bis 2014 in Großbritannien. Wer sie noch nicht kennt, kann das jetzt nachholen. Lohnt sich. Amazon Prime

The Bletchley Circle: San Francisco

Amazon The Bletchley Circle: San Francisco

Einzigartige Persönlichkeiten

Being Michael Schumacher

Am 29. Dezember 2013 stürzte Formel-1-Pilot Michael Schumacher bei einem tragischen Skiunfall schwer. Seitdem ist der siebenmalige Weltmeister aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwunden. BR-Redakteur Andreas Troll verfolgt in der fünfteiligen Serie den Weg des Buben von der Kartbahn an der Kiesgrube in Kerpen zum Motorsportstar. 28. 12., 23.35, ARD

Jan Ullrich – Der Gejagte

Die Dokumentation wirft einen Blick auf die Erfolge und Abstürze des Radrennfahrers, eine der ganz großen tragischen Figuren des Profisports. Vier Folgen, in denen Ullrich nicht mit Wahrheiten und schmerzlichen Geständnissen spart. Amazon

Powerplay – Smart Girls Go for President

Die norwegisch-deutsche Politik-Comedy-Serie erzählt die unglaubliche Geschichte vom Aufstieg der engagierten Ärztin Gro Harlem Brundtlands: Der Weg einer unterschätzten Frau zur ersten norwegischen Ministerpräsidentin. Ein unfassbar dummer Titel, der dieser Serie überhaupt nicht gerecht wird. Ab 29. 12. in der ARD-Mediathek – Achtung, wahrscheinlich geogeblockt, 2. 1., NDR

Spannung, die ins Unermessliche steigt

Berlin Deutsches Spin-off der spanischen Erfolgsserie "Haus des Geldes". Wieder ist ein irrer Coup geplant, dieses Mal im größten Auktionshaus von Paris. Hasta la vista, baby! 29. 12., Netflix

Berlin | Offizieller Trailer | Netflix

Einige Diebstähle sind wie Liebesgeschichten: unwiderstehlich. „Berlin“ aus dem „Haus des Geldes“-Universum läuft am 29. Dezember auf Netflix an. Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

In ewiger Schuld Die Witwe Maya sieht über die Nanny-Cam im Zimmer der Tochter den eigentlich als ermordet geglaubten Ehemann. Nervenzerfetzende Krimispannung aus Großbritannien. Die Serie basiert auf dem Roman "Fool Me Once" von Autor Harlan Coben aus dem Jahr 2016. Joanna Lumley, unvergessene Schnapsdrossel in "Absolutely Fabulous", ist dabei. 1. 1., Netflix

In ewiger Schuld

„In ewiger Schuld“ mit Michelle Keegan, Adeel Akhtar, Joanna Lumley und Richard Armitage. Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Spaß haben

Die Munsters Diese schrecklich nette Familie rund um den totenbleichen Schraubenträger Herman und seine unwiderstehlich abscheuliche Gattin Lilly lief im Herbst 1988 bereits in einer Wiederholung. 25 Jahre später die Wiederholung der Wiederholung? Dagegen kann niemand etwas haben – oder, wie würde Herman Munster es ausdrücken: I want! I want! I want! 24. 12., 5.15, Nitro

Serien entdecken

Icon of French Cinema Nach einigen glamourösen Jahren in Hollywood kehrt Schauspielerin Judith Godrèche zurück nach Paris. Mit einem neuen Film plant sie, ihrer Karriere wieder mehr Schwung zu verleihen. Doch der Neustart hat Tücken. Die Geister der Vergangenheit lauern an jeder Ecke. Gofrèche spielt ihr Alter Ego und reflektiert die Höhen und Tiefen ihres eigenen Lebens. Die Franzosen haben ein Händchen in der selbstironischen Betrachtung von landeseigenen Film- und Showgrößen. Call My Agent hat es in dem Fach zu wahrer Meisterschaft gebracht. 28. 12., 23.15, Arte

Icon of French Cinema.

Der Trailer zur Serie. CinéSérie - Trailers FR

L'Opéra – Dancing in Paris Die Geschichte der Balletttänzerin Zoé, einer 35-jährigen Primaballerina der Pariser Oper, die sich gegen ihr konkurrenzbetontes Umfeld durchsetzen muss. Sehr viele warten nur darauf, dass Zoé fällt. Ästhetisch und erzählerisch intensiv, von Cécile Ducrocq entwickelt, die auch schon Folgen von Call My Agent (siehe oben) geschrieben hat. Canal+

Serie "L’Opéra"

Serie auf Canal+ CANAL+ Austria

Versäumtes nachholen

Poker Face

"Poker Face" erzählt in zehn Episoden von den Abenteuern der Privatdetektivin Charlie, die eine außergewöhnliche Fähigkeit besitzt: Sie erkennt, wenn jemand lügt. Mit ihrem Plymouth Barracuda tourt sie als menschlicher Lügendetektor quer durch die USA und trifft bei jedem Stopp auf neue Charaktere und seltsame Verbrechen. Natasha Lyonne ist Charlie, und sie ist die Beste. Diese Serie huldigt der alten Schule des Fernsehens, weil jede Folge eine abgeschlossene Erzählung ist. Geradezu göttlich sind die Stargäste: Ellen Barkin, Chloe Sevigny, Judith Light und ganz viele andere. Bitte, schauen Sie sich das an! Sky

Poker Face

Mit Natasha Lyonne. Peacock

Unser Planet II

Wo David Attenborough drauf ist, ist David Attenborough drin: Einzigartige Bilder von der Schönheit unseres Planeten, der allerdings in allerhöchster Gefahr ist. Netflix

Unser Planet II.

Tiere ganz nah auf Netflix. „Unser Planet II“. Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Succession

Diese Serie bricht mit allen Regeln der Erzählkunst. "Succession" hat nicht einen einzigen Sympathieträger aufzuweisen. Alle Mitglieder dieser schrecklichen Familie haben Dreck am Stecken, und sie würden fraglos jeden und jede ans Messer liefern, wenn es um den Erhalt der eigenen Macht geht. Vier Staffeln im Hexenkessel, so etwas Gutes werden Sie nicht so bald wieder zu sehen bekommen.

"Succession" auf HBO.

HBO

(Doris Priesching, 23.12.2023)