Die US-Apothekenkette Rite Aid setzte KI-Gesichtserkennung ein, um Ladendiebe auszuforschen. Das System funktionierte aber so schlecht, dass es regelmäßig zu falschen Anschuldigungen kam. Schuld war eine schlechte Datenbasis bestehend aus verwackelten und unscharfen Bildern. AFP/FREDERIC J. BROWN

Eigentlich wollte die Apothekenkette Rite Aid aus den USA Ladendiebe ertappen und griff, wie viele andere Geschäfte auch, zur Videoüberwachung. Doch statt simple Überwachungskameras in den Geschäftslokalen aufzuhängen ging man bei Rite Aid einen Schritt weiter: Das System sollte automatisch die Gesichter der Kundinnen und Kunden mit den Einträgen in einer Datenbank bekannter Ladendiebe abgleichen. Doch die Fehler waren derart haarsträubend, dass nun die Handelsaufsicht den Einsatz der Technologie mit sofortiger Wirkung untersagt hat.

Wie Gesichtserkennung sicher nicht funktioniert

Dabei klingt der Ansatz von Rite Aid auf dem Papier nicht ganz unlogisch. Aus technischer Sicht wohlgemerkt: Gesichter werden von Überwachungskameras gescannt und mit den Einträgen in einer Datenbank abgeglichen. Erkennt die KI eine Übereinstimmung, wird Alarm gegeben, schließlich ist ein bekannter Unruhestifter in der Filiale. Doch in den Vergleichsdatenbanken waren offenbar unscharfe Fotos von Überwachungskameras, aus der Hüfte geschossene Aufnahmen von den Smartphones der Angestellten oder gar Zeitungsausschnitte mit den Gesichtern der Verdächtigen. Sprich: Das Material in der Datenbank angeblicher Ladendiebe war derartig schlecht, dass das ganze System nur scheitern konnte. Ironischerweise hatte Rite Aid gleich zwei Unternehmen angeheuert, die sich um die Qualität der Datensätze kümmern sollten.

Doch es kam so, wie es das Ausgangsmaterial naheliegend erscheinen ließ: Das System erzeugte Tausende von falsch-positiven Übereinstimmungen, so die Federal Trade Commission (FTC). Die Angestellten erhielten anschließend eine Push-Benachrichtigung auf ihr Handy, dass sich ein gesuchter Ladendieb oder eine Ladendiebin in der Filiale herumtreibt.

Racial Profiling

Das hatte für die betroffenen Kundinnen und Kunden unangenehme Konsequenzen, wurden sie doch von Angestellten der Kette des Ladendiebstahl beschuldigt, festgehalten und der Polizei übergeben, obwohl sie unschuldig waren. In manchen Fällen wurden etwa Personen gleich in mehreren Filialen als der immergleiche Gesuchte ausgewiesen. Außerdem wurde etwa ein elfjähriges Mädchen vom System als gesuchte Ladendiebin "erkannt", das daraufhin von der Polizei durchsucht wurde – erfolglos, aber mit traumatischen Folgen für das Kind. Tatsächlich war das System so fehleranfällig, dass selbst die eigenen Angestellten von den vielen Falschmeldungen frustriert gewesen seien.

Einmal sei nach der Meldung einer schwarzen Frau die Polizei gerufen worden, wie "Heise" unter Berufung auf die Prozessakten berichtet. Das System hatte also eine vermeintliche Ladendiebin identifiziert. Bei der gesuchten Person handelte es sich jedoch um eine weiße Frau. Dieser und zahlreiche ähnliche Vorfälle brachten Rite Aid den Vorwurf ein, nicht nur KI-gestützte Massenüberwachung zu verwenden, sondern damit auch noch Racial Profiling zu betreiben und Menschen mit nichtweißer Hautfarbe unter Generalverdacht zu stellen. Außerdem habe die Kette die umstrittene Technologie mehrheitlich in Apotheken eingesetzt, die sich in Gegenden mit nichtweißer Bevölkerungsmehrheit befinden, schrieb die "Washington Post".

Angestellte mussten Verdächtige verfolgen

Das Unternehmen informierte die Kundschaft auch nicht darüber, dass es ihre Gesichter aktiv scannt. Den Mitarbeitenden von Rite Aid wurde verboten, diese Information preiszugeben. Die Angestellten mussten den "Verdächtigen" durch die Geschäfte folgen, sie durchsuchen und ihre Identität feststellen oder gleich die Polizei rufen. Die Anweisungen, was nun zu tun sei, gab das KI-System selbst. Das führte vielfach zu entwürdigenden Szenen, und viele Menschen wurden vor Freunden oder Familienangehörigen des Ladendiebstahls oder anderer Vergehen beschuldigt, schreibt die FTC. Darüber hinaus waren von diesen Maßnahmen unverhältnismäßig viele Menschen mit nichtweißer Hautfarbe betroffen.

"Der rücksichtslose Einsatz von Gesichtsüberwachungssystemen durch Rite Aid führte zu Demütigungen und anderen Schäden für die Kunden, und die Verstöße gegen die Anordnung gefährdeten die sensiblen Daten der Verbraucher", sagte Samuel Levine, Direktor des Bureau of Consumer Protection der FTC. "Die heutige bahnbrechende Anordnung macht deutlich, dass die Kommission die Öffentlichkeit vor unlauterer biometrischer Überwachung und unlauteren Datensicherheitspraktiken schützen wird."

Dieses Urteil könnte eine Vielzahl von anderen Einzelhandelsunternehmen in den USA betreffen, denn dort ist eine KI-gestützte Gesichtserkennung keine Seltenheit. So verwendet etwa die Baumarktkette Home Depot eine ganz ähnliche Technologie. Bei der FTC spricht man deshalb auch schon von "algorithmischer Unfairness".

Die FTC hat nun ein Verbot ausgesprochen: Rite Aid darf in den kommenden fünf Jahren keine Gesichtserkennung mehr einsetzen. Ob sich die Kette je wieder der Gesichtserkennung bedienen kann, ist aber ohnehin ungewiss: Die Firma ist mittlerweile insolvent.

In Europa wäre eine solche Gesichtserkennung nach dem AI Act verboten. Der Einsatz einer solchen Technologie stelle ein "unakzeptables Risiko" dar, heißt es im aktuellen Entwurf. (pez, 20.12.2023)