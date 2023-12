10. Rezept für Burnt Basque Cheesecake

Die Zubereitung des auch San Sebastian Cheesecake genannten Kuchens ist einfach. Und die dunkle Farbe gehört so. Wirklich!

So sieht ein gelungener San Sebastian Cheesecake aus. Kevin Recher

9. Rezept für überbackene Topfenpalatschinken

Ein Klassiker der österreichischen Mehlspeisküche, die Palatschinke, wird in diesem Rezept mit einem Milchguss überbacken.

Zwölf auf einen Streich: Topfenpalatschinke. Ida Gartner

8. Wie gut ist das Rezept für Prince Charles "Coronation Quiche"?

Anlässlich der Krönung am 6. Mai hat das Königshaus ein Rezept für die Feierlichkeiten veröffentlicht: Wir haben die Quiche mit Bohnen, Spinat und Cheddar gebacken.

Sehr gern hätten wir Charles unsere Quiche zur Verkostung vorgesetzt. Petra Eder

7. Selbstgemachtes Suppenpulver mit Gemüse, das im Auto getrocknet wurde

Wir füllen den Sommer gleich ins Glas mit zusätzlich fermentiertem Fenchel und confiertem Knoblauch.

So sieht das selbstgemachte Suppenpulver aus. Ida Gartner

6. Peach Crumble, ein einfaches Sommerdessert

Wenn Pfirsiche Hochsaison haben, gibt es kaum eine bessere Nachspeise als einen Pfirsich-Crumble.

Den Crumble warm mit Vanilleeis servieren! Ursula Schersch

5. Rezept für Grilled Cheese Sandwich Deluxe

Mit einer schnell gekochten Zwiebelmarmelade wird ein simpler Käsetoast verfeinert.

Zu denSandwiches passt Blattsalat. Ursula Schersch

4. Saftige, gehaltvolle Schokoladentorte

Ein Rezept, bei dem weder an Schokolade noch an Butter gespart wird – und das ist gut so.

Viel Butter gehört in dieses Rezept. Helga Gartner

3. Rezept für Baked Honey Chicken – gebackenes Hendl mit scharfer Honigsauce

Ein schnell zubereitetes Backhendl mit angenehmer Schärfe.

Dazu passen Pommes oder ein frischer Salat Kevin Recher

2. Veganes Rezept: Gemüsebeuschel mit Serviettenknödel

Ein Beuschel ist eigentlich eine österreichische Spezialität mit Innereien. Paul Ivic hat daraus eine vegetarische Variante gezaubert, wir versuchen uns an einer veganen.

Gemüsebeuschel mit Serviettenknödel. Ingrid Huber

1. Lemon Squares: Rezept für Zitronenschnitten

Fruchtig und süß-säuerlich, sind die Schnittchen ein Traum für alle Zitronenfans.

... vor dem Servieren mit Staubzucker bestreuen! Ursula Schersch

(red, 29.12.2023)