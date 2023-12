Mit Ausnahme der Pandemiejahre 2020 und 2021 veröffentlicht Airhelp, die weltweit größte Organisation für Fluggastrechte, jedes Jahr den Airhelp Score, ein Ranking der besten internationalen Flughäfen der Welt. Deren Bewertung basiert auf Pünktlichkeit, den Kundenmeinungen sowie dem Angebot an Essen und Geschäften. Die höchstmögliche Punktzahl ist zehn. Spoiler: Keiner der bewerteten Flughäfen konnte diesen Spitzenwert erreichen.

Folgt man dem diesjährigen Ranking, ist der beste Flughafen der Welt in diesem Jahr (mit 8,54 von zehn möglichen Punkten) der Flughafen Muscat International Airport im Oman. Kein einziger europäischer Flughafen ist in den Top 10 gelandet. Erst auf Rang 21 findet man den Flughafen Bilbao in Spanien, der Flughafen Wien-Schwechat taucht auf Platz 49 auf. Was wohl mit den zahlreichen Verwerfungen im europäischen Flugverkehr zusammenhängen dürfte, die es heuer gab.

Die Erfahrungen von Fluggästen fließen in die Bewertung mit ein. APA/TOBIAS STEINMAURER

Platz zwei ist unverändert der Flughafen Recife in der gleichnamigen brasilianischen Stadt mit einer Gesamtwertung von 8,49 Punkten. Knapp dahinter sichert sich der Cape Town International Airport in Südafrika mit 8,48 Punkten den dritten Platz. Drei weitere Flughäfen in Brasilien, drei in Japan sowie ein Flughafen in Katar erhielten Top-Bewertungen. Der bestbewertete Flughafen 2022, Tokyo Haneda, fällt im internationalen Ranking um ganze 13 Plätze zurück und landet somit auf Rang 14.

Die weltweit schlechtesten Airports sind der Flughafen Banjarmasin Syamsudin Noor in der indonesischen Stadt Banjarmasin und der Malta International Airport. In der Gesamtwertung erreichen beide Flughäfen einen Score von 6,39 Punkten. Nur etwas besser schneiden die beiden Hauptstadtflughäfen London Gatwick Airport und der Lisbon Humberto Delgado Airport ab, die 6,43 bzw. 6,48 Punkte erhielten. Unter den 20 schlechtesten Flughäfen der Welt befinden sich 14 in europäischen Städten, drei davon in Großbritannien. Der Frankfurt International Airport belegt mit 6,86 Punkten Platz 20 der schlechtesten Flughäfen weltweit.

Am pünktlichsten starten und landen Flüge in Japan

In Sachen Pünktlichkeit geht der japanische Osaka Itami International Airport mit 8,7 Punkten als Sieger hervor. Den zweiten Platz teilen sich der Brasília-Presidente Juscelino Kubitschek International Airport und der Cape Town International Airport. Auf dem dritten Platz liegen mit 8,5 Punkten zwei weitere brasilianische sowie ein japanischer Flughafen. Die weltweit unpünktlichsten Flughäfen sind der Banjarmasin Syamsudin Noor International Airport (5,2 Punkte), der Denpasar International Airport (5,5 Punkte) und der London Gatwick Airport (5,5 Punkte).

Die Fluggastrechte-Organisation hat im Rahmen des Airhelp Score auch mehr als 15.800 Flugreisende in 58 Ländern nach ihren Erfahrungen mit Flughäfen befragt. Die besten Bewertungen erhielt dabei der Lennart Meri Tallinn Airport mit 8,9 Punkten. Dicht dahinter folgen der Seoul Incheon International Airport und der Muscat International Airport mit 8,8 beziehungsweise 8,7 Punkten. Was die Kundenzufriedenheit angeht, belegt der US-amerikanische Flughafen Newark Liberty den letzten Platz (6,6 Punkte). Darauf folgen der Philadelphia International Airport (6,7 Punkte) und vier weitere Flughäfen aus Albanien, Bulgarien, Italien und Pakistan (6,8 Punkte).

Die Reisenden sollten auch die Geschäfte und Restaurants an den von ihnen besuchten Flughäfen bewerten. Der Umfrage zufolge gibt es das beste Angebot am Dubai International Airport und am Seoul Incheon International Airport. Beide Flughäfen erhielten in der Kategorie neun Punkte. Der Airhelp-Score-Gesamtsieger aus Muskat belegt hier den zweiten Platz mit 8,9 Punkten. Auf dem dritten Platz befinden sich der Tokyo Haneda International Airport und der Mumbai Chhatrapati Shivaji International Airport mit 8,8 Punkten. Das schlechteste Restaurantangebot gibt es am Ponta Delgada João Paulo II Airport in Portugal (5,8 Punkte), dicht gefolgt vom Sofia Airport in Bulgarien mit 6,1 Punkten und dem Split Airport in Kroatien (6,2 Punkte). (red, 27.12.2023)