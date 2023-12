Das Logo der deutschen ProSiebenSat1-Gruppe. REUTERS/Andreas Gebert/

Der italienische Medienkonzern Mediaforeurope (MFE) hat wieder einmal die Übernahme von ProSiebenSat1 angemeldet. Ende November wurde der Zusammenschluss bei der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde BWB kundgetan. Die vom ehemaligen Regierungschef Silvio Berlusconi und seiner Familie kontrollierte MFE beabsichtige, ihre Beteiligung an der ProSiebenSat1 Media weiter auszubauen und damit die faktische alleinige Kontrolle über den Münchner zu übernehmen, teilt die Wiener Wettbewerbsbehörde mit.

Der Zusammenschluss wurde bereits Ende 2022 angemeldet. Die Anmeldung wurde jedoch von MFE wieder zurückgezogen. MFE hielt zuletzt rund 30 Prozent an P7S1. Die Europäische Kommission habe keinen Einwand gegen das Übernahmeangebot erhoben. Das Thema Medienvielfalt war von der Prüfung der EU-Kommission allerdings nicht umfasst, weshalb die Behörde sich nun ausschließlich diesem Thema widmete und zum Schluss kam, "dass nach derzeitigem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden kann, dass es infolge einer allfälligen Durchführung zu nachteiligen Auswirkungen auf den Status quo der Medienaktivitäten von P7S1 in Österreich, insbesondere den Umfang der österreichspezifischen Programminhalte, kommen kann".

In Österreich gehört ProSiebenSat1 die größte Privatsendergruppe ProSiebenSat1Puls4 mit ATV, ATV 2, Puls 4, Puls 24 und der Österreich-Ausgabe der Streamingplattform Joyn.

BWB stellt Prüfungsantrag an das Kartellgericht

Die Komm Austria hat eine Stellungnahme eingebracht, in der sie im Wesentlichen an ihren Bedenken wie im vorherigen Verfahren Anfang Jänner 2023 in Bezug auf die Medienvielfalt in Österreich festhält. Die vorliegenden Informationen würden eine vertiefte Prüfung des Vorhabens erforderlich machen, weshalb die Wettbewerbsbehörde eine Prüfung des Zusammenschlussvorhabens beantragt. Der Bundeskartellanwalt (BMJ) stellt ebenfalls einen Prüfantrag. (red, 20.12.2023)