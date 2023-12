Im Gastblog schreibt Julia Halbwachs darüber, wie Neujahrsvorsätze erfolgreich umgesetzt werden können

Nächstes Jahr höre ich auf zu rauchen, ich mache mehr Sport, und ich will mehr Zeit mit der Familie verbringen – wer kennt sie nicht, die Neujahrsvorsätze. Denn wenn sich das alte Jahr dem Ende zuneigt, verspüren wir oft den Wunsch, etwas an unserem derzeitigen Leben ändern zu wollen. Quasi eine bessere Version unserer selbst zu werden.

Einer der Neujahrsvorsätze, den so manche:r jedes Jahr aufs Neue fasst, ist eine gesündere Ernährung. Doch Gewohnheiten lassen sich oft nicht über Nacht ablegen. Vorsätze sind mühsam, wenn es um starre Regeln geht, und mit Zwang und Druck fällt es sowieso schwer, das eigene Verhalten zu ändern. Am einfachsten lässt sich eine Veränderung mit Spaß und Genuss umsetzen.

Ein Rezept aus dem Veganuary-Kochbuch

Deswegen gibt es jetzt das offizielle Veganuary-Kochbuch mit vielen pflanzlichen Rezepten, die es ganz einfach machen, mehr Gemüse zu essen und neue Rezepte auszuprobieren. "Veganuary" heißt die Kampagne, die Menschen seit 2014 dazu inspiriert, den ersten Monat des Jahres rein pflanzlich zu genießen.

Passend zum Veganuary gibt es ein Rezept mit Kürbis und Couscous. Veganuary – Das offizielle Kochbuch

Das offizielle Kochbuch dazu soll als Einstieg in die vegane Küche dienen und mit über 100 Rezepten zeigen, wie abwechslungsreich Essen mit rein pflanzlichen Zutaten sein kann. Gerichte wie Thai Curry, gegrillter Caesar Salad oder Karottenkuchen mit Orangenfrosting geben einen Einblick in die rein pflanzliche Ernährung. Die Erlöse aus dem Verkauf des Buches kommen dem gemeinnützigen Projekt Veganuary zugute. Heute dürfen wir exklusiv das Rezept für gebackenen Kürbis mit Perlcouscous & Kokos-Limetten-Joghurt vorstellen!

Zutaten für vier Personen

Für den Kürbis:

Für den Couscous:

Für das Joghurt:

Zubereitung

Den Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Die Kürbisspalten nebeneinander auf ein beschichtetes Back­blech legen. In einer kleinen Schüssel Olivenöl, Ahornsirup, Chiliflocken, Kreuzkümmel und Salz verrühren. Den Kürbis damit beträufeln, dann 40 Minuten im Ofen backen. Etwa 10 Minuten vor Ende der Garzeit den Perl-Couscous gemäß Packungsanweisung garen. Schalotten, Paprika und Ras el-Hanout in einer Pfanne 6 bis 7 Minu­ten in Olivenöl anbraten, bis die Schalotten weich sind. Kichererbsen, Mandeln und Sultaninen hinzufügen und weitere 2 bis 3 Minuten schmoren, dabei regelmäßig umrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und auf einer Servierplatte anrichten. Mit Zitronensaft beträufeln und mit Petersilie bestreuen. Alle Zutaten für das Joghurt in einer Schüssel verrühren. Den gebackenen Kürbis aus dem Ofen nehmen und auf dem Couscous verteilen. Das Joghurt separat dazu reichen oder das Gericht schon teilweise damit beträufeln. (Julia Halbwachs, 27.12.2023)