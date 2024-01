Das Format "Mitreden" geht in den Ruhestand – und die Community übernimmt. Welche Diskussionsräume wünschen Sie sich?

DER STANDARD lebt vom Diskurs und vom Erfahrungsaustausch. In Form von Mitreden wurden abseits der redaktionellen Berichterstattung Orte geschaffen, wo sich Userinnen und User darüber hinaus zu politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen austauschen können. In den unzähligen Diskussionsformaten hat die STANDARD-Community von ihren Erfahrungen berichtet und debattiert.

Welche Themen würden Sie gerne diskutieren? Getty Images

Das Liebesforum war 2023 ein sehr beliebter Ort. Die Community hat sich in 35 Mitreden über das Beziehungs- und Sexleben ausgetauscht, viel Beachtung erhielten dabei etwa die Fragen "Haben Sie schon Gaslighting in Beziehungen erlebt?", "Wo liegt für Sie die Grenze beim Flirten?" oder auch "Googeln Sie Ihr Date vor dem ersten Treffen?".

Userinnen und User, die sich zu kulinarischen Fragen austauschen wollten, konnten im Format des Genussforums einen Platz zum Austausch finden. Dabei behandelten sie Themen von "Essen Sie noch Fleisch?" bis hin zu "Ihre besten Restlessen-Rezepte!".

Und auch um die Jüngsten der STANDARD-Community ging es in so einigen Diskussionen. Im Mitreden: Leben mit Kind gab es die Möglichkeit, über Themen rund um Erziehung und Co die Meinungen und Erfahrungen anderer einzuholen, etwa bei Debatten über "Wie sehr sind Ihre Kinder von Waffen fasziniert?", "Wie schlimm hat Ihr Kind pubertiert?" oder auch "Wie geht es Ihnen als Großeltern?".

Ob Wohnen bei den Eltern, Mieten oder Hausbau: Im Immo-Mitreden schrieben Userinnen und User zu Fragen rund um die eigenen vier Wände. Auch zu steigenden Kosten gab es Diskussionen, etwa bei den Fragen "Wann wussten Sie, dass sich Eigentum nicht ausgehen wird?" oder "Der Traum vom Eigenheim: Aufgeschoben oder ganz geplatzt?".

Jobs, Literatur, Bildung, Feminismus

Im Karriereforum ging es um Jobs, Jobs, Jobs. Und daher auch um Arbeitergeber, Karrierewechsel, unerfüllte Berufswünsche – so gab es Fragen von "Wie glücklich sind Sie in Ihrem Job?", "Goodies im Job: Was bietet Ihr Unternehmen?" bis hin zu "Bürosprüche: Welche können Sie nicht mehr hören?".

Im Literaturforum wurde die Community des STANDARD zu Lektüreempfehlungen, berühmten Autorinnen sowie Graphic Novels befragt. Aber auch sprachliche Fein- und Besonderheiten wurden von den Userinnen und Usern diskutiert, so etwa im Mitreden zu "Welche österreichischen Begriffe haben Sie nicht verstanden?"

In der Quiz-Rubrik wurde die Möglichkeit geboten, das eigene Wissen über die unterschiedlichsten Bereiche auf die Probe zu stellen. Etwa in Fragen zu Kunstwerken, Elefanten und auch zur Geschichte des STANDARD selbst.

Über Themen wie den eigenen Bildungsaufstieg, die Nutzung von Handys im Unterricht und die Herausforderungen von Studierenden wurde ausführlich im Bildungsforum diskutiert. Auffallend war hier etwa das Mitreden zu "Betragensnoten: Was waren Ihre Vergehen in der Schulzeit?"

Bei der Feministischen Gewissensfrage wurde darüber diskutiert, ob man unter anderem bei der Halbe-halbe-Frage noch kämpft oder schon resigniert aufgegeben hat, aber auch, ob Ihnen bei sexistischen Witzen das Lachen im Hals stecken bleibt oder Sie manchmal doch mitlachen. Sowohl die gängigen Schönheitsideale haben Sie im Forum hinterfragt und diskutiert als auch die Frage, warum sich eine feministische Erziehung manchmal sinnlos anfühlt.

Diskussionsorte schaffen

Über all die Jahre haben sich diese Formate wie kleine virtuelle Wohnzimmer für viele Userinnen und User etabliert, in die auch wir Community-Manager:innen gerne auf einen Sprung vorbeigeschaut haben, um über die Erfahrungen, Einstellungen und Meinungen der Community mehr zu erfahren – um ein Gespür für Sie zu bekommen. Und wir haben dabei die Erfahrung gemacht, dass Sie gerne manchmal auch über andere Themen diskutiert hätten. Diese Möglichkeit, Themen vorzugeben, möchten wir nun zur Gänze der Community übertragen. Im Zuge dessen wird das Format "Mitreden" in der bekannten Form eingestellt.

Geben Sie Themengebiete vor, über die Sie gerne mit der STANDARD-Community diskutieren würden, und werden Sie Host eines Themen-Forum+, wo Sie ein Topic aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten können. Sind Sie begeisterte Alltagsradfahrerin und können darüber berichten, oder wollen Sie sich über kulinarische Themen austauschen – oder sind Sie Hobbyfotograf und möchten Ihre Erfahrungen mit der Community teilen, dann posten Sie im Forum oder schreiben Sie uns an ugc@derStandard.at, welches Thema Sie gerne in Form eines Forum+ eröffnen möchten. DER STANDARD schafft für Sie und Ihr Thema einen Ort des Austausches!

Ihre Themenwünsche?

Welche Themen würden Sie gerne abseits der Berichterstattung diskutieren? Sollten bestimmte Mitreden-Formate von Userinnen und Usern fortgeführt werden? Und bei welchem Thema könnten Sie sich vorstellen, ein Forum+ zu betreiben? (ugc, 31.1.2024)