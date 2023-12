London 1890: Eine Leiche – männlich, nackt – liegt in einer Seitengasse. Einschusswunde im linken Auge, keine Austrittswunde. Und auch kein Projektil, das Rückschlüsse auf die Tatwaffe erlauben würde. Ermittler Alfred Hillinghead hat außer eines Fotos eines Reporters, auf dem die Reflexion eines Mannes in einer Fensterscheibe zu sehen ist: nichts.

Stephen Graham als Elias Mannix in "Bodies". Foto: Netflix

Zeitsprung, London 1941: Eine Leiche – männlich, nackt – liegt in derselben Seitengasse ... für Mordermittler Charles Whiteman wird dieser Fall mit einem Schlag zur lebensverändernden Episode, ebenso wie fünf Jahrzehnte vor ihm für Hillinghead. Sie haben es sicher schon erraten: Dasselbe passiert noch zwei Mal. Sharara Hasan steht 2023 vor einem schier unlösbaren Rätsel – ebenso wie Iris Maplewood 2053. Nur durch Zufall entdeckt sie, dass es einen identischen Fall schon 30 Jahre zuvor gegeben hat. Endlich kommt der Ball ins Rollen, und die Zeitreisen können beginnen.

Bodies | Offizieller Trailer | Netflix

Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Mit Bodies ist Netflix eine spannende, innovative und genreübergreifende Miniserie gelungen, die konventionellen Krimi, Sci-Fi-Fantasterei und Politthriller elegant zu verknüpfen versteht. Als Vorlage diente eine Graphic Novel gleichen Namens des 2021 verstorbenen Autors Si Spencer. Und pflichtschuldigst bedient sich die Verfilmung da und dort einer Comic-Optik, ohne aber in Marvel-Gefilde abzudriften.

Beim Blick in die Zukunft fühlt man sich, wenig überraschend, an Blade Runner erinnert. Die Welt von Iris Maplewood ist aber nicht düster, sondern sleek und shiny – fast zu schön, um wahr zu sein. Und genau hier liegt das Problem, das Maplewood, Hasan, Whiteman und Hillinghead nun gemeinsam in Angriff nehmen. Sehenswert, überraschend, spannend. (Gianluca Wallisch, 21.12.2023)