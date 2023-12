Es ist noch gar nicht so lange her, da verkündete Life at Sea die längste Kreuzfahrt der Welt. Drei Jahre sollte sie dauern. Interessenten aus der ganzen Welt gaben dafür ihre Häuser und Wohnungen auf, kündigten ihre Jobs, um an dieser "Cruise of a Lifetime" teilzunehmen. Im November 2023 hätte es losgehen sollen. Dumm nur, dass das ganze Vorhaben letztendlich krachend scheiterte. Das Unternehmen fand kein passendes Schiff.

Die Villa Vie Odyssey soll im Mai 2024 zur längsten Kreuzfahrt der Welt ablegen. Villa Vie Residences

Nun will es ein neuer Anbieter, Villa Vie Residences, besser machen und plant eine Megakreuzfahrt, die dreieinhalb Jahre dauern soll. Am 15. Mai 2024 soll das Kreuzfahrtschiff Villa Vie Odyssey in Southampton in England in See stechen. Am 6. Dezember 2027 legt sie dann in West Palm Beach in den USA an. Dazwischen: Stopps in 425 Häfen in 147 Ländern, unter anderem in Nordeuropa, der Karibik, Süd- und Nordamerika, Japan, Australien und Neuseeland, Nord- und Südostasien und dem afrikanischen Kontinent. Das 924 Passagiere fassende Schiff wurde für mehrere Millionen Dollar in ein Kreuzfahrtschiff mit "Villen" als Wohneinheiten umgebaut. 485 Kabinen sind es insgesamt, zu haben ab rund 80 Euro pro Nacht.

Gäste sind gleichzeitig Eigentümer

Die Idee: Die Kabinen können sowohl gekauft als auch gemietet werden. Eine "Inside Villa" im Inneren des Schiffs kann für 99.000 US-Dollar (rund 90.000 Euro) erworben werden. Hinzukommen allerdings noch monatliche Gebühren: Beginnend bei rund 1.600 Euro pro Person bei Doppelbelegung. Eine Kabine mit Balkon kommt auf rund 227.000 Euro plus monatliche Gebühren von rund 3.650 Euro pro Person bei Doppelbelegung. Käufer sichern sich eine Kabine für 15 Jahre – und erhalten Rabatt auf Kabinen auf weiteren Schiffen. Die Gäste könnten zudem selbst entscheiden, ob sie die gesamte Tour buchen wollen oder nur einzelne Segmente. Wie Mikael Petterson, CEO des Anbieterunternehmens, dem Nachrichtenportal CNN sagte, soll sich das Kaufangebot für all jene lohnen, die länger als drei Jahre auf einem Schiff leben wollen.

Eine Kabine mit Balkon und Meerblick kostet 250.000 US-Dollar. Villa Vie Residences

Das 2009 verlängerte und 2019 renovierte Schiff verfügt neben den 485 Kabinen über drei Restaurants, acht Bars und vier Lounges, einen erweiterten Pool mit vier Whirlpools, ein Spa- und Fitnesscenter sowie eine gut ausgestattete Bibliothek, heißt es. Angebote wie Koch- und Golfkurse sollen dafür sorgen, dass den Passagieren zwischen den Hafenstopps an Bord nicht fad wird. Themenpartys, Lesungen, Gala-Dinner, etc. runden das Angebot ab. Dieses richtet sich nicht nur an Menschen, die zum Beispiel im Ruhestand um die Welt fahren wollen, sondern auch an digitale Nomaden, die auf dem Schiff ihrer Arbeit nachgehen wollen. Ihnen stehen an Bord des Kreuzfahrtschiffs private Büros und Coworking-Flächen mit stabiler Internetverbindung zur Verfügung, verspricht man bei Villa Vie Residences.

Die Gäste sollen an Bord auch in Austausch kommen. Da die Villa Vie Odyssey kleiner sei als andere Kreuzfahrtschiffe, verspricht das Unternehmen, dass sie einen intimen, neuen Kreuzfahrtlebensstil bieten wird und in der Lage ist, Teile der Welt anzusteuern, die größere Schiffe nicht erreichen können. Der flachere Rumpf des Schiffs soll es außerdem ermöglichen, auch Binnengewässer und Flüsse zu befahren. (red, 20.12.2023)