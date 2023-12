Während im Gazastreifen die israelischen Militäroperationen weitergehen, wird in Ägypten über eine neue Waffenruhe verhandelt. Israel soll dafür die Freilassung von zumindest 40 Geiseln fordern

Kein Ende der Zerstörung im Gazastreifen, wie auch hier in der an der Grenze zu Ägypten gelegenen Stadt Rafah. AFP/SAID KHATIB

Mehr als drei Wochen sind seit der letzten Waffenruhe im Gazastreifen vergangen, und die israelischen Militäroperationen gegen Kämpfer und Einrichtungen der Hamas waren dort seitdem beispiellos hart. Doch spätestens seit dem vergangenen Wochenende mehren sich Anzeichen dafür, dass es bald wieder zu einer Feuerpause kommen könnte – im Gegenzug für die Freilassung weiterer israelischer Geiseln.

Bedingungen für Feuerpause – Eine der Hamas nahestehende Quelle bestätigte am Mittwoch Berichte mehrerer Medien, denen zufolge sich die aktuellen Gespräche in Ägypten über ein mögliches Geiselabkommen auf einen Modus Operandi konzentrieren würden, wie es zu einer zumindest einwöchigen Waffenruhe kommen könnte. Eine solche habe Israel in der Nacht zum Mittwoch überraschend angeboten.

Als Grundbedingung – offenbar von israelischer Seite aus – wurde die Freilassung von mindestens 40 Geiseln genannt, darunter Frauen, Kinder und männliche Alte und Kranke. Die Waffenruhe könnte in der Folge verlängert werden, wenn man sich in der Zwischenzeit auf neue Kriterien für weitere Freilassungen einigt. Ähnliches war ja schon im November geschehen. Der anonyme Informant der Agence France-Presse versicherte, dass die Vorschläge bereits vorab zwischen dem Vermittler Katar und Israel erörtert worden seien – alles auch mit Wissen der US-Regierung.

Dass sich die Verhandlungen am Mittwoch in einer konkreten Phase befanden, wurde durch die Anwesenheit von Hamas-Führer Ismail Haniyeh in Kairo unterstrichen.

Unstimmigkeiten innerhalb der Hamas – Die Verhandlungen über eine Waffenruhe betreffen einen nahen Zeithorizont. Bezüglich der weiteren Perspektiven dürfte indes innerhalb der Führung der palästinensischen Terrorgruppe aber Uneinigkeit herrschen: Der militärische Arm unter Führung von Yahya Sinwar will weiterkämpfen. Doch die politischen Topvertreter der Hamas erwägen nach einem Bericht des "Wall Street Journal" Verhandlungen über ein langfristiges Ende der Kriegshandlungen.

"Wir wollen, dass der Krieg beendet wird. (…) Wir kämpfen nicht nur, weil wir kämpfen wollen. Wir sind keine Anhänger eines Nullsummenspiels", sagte Husam Badran, Mitglied des Politbüros der Hamas, der Zeitung in Doha. "Wir wollen einen palästinensischen Staat im Gazastreifen, im Westjordanland und in Jerusalem errichten." Die Äußerungen des Hamas-Führers markierten eine deutliche Wende gegenüber dem 7. Oktober.

Lage wird immer prekärer – Unterdessen verschärft sich die humanitäre Lage im Gazastreifen rapide. Hunderttausenden innerhalb des palästinensischen Gebiets vertriebenen Menschen fehlt es nach Angaben des Kinderhilfswerks Unicef an Wasser. Kindern stünden pro Tag nur eineinhalb bis zwei Liter Trink- und Nutzwasser zur Verfügung, teilte die UN-Organisation am Mittwoch mit. Nach humanitären Standards liege das Minimum in solchen Notsituationen für Trinken, Waschen und Kochen bei zumindest 15 Litern Pro Kopf. Allein zum Überleben seien auf längere Sicht zumindest drei Liter notwendig.

Die Wasser- und Hygienesituation im Grenzort Rafah, wo Hunderttausende von Menschen Zuflucht gesucht haben, sei in einem extrem kritischen Zustand, berichtete das Kinderhilfswerk.

Deutscher Gaza-Überlebender: „Ein Teil von mir ist gestorben“

DER STANDARD

Auch sozialpolitisch wird die Lage dramatisch: Seit dem Überfall auf Israel am 7. Oktober sind im Gazastreifen mehr als zwei Drittel aller Arbeitsplätze verlorengegangen – das berichtete die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) am Mittwoch. "Heute ist kaum noch jemand in Gaza in der Lage, ein Arbeitseinkommen zu erzielen", sagte Peter Rademaker, stellvertretender IAO-Regionaldirektor für die arabischen Staaten. "Die Kurve ist eindeutig noch im Steigen begriffen." Auch im israelisch besetzten Westjordanland gingen zuletzt Arbeitsplätze im Umfang von rund 32 Prozent verloren. (Gianluca Wallisch, 20.12.2023)