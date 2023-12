Rund 20 Gramm CO2 emittiert eine Wachskerze pro Stunde. Getty Images/iStockphoto

Kerzen gehören für viele Menschen besonders in der dunklen Jahreszeit einfach dazu. Sie sorgen für gemütliches Licht und eine behagliche Atmosphäre. Rund zwei Kilogramm Kerzen verbraucht eine Person laut dem Europäischen Kerzenverband (ECA) in Europa jährlich im Durchschnitt. Dänemark, das Herkunftsland des "Hygge"-Trends, ist mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von über vier Kilogramm Europameister.

Doch so romantisch Kerzen auch sein mögen – wie alles, was wir konsumieren, haben die Stimmungslichter auch Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Denn der Großteil der Kerzen besteht aus Paraffin. Das Nebenprodukt aus der Erdölverarbeitung ist nicht erneuerbar und verursacht bei der Verbrennung wie alle fossilen Brennstoffe Treibhausgas-Emissionen. Sofern man nicht täglich ein Lichtermeer mit dutzenden Kerzen veranstaltet, ist der Ausstoß von rund 20 Gramm CO 2 pro Stunde im Vergleich zu anderen CO 2 -Quellen aber eher zu vernachlässigen. So verursacht ein Kilometer Autofahrt im Durchschnitt rund 116 Gramm CO 2 .

Verstecktes Palmöl

Eine Alternative sind Kerzen aus Stearin, das aus pflanzlichen oder tierischen Stoffen hergestellt wird und Paraffin immer mehr ersetzt. Viele Kerzen bestehen auch aus einer Mischung aus Paraffin und Stearin. Letzteres wird allerdings großteils aus dem ökologisch problematischen Palmöl hergestellt, für das in Indonesien und Malaysien oft Regenwälder abgeholzt werden. Die Art des verwendeten Stearins geschweige denn dessen Herkunftsland wird auf der Verpackung selten genannt. Aufgrund der neuen EU-Entwaldungsverordnung müssen Hersteller aber spätestens ab 2025 nachweisen, dass für ihr Stearin kein Wald gerodet wurde.

Immer öfter trifft man außerdem auf elektronische Kerzen. Diese sollen nicht nur sicherer sein, sondern geben auch an, nachhaltiger als Kerzen mit echter Flamme zu sein – schließlich sind sie viele Male verwendbar. Solche Nachhaltigkeitsversprechen könne man allerdings nicht immer für bare Münze nehmen, sagt Gerfried Jungmeier, der bei Joanneum Research Lebenszyklusanalysen zu den ökologischen Auswirkungen von diversen Produkten erstellt. Einer der wichtigsten Faktoren sei die Lebensdauer. Bei einer E-Kerze entsteht, wie bei den meisten elektronischen Geräten, der Großteil der Umweltauswirkungen nicht im Betrieb, sondern bei Herstellung und Entsorgung. Günstig auf die Ökobilanz wirke sich deshalb aus, wenn die E-Kerze möglichst lange hält und möglichst lange verwendet wird.

Mehr Elektroschrott durch E-Kerzen

Eine langlebige, ans Stromnetz angesteckte Kerze habe wahrscheinlich eine bessere Klimabilanz als die erdölbasierten Kerzen, sagt Jungmeier. Unabhängige Studien dazu gibt es allerdings noch nicht. Er warnt auch vor einem Rebound-Effekt: "Die elektrischen Kerzen lässt man wahrscheinlich länger und öfter brennen, als man normale Kerzen anzünden würde", sagt der Nachhaltigkeitsexperte.

Die Treibhausgas-Emissionen dürfe man bei der Ökobilanz zudem nicht überbewerten. Es gebe auch andere Dimensionen, etwa den Verbrauch von wertvollen Ressourcen. Während Wachskerzen rückstandsfrei verbrennen, fällt bei der flammenlosen Variante am Ende der Lebensdauer Elektroschrott und – je nach Modell – eine Menge Altbatterien an. Insbesondere kleine Elektroaltgeräte lassen sich kaum recyceln und landen oft in der Müllverbrennung.

Bisher kaum Öko-Siegel

In die gleiche Kerbe schlägt Die Umweltberatung. Für Biomassekerzen könnten auch Abfallprodukte aus der Lebensmittelindustrie verwendet werden, während für Elektronikkerzen neue Rohstoffe abgebaut werden müssen, gibt eine Sprecherin auf STANDARD-Anfrage zu bedenken. Elektroabfälle seien in Österreich ohnehin die am stärksten wachsende Müllfraktion – da brauche es nicht auch noch Kerzen. Auch Öko-Test sieht in LED-Kerzen keine nachhaltige Alternative.

Bislang führen nur wenige Gütesiegel durch den nachhaltigen Kerzenkauf. Das RAL-Zeichen garantiert zumindest, dass die Kerzen frei von Schwermetallen, Schwefel und einigen anderen Schadstoffen sind und ruß- und raucharm abbrennen. Das RSPO-Siegel soll bestätigen, dass das Palmöl für das Stearin aus nachhaltigem Anbau kommt, ist aber umstritten. Wenn Kerzen nicht als vegan gekennzeichnet sind, kann auch Stearin aus Schlachtabfällen enthalten sein, was zwar grundsätzlich nachhaltige Resteverwertung ist, aber vielleicht nicht für alle Käuferinnen und Käufer ethisch vertretbar. Kerzen aus heimischen Rapswachs sind bisher wiederum selten zu finden. (pp, 21.12.2023)