Im Kern unserer Mission steckt der Journalismus des STANDARD. Wir sind davon überzeugt, dass es in einem Rechtsstaat eine liberale, unabhängige Stimme braucht, die qualitätsvolle Informationen für möglichst viele Menschen zugänglich macht und es einen Ort für öffentlichen Diskurs braucht. Um diese Mission voranzutreiben, verbirgt sich hinter dem Medium DER STANDARD ein Technologie-Unternehmen, das sich nicht zu verstecken braucht.

Was wenige wissen: DER STANDARD ist eine der größten Webseiten Österreichs (3 Millionen Monthly Active User), die größte Community-Plattform aus Österreich (50.000 User-Beiträge täglich), hat über 100.000 aktive Abos (mehr als die Hälfte davon digitale Abos) und eine der fortschrittlichsten Werbe-Integrationen des Landes. All das benötigt modernste Software und effiziente Software-Entwicklung, die wir mit mehreren Teams im Unternehmen umsetzen.

Unsere Produkt-Teams sind interdisziplinär organisiert und arbeiten zu einem hohen Grad in Eigenverantwortung an ihren strategischen Zielen. Diese Teams bestehen aus Engineers, Produktmanager:innen, UX-Designer:innen und werden team-übergreifend von weiteren Rollen (Daten-Analyse, Architektur, Dev-Ops) unterstützt.

Zusammenarbeit zwischen Product Management & Engineering Disziplin. DerStandard Product & Engineering

User-Bedürfnisse und User-Research nehmen bei uns einen gewichtigen Teil der Arbeit ein, genauso wie barrierefreies Design und Software-Architektur, die sich moderner Ansätze bedient und gleichzeitig den Anspruch hat, nachhaltig unsere Infrastruktur zu erweitern.

Teil unserer gemeinsamen DNA ist unser Wunsch, an etwas Bedeutungsvollem mitzuarbeiten. Deshalb arbeiten in unseren Teams Menschen mit diversen Backgrounds, bringen Erfahrung aus unterschiedlichen Branchen mit und haben unterschiedlichste Interessen. Unsere Leser:innen sind so vielseitig wie wir und erwarten sich von uns, stets mit relevanter Information, verlässlich und qualitätsvoll versorgt zu werden. Als Product & Engineering Abteilung ist es unser Ziel, diesem Anspruch zu genügen. (Florian Stambula, 21.12.2023)