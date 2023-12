David Duchovny und Gillian Anderson waren mehr als 200 Folgen Mulder und Scully: 'Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI". Twentieth Century Fox Film Corporation

"Die Wahrheit ist da draußen", hieß es bei "Akte X" im Vorspann jeder Folge. Das war eine gute Sache. Denn es bedeutete: Es gibt sie irgendwo, wir müssen sie nur suchen.

"Akte X" war von 1993 bis 2002 der Wahrheit auf der Spur. Die beiden FBI-Agenten Fox Mulder und Dana Scully öffneten die ungelösten Akten des FBI. Sie begegneten Monstern jeglicher Art, hatten Kontakt zu Aliens und deckten Verschwörungen finsterer Eliten auf. Die Wahrheit ist da draußen – ein Heilsversprechen, dem die Zuschauerinnen und Zuschauer in 218 Folgen und zwei Filmen gerne folgen wollten. "Ich will glauben", lautete das Lebensmotto des spukigen Mulders. Wir wollten glauben. Wir waren Mulder.

Das ist mehr als 20 Jahre her. Verschwörungstheorien nahmen nicht erst seit Corona inflationär zu. Lügen werden als alternative Wahrheit bezeichnet. Die Wahrheit da draußen hat einen schweren Stand.

"Akte X" hat so gut wie jede Verschwörungstheorie mindestens einmal behandelt – von der Mondlandung über den Mord an John F. Kennedy und Martin Luther King sowie Stigmata bis zur vertuschten Existenz und Entführung von Außerirdischen durch böse Mitglieder der US-Regierung. In Zeiten von Wissenschaftsskepsis und Verbreitung von Fake News hat die Serie womöglich an Attraktivität eingebüßt. Wir haben uns gefragt, wie Mulder und Scully zwanzig Jahre später rüberkommen. Versponnen, verschwurbelt – oder immer noch okay? Ist Mulder einer der ersten Anführer verquerer Verschwörungstheorien? Oder vielleicht ganz im Gegenteil: einer, der skeptisch hinterfragt und den Dingen auf den Grund gehen will? Wie ist die Serie gealtert? Kann man sich das heute noch anschauen? DER STANDARD hat "Akte X" wiedergesehen.

1. Wie es begann

Folge eins: Wie Mulder und Scully zu einem Team wurden. Das FBI schickt die vielversprechende Einsteigerin zu dem als schrullig geltenden Kollegen. Der erste mysteriöse Fall führt die beiden nach Oregon, dort wurde die jüngste von vier Leichen gefunden – alle haben Male am Körper. "Ich glaube nicht, dass Sie schon reif für meine Gedanken sind", sagt Mulder. Sie sucht den wissenschaftlichen Beweis, er setzt sich darüber hinweg. Die Wissenschaft denkt nicht weit genug, sagt Mulder. Basta.

Eine Obduktion bringt eine menschenähnliche Kreatur ans Tageslicht, Scully vermutet einen Affen, Mulder sagt es nicht, aber wir wissen es: Der Affe ist ein Außerirdischer.

Erstaunlich ist, wie alle Elemente, die später bedeutend werden, bereits enthalten sind: Die Seite von Mulders Backstory mit der verschwundenen Schwester wird aufgeschlagen, und auch jene, in der steht, wie es kommt, dass er so viel über paranormale Aktivitäten und Okkultismus weiß: "Die Regierung weiß Bescheid, Scully, die verbergen etwas!" Und schon hängt sie zum ersten Mal in seinen Armen, der schüchterne Mulder ist irritiert. Wir sehen die erste Exhumierung, etliche werden folgen. Das Wetter ist schlecht, überhaupt regnet es viel in "Akte X". Regenschirme sind eher keine Option.

Am Ende hat Mulder mit seinem Dackelblick Scully auf seiner Seite. Ein Beweis kann nicht erbracht werden. Die Männer vom FBI sind undurchschaubar, der ominöse Krebskandidat ist auch schon dabei. Wir sehen, wie ein Mann diesen Beweis in einem Lager ablegt. An der Tür steht: Pentagon. Alles, was nun folgt, ist im Grunde genommen eine Wiederholung dieser einen Erzählung.

The X-Files - Trailer zur ersten Staffel

Gianni

2. Mulder

Mit der Rolle des Außenseiters tut sich David Duchovny anfangs sichtlich noch schwer, indem er immer die gleiche Masche anwendet: Schlafzimmerblick, der halb geöffnete Mund, die hochgezogene Oberlippe, der spöttische Gesichtsausdruck, das überlegene Gehabe hat etwas von Overacting.

Zum Glück bleibt das nicht so.

Insbesondere von der ersten noch sehr dem der Network-Television verpflichteten Storytelling zur zweiten Staffel gibt es einen enormen Modernisierungsschub. Der setzt sich fort, man kann geradezu beobachten, wie die Marke "Akte X" in der Erzählstärke an Selbstbewusstsein gewinnt.

Duchovny wächst in die Rolle, im Nachschlag 2016 wirkt er überhaupt wie frisch aus "Californication" entsprungen. Verdienstvoll: Mit Mulder zog der Nerd in die Wohnzimmer ein – der Außenseiter, der recht hat. Der Figur des Freaks ist mittlerweile in der Serienkultur ein fast nicht mehr wegzudenkender Fixstarter.

"Sie würden sich wundern, was in diesem Land alles nicht auf einer Landkarte ist, was die Regierung tut, um es dabei zu belassen." (Mulder)

3. Scully

Scully spielt die Skeptikerin und wird anfangs dennoch als naiv dargestellt. So sind auch die Kameraeinstellungen ausgewählt: Er blickt in Gesprächen auf sie herab. Der Größenunterschied – Anderson ist 1,60 m, Duchovny 1,84 m – kam offenbar gerade recht, wiewohl es hieß, dass die kleinere Anderson mitunter auf Pappkartons stieg, um mit Duchovny halbwegs auf Augenhöhe zu kommunizieren. Zu Beginn ist das eindeutig nicht der Fall. Die Hierarchie wird betont.

Der Flirt zwischen den beiden wirkt aus heutiger Sicht bemüht, anstrengend, sie kommen einander näher, bleiben sich doch fern und irgendwie auch wieder nicht. In der nächsten Folge ist alles wieder normal.

"Scully, ich hatte Sie bisher nie als Mutter gesehen." (Mulder)

4. Verschwörungstheorien

Das Angenehme an der Serie ist die Selbstironie, mit der Mulder und Scully immer wieder ihr ernstes Geschäft auflockern. Ganz besonders kommt das in einer Folge zur Geltung, die als gemeinhin als gruseligste der Reihe gilt. In "Blutschande" (4/3) geht es um eine inzestuös verunstaltete Familie, die nachts auf Mordtour geht. Es ist wirklich ziemlich furchterregend, aber Mulder und Scully bleiben auffallend cool. In Anbetracht der Verschwörungen, mit denen sie sonst konfrontiert sind, wirken drei irre Mördermonster wahrscheinlich wirklich harmlos.

Ansonsten kann man mit ganz vielen Verschwörungen heute nicht mehr sehr viel anfangen. Das hat mit dem erschlafften Image der Geheimbündelei generell zu tun. Als "Akte X" startete, lagen Osten und Westen nach den Jahrzehnten des Kalten Krieges sinnbildlich gesprochen und zumindest nach außen hin einander in den Armen. Wiedervereinigung, Abrüstung und Krisendialog führten zu der Annahme, das Ende der Geschichte sei erreicht. Die X-Akten waren mehrheitlich Sache der Vergangenheit.

Das änderte sich schlagartig, als am 11. September 2001 zwei Passagierflugzeuge in das New Yorker World Trade Center krachten und kurze Zeit später die ersten Zweifel laut wurden. Absurde Verschwörungsideen waren nicht mehr Sache der Vergangenheit, sie wurden greifbar, hatten das Spielerische verloren.

Gillian Anderson sagte in einem Interview, seit 9/11 habe "Akte X" seine Berechtigung verloren, denn es sei nicht sehr beliebt, gegen die Regierung zu sein. Und so wie es einst hieß, nach Donald Trump verblasse ein Frank Underwood als US-Präsident aus "House of Cards", sind die Verschwörungstheorien aus "Akte X" vergleichsweise harmlos gegen das, was in sozialen Medien geglaubt und verbreitet wird. Die Wahrheit hatte die Serie eingeholt. 2002 war die Angelegenheit vorübergehend beendet.

"Ich glaube, die Leute suchen nach Wundern und zwar so intensiv, dass sie sich dazu bringen, welche zu sehen." (Mulder)

"Akte X" - die 11. Staffel

ONE Media

5. Kann man sich "Akte X" noch anschauen?

Man kann. Denn die Serie hat film- und serienhistorisch große Verdienste aufzuweisen. Sie gilt als "Mutter aller Mysteryserien". Serien, die sich darauf berufen, kann man gar nicht alle aufzählen: "Lost", "4400", "Supernatural", "Yellowjackets", "True Blood", "Stranger Things" weisen unzweifelhaft "Akte X"-DNA auf. Die X-Akten waren zudem abgeschlossene Folgen, hatten aber eine mehrere Episoden übergreifende Backstory, was späteres episches Erzählen in Serien vorwegnahm. Man muss ja nicht alle 218 Folgen wiedersehen.

Die X-Akten haben weiters die paranoide Realität, in der wir heute leben, geschickt vorweggenommen. Wir erinnern uns: Beim Serien-Comeback 2015 ging es um eine weltweite Pandemie, die massenhaftes Sterben und den Zusammenbruch der Zivilisation zur Folge hat.

Serienerfinder Chris Carter sagte, die Serie wäre heute angesichts der Vielzahl von Verschwörungstheorien eine andere, eine Fortsetzung mit diverserem Cast – ohne Duchovny und Anderson – schwebt im Raum. Ein heimischer Poppoet sagte einst: "Die Wahrheit ist so weiß wie Schnee." Und der wird bekanntlich auch immer weniger.

"Egal, was es ist, es ist schlauer als wir." (Mulder)

Anspieltipps:

1/1: Gezeichnet

1/8: Eis

1/20: Der Kokon

2/1: Kontakt

3/4: Der Hellseher

4/2: Blutschande

4/7: Gedanken des geheimnisvollen Rauchers

5/5: Der große Mutato

6/3: Im Bermuda-Dreieck

(Doris Priesching, 28.12.2023)