Wie ein Filmstar, der gerade einen Oscar erhalten hat: So trat Marine Le Pen in der Nationalversammlung in das Blitzlichtgewitter. Voll falscher Bescheidenheit, aber mit der Gewissheit, rundum gewonnen zu haben, strahlte sie in die Kameras. "Wir haben einen ideologischen Sieg errungen", freute sich die Gründerin und Vorsitzende des Rassemblement National (RN). "Das Prinzip der nationalen Priorität ist endlich anerkannt."

Die "nationale Priorität" oder "Bevorzugung" (préférence nationale) ist eine vierzig Jahre alte Forderung der französischen Rechtsextremisten. Sie findet Eingang in das neue Ausländerrecht, das die Nationalversammlung am Dienstagabend mit 349 gegen 186 Stimmen genehmigt hat. So gilt die unentgeltliche Krankenhilfe (Aide médicale d'Etat), von Lepenisten als "Einwanderungsmagnet" bezeichnet, nicht mehr vollumfänglich für Zugewanderte. Sie wird verschärft, wobei die Details erst Anfang des nächsten Jahres bekannt werden.

Wartefrist steigt

Familienhilfe gibt es für Ausländer erst 30 Monate nach ihrer Ankunft, Wohnungszuschüsse frühestens ab drei Monaten. Für die Familiennachführung steigt die Wartefrist von 18 auf 24 Monate.

Die Linke lief gegen diese "Ungleichbehandlung", wie sie sagte, Sturm. In einer leidenschaftlichen Parlamentsdebatte stimmte sie dramatisch die Marseillaise an, als wäre die Nation in Gefahr. Die Le-Pen- und die konservativen Abgeordneten fielen aber donnernd ein, sozusagen, um sich die Nationalhymne wieder anzueignen. In die aufgewühlte Stimmung rief die Linken-Abgeordnete Mathilde Panot: "Dieses Gesetz entstellt Frankreich!" Ihre Kolleginnen sprachen von einem "Gesetz der Schande"; sie erinnerten daran, dass das Prinzip der "nationalen Präferenz" auf den Urvater der französischen Rechtsextremen, Jean-Marie Le Pen (95), zurückgehe. Seine Tochter Marine jubelte folgerichtig: §Niemand, auch nicht der Präsident (Emmanuel Macron), wird uns länger vorwerfen können, wir verteidigten die nationale Priorität. Denn dieses Prinzip ist nun vom Gesetz abgesegnet."

Das neue Einwanderungsrecht relativiert auch das in Frankreich gültige Wohnsitzprinzip, das die Staatsbürgerschaft – im Unterschied zu dem im deutschen Raum üblichen Prinzip der familiären Abstammung – an die Geburt im Land knüpft. Dieser Automatismus wird nun durchkreuzt, indem die Jungbürger vor ihrem 18. Lebensjahr eine schriftliche Erklären abgeben müssen, wenn sie Französin oder Franzose werden wollen.

Verschärfung auch für Studierende

Verschärft wird das Ausländerrecht auch für ausländische Studenten. Um zu verhindern, dass sie nach dem Studium in Frankreich bleiben, müssen sie bei der Einreise eine Kaution entrichten, die sie erst bei der Ausreise wieder zurückerhalten. Das Asylverfahren wird zudem beschleunigt und eingeschränkt. Wer wie viele Nordafrikaner die Doppelbürgerschaft besitzt, verliert nach einem Tötungsdelikt den französischen Pass – was vor allem auf Terroristen gemünzt ist.

Premierministerin Elisabeth Borne bezeichnete das Gesetz am Mittwoch als ausgewogen. Denn zugleich enthalte es auch neue Möglichkeiten der Zuwanderung für ausgebildete Fachkräfte, etwa im Hotel- oder Bausektor. Die ehemalige Sozialistin verwahrte sich auch gegen den Vorwurf, Macrons Mittepartei Renaissance habe das Gesetz nur mithilfe der Lepenisten durchgebracht. Arithmetisch wäre sie in der Tat nicht auf die Stimmen der Rechtspopulisten angewiesen gewesen, da die konservativen Republikaner das Gesetz geschlossen unterstützen. Die linke Pariser Zeitung "Libération" wirft dem Staatschef dagegen vor, er mache inhaltlich gemeinsame Sache mit Le Pen, die er bisher als seine Hauptgegnerin bezeichnet habe.

Der Staatschef sieht so viel Erklärungsbedarf, dass er am Mittwoch eine Fernsehansprache für später ankündigte. In seinem Lager rumort es trotzdem gewaltig. Der zum linken Parteiflügel zählende Gesundheitsminister Aurélien Rousseau trat am Mittwoch aus Protest gegen das neue Gesetz zurück. Ein Viertel der Macron-Abgeordneten hatte nicht für das Gesetz gestimmt.

Nach der mühsam erkämpften Rentenreform im vergangenen Sommer zeigt das neue Ausländerrecht von Neuem auf, wie schwach Macrons Position geworden ist. Ob er sich bis zur nächsten Präsidentschaftswahl 2027 im Élysée-Palast halten kann, ohne Neuwahlen anzusetzen, wird zunehmend angezweifelt. Und selbst wenn: Laut der Pariser Presse ist der politisch ausgewogene "Macronismus" mit dem neuen Ausländergesetz gestorben. Ohne Mehrheit in der Nationalversammlung werden sich die Macronisten in Zukunft, wenn nicht mit den Lepenisten, dann zumindest mit den Konservativen zusammenspannen müssen. (Stefan Brändle aus Paris, 20.12.2023)