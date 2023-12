Der steile und zugleich stille Aufstieg der Plattform Pinterest ist für den männlich dominierten Tech-Journalismus entlarvend und beschämend zugleich. Das Team hinter dem Social Network rund um Backrezepte und Bastelideen hatte sich in der Kommunikation nicht auf IT-Journalisten, sondern auf Lifestyle-Medien fokussiert und fand sich somit rasch auf den Smartphone-Screens der Zielgruppe wieder, während Tech-Journalisten noch glaubten, eine Plattform namens "Google Plus" sei das nächste große Ding. Mit einer Gadgetreihe namens Cricut könnte sich diese Geschichte nun wiederholen.

Über 8,6 Millionen Nutzerinnen und Nutzer hat Cricut weltweit, davon 1,1 Millionen außerhalb des nordamerikanischen Heimmarkts. Die deutschsprachige Community kommt auf 150.000 Fans in diversen Sozialen Medien. Über 3,6 Millionen Menschen loggen sich mindestens einmal pro Monat in das System ein. Das sind per se noch keine großen Zahlen – zum Vergleich: Pinterest kam 2021 auf über 400 Millionen User. Interessant sind hier neben den quantitativen aber auch die qualitativen Merkmale.

So finden sich auch über Cricut vergleichsweise wenige Beiträge in den gängigen IT-Fachmedien, dafür sind die Influencerinnen umso aktiver: in Blogs, Youtube-Videos und natürlich auf Pinterest teilen sie eifrig mit, was man mit diesem Gerät alles anstellen kann. Der STANDARD wollte es selber wissen und hat ein Gerät der Reihe – konkret: den Cricut Maker 3 – ein paar Wochen lang getestet.

Was ist Cricut?

Doch worum geht es hier eigentlich? Die Geräte der Marke Cricut sind Cutter und Plotter zugleich. Als Cutter können sie aus diversen Materialien millimetergenau Teile ausschneiden, als Plotter können sie auf Papier oder anderem Material Objekte zeichnen. Dies geschieht, indem das zu schneidende oder zu bemalende Material über Rollen in das Gerät gezogen wird, während sich eine Art Druckkopf entlang einer Achse bewegt. In dieses bewegliche Teil können je nach Bedarf Klingen zum Schneiden, Stifte zum Zeichnen oder andere Utensilien eingespannt werden.

Cricut

Die Funktionen und Möglichkeiten zum Bearbeiten der Materialien hängen davon ab, wie groß und teuer die angeschaffte Maschine ist. So kommt das preislich günstigste und kompakteste Gerät der Reihe – der Cricut Joy – preislich auf einen UVP knapp 200 Euro und eignet sich in erster Linie zum Schneiden von Grußkarten, Aufklebern und Etiketten. Der von uns getestete Cricut Maker 3 kann auch Metall gravieren, Leder prägen sowie Stoffe und sogar dünnes Holz schneiden und kommt preislich auf knapp 480 Euro UVP. Eine preislich nicht unerhebliche Anschaffung also – aber noch immer günstiger als die meisten Lasercutter, die weniger Funktionen bieten und sich meist im vierstelligen Preisbereich bewegen.

Cricut

Die Steuerungselemente der Geräte per se sind übrigens äußerst sparsam gehalten. Der Maker 3 verfügt neben einer Ein/Aus-Taste über eine Taste zum Einziehen oder Auswerfen des Materials sowie eine Start- und eine Pause-Taste. Einmal an den Strom angeschlossen und eingeschaltet, wird das Gerät per Kabel mit dem PC beziehungsweise per Bluetooth mit PC oder Smartphone verbunden. Und hier findet dann der Großteil der kreativen Arbeit statt.

Design Space: der virtuelle Arbeitsbereich

Denn Cricut stellt neben den eigentlich Geräten auch eine Software namens "Design Space" bereit, die für den PC ebenso wie als App für mobile Geräte verfügbar ist. Kern der Software ist der "Arbeitsbereich": ein virtuelles Reißbrett, auf dem jene Projekte gestaltet werden, die später ausgeschnitten werden sollen. Hier gibt es etliche Möglichkeiten, sich kreativ auszutoben.

So können klassische Formen wie Quadrate oder Sterne ebenso wie Bilder in den Arbeitsbereich geladen werden. Auch Text kann eingefügt werden, der später geschnitten oder gezeichnet wird. Und wer möchte, der kann auch Bilder aus dem Web oder aus anderen Programmen importieren, um diese in das eigene Produkt zu integrieren. Im Test funktionierte dies vor allem mit monochromen und minimalistischen Objekten gut, auf Wunsch kann die Software in Bildern aber auch Hintergründe entfernen, um diese für den Schnitt vorzubereiten.

Screenshot

Ebenso wird im Programm festgelegt, was mit den Objekten passieren soll – werden sie gezeichnet oder geschnitten? –, bevor mit einem Klick auf den "Herstellen"-Button der Herstellungsprozess gestartet wird. Anschließend geleitet einen das Programm erneut verständlich durch die einzelnen Produktionsschritte: Die Größe und Art des zu bearbeitenden Materials wird definiert, die Objekte werden nochmals virtuell angeordnet, und dann wird der Produktionsprozess gestartet. Der Einzug des Materials und der eigentliche Start werden wiederum auf der Maschine per se initiiert, die zu drückenden Knöpfe blinken dann auffällig.

Eine aktive Community – mit Abomodell

Wer wiederum das Design nicht selbst gestalten möchte oder schlichtweg Inspiration sucht, der findet auf der Startseite von Design Space etliche Vorschläge. Präsentiert werden diese wie Filme und Serien auf bekannten Streamingplattformen, es gibt "Für dich"-Empfehlungen auf Basis des bisherigen Verhaltens ebenso wie saisonal inspirierte Kategorien, etwa zu Weihnachten, zum Muttertag oder zum Frühlingsanfang. Auch besonders beliebte und neue Projekte werden vorgestellt. Mitglieder der Community haben diese Projekte hochgeladen. Findet man eine Makerin besonders spannend, so kann man ihr gezielt folgen oder ihr Profil nach weiteren Ideen durchforsten. Und freilich gibt es eine Such- und Filterfunktion.

Der Haken dabei: Für viele dieser Vorlagen müssen nochmals jeweils einstellige Eurobeträge gezahlt werden – es sei denn, man schließt ein Abo ab. Kostenlos enthalten sind im Programm über 100 Bilder und mehr als 15 Schriftarten sowie 250 Projekte. Das klingt nach viel, doch freilich ist nicht garantiert, dass diese Auswahl auch den persönlichen Geschmack trifft. Und in dem Fall zahlt man monatlich 9,99 Euro für das Abo namens Cricut Access, wo es wiederum über 250.000 Bilder, mehr als 700 Schriftarten, zehn Prozent auf lizenzierte Bilder und tausende Projekte mit Anleitung gibt. Zudem gibt es Rabatte und Gutscheine für weiteres Equipment.

Wer sich dieses Geld sparen möchte oder bei Abos generell die Nase rümpft, der kann wie gesagt selbst ein Design gestalten oder sich im World Wide Web umsehen. So gibt es diverse Websites, auf denen Vorlagen heruntergeladen werden können, sowie Influencer, die ihre Fans mit Anleitungen und Ideen versorgen. Der junge Mann im nachfolgenden Video erklärt etwa, wie man durch Zuhilfenahme weiterer Materialien und Tools schicke Schneidebretter gestaltet. Manche Websites bieten gar ganze Workshops online an.

🔥 *UPDATED* BURN PICTURES & DESIGNS INTO WOOD W/ ANY CRICUT MACHINE | CRICUT TUTORIAL FOR BEGINNERS

Mr. Crafty Pants

Bevor es losgeht: weitere Anschaffungen

Doch die besagten Schneidebretter sind bereits Projekte für Fortgeschrittene. In unserem Test haben wir uns eher an Anfängerprojekte gehalten, wiewohl wir mit verschiedenen Materialien experimentiert haben. Zu beachten ist, dass für diese Materialien erneut in die Tasche gegriffen werden muss. So verkauft Cricut selbst sogenannte Smart Materials, die jeweils aus zwei Schichten bestehen: Die obere Schicht ist jene, die eigentlich geschnitten oder bemalt wird, die darunterliegende Schicht dient als Unterlage.

Wer hingegen eigenes Papier, Holz oder andere nichtsmarte Materialien schneiden möchte, braucht dafür eine Schneidematte. Diese gibt es in drei unterschiedlichen Haftungsgraden, sie kosten jeweils zehn Euro. Außerdem kann nicht jede Klinge jedes Material schneiden, auch hier muss nochmals in die Tasche gegriffen werden. Cricut verkauft eigene Stifte, die in das Gerät gespannt werden. Und wer Tassen oder T-Shirts besonders schön gestalten möchte, für den vertreibt Cricut entsprechende Heizpressen.

Zwingend nötig sind diese Anschaffungen allerdings nicht immer, wie wir im Test herausfanden. So ließen sich ausgeschnittene Bügelfolien auch klassisch mit einem herkömmlichen Bügeleisen bügeln. Cricut empfiehlt auch bestimmte Materialien, führt entsprechende Listen und verkauft die Produkte. Allerdings zeigt eine Influencerin im nachfolgenden Video, dass auch herkömmliches Holz verwendet werden kann, wenn es gewisse Voraussetzungen erfüllt.

How to Cut Wood with Cricut Explore Air and Cricut Maker

Clarks Condensed

Die Ergebnisse des STANDARD-Tests

Zunächst wurde im Test der Plotter ausprobiert, indem das Gerät das Bild eines Tigers zeichnete. Hier ist klar, dass die Wahl des eingespannten Stifts sich auch auf das Endergebnis auswirkt. So wurde im nachfolgenden Bild für das linke Exemplar ein eher dicker Stift, für das rechte Exemplar hingegen ein Fineliner verwendet. Beide Stifte haben durchaus ihre unterschiedlichen Anwendungsszenarien und Daseinsberechtigungen, aber im vorliegenden Fall war der Fineliner eindeutig die bessere Wahl.

STANDARD/Stefan Mey

In puncto Produktionszeiten ist übrigens anzumerken, dass diese je nach Arbeitsprozess und Material stark variieren. So kann das Zeichnen durchaus ein paar Minuten in Anspruch nehmen, während das Cutten von Papier oft in weniger als einer Minute erledigt ist. Zu den besagten Papierschnitten gehört auch die nachfolgende Kindermaske: Sie besteht aus mehreren Teilen, die anschließend händisch zusammen geklebt werden. Praktisch: In Design Space wird auch farblich dargestellt, welche Tönung das einzulegende Papier hat. Das ist ziemlich idiotensicher und verhindert, dass man schließlich eine lilafarbene Bärenmaske mit roter Nase auf eine Party mitbringt – es sei denn, man will das explizit so.

STANDARD/Stefan Mey

STANDARD/Stefan Mey

STANDARD/Stefan Mey

Während der obige Schnitt recht sauber ist, kam es allerdings vereinzelt zu Fehlproduktionen, bei denen das Papier nicht sauber durchschnitten, sondern zerrissen wurde, wie im nachfolgenden Beispiel am Stern links oben zu sehen ist. Als Fehlerursache nehmen wir an, dass das Material nicht korrekt auf der Matte gehaftet ist. Ein Drama ist das im Grunde nicht, in dem Fall wird der Schnitt einfach wiederholt.

Zusätzlich zeigt das nachfolgende Beispiel auch, wie verschiedene Quellen und Techniken kombiniert werden können. Der Schriftzug wurde geplottet, der Rest wurde geschnitten. Die Sterne stammen aus Design Space, das Bild des Bodensees hingegen von Wikipedia.

STANDARD/Stefan Mey

Auf Basis diverser Bastelanleitungen kann Papier wiederum auch genutzt werden, um dreidimensionale Objekte zu erstellen. Das kann von schickem Weihnachtsschmuck bis zu skurrilen Pepakura-Projekten reichen, bei denen ganze Low-Poly-Modelle auf Basis von Papiervorlagen erstellt werden.

Die hier gezeigten Projekte sind da noch vergleichsweise simpel. Ab warum sollten wir überhaupt eine Erdbeere aus Papier erstellen? Ganz einfach: weil wir können! Wer hingegen die Fähigkeiten des Geräts sinnvoller als für nicht-essbares Obst einsetzen möchte, der kann sich auch einen Abend lang mit der Heißklebepistole beschäftigen, um dreidimensionale Papiersterne als Weihnachtsdeko zu erstellen.

STANDARD/Stefan Mey

STANDARD/Stefan Mey

STANDARD/Stefan Mey

Und wozu taugen nun die zuvor erwähnten Smart Materials? Zum Beispiel wird selbstklebendes Papier verkauft, mit dem Sticker erstellt werden können, indem erneut eine Schneide- und Malkombination praktiziert wird. Auch hier ist der Gestaltungsspielraum groß, und wer will, der kann das Material auch mit einem herkömmlichen Drucker in Farbe bedrucken, bevor es ausgeschnitten wird.

STANDARD/Stefan Mey

An dieser Stelle ein Wermutstropfen: zeichnet das Gerät im ersten und schneidet es im zweiten Durchgang, so kann es sein, dass Gemaltes und Geschnittenes sich nicht perfekt zusammenfügen, wenn das Material nicht exakt gleich eingelegt wurde. Zu sehen ist das auf dem nachfolgenden Bild eines Einhorn-Aufklebers, bei welchem sich der Schnitt ungewollt verschob der Rand des Aufklebers das gemalte Bild mehr tangierte als im ursprünglichen Design geplant war.

STANDARD/Stefan Mey

Mehr Möglichkeiten als mit dem selbstklebenden Papier gibt es aber mit einem Material namens "Smart Vinyl". Dieses ist im Gegensatz zu Papier wasser- und sogar spülmaschinenfest, sofern man beim Auftragen keine Fehler macht: Ein Glas wurde vor dem Bekleben nicht ausreichend gereinigt, und durch die Fettreste haftete das Material nicht korrekt, die nachfolgenden Beispiele haben jedoch bereits mehrere Sessions in der Spülmaschine überstanden.

STANDARD/Stefan Mey

Aber auch mit diesem Material können freilich Dekorationen für diverse Festlichkeiten nach Belieben gestaltet werden, wie das nachfolgende Beispiel einer winterlich beklebten Weinflasche zeigt.

STANDARD/Stefan Mey

Ebenfalls gut haftet im ersten Anlauf die smarte Bügelfolie, die von Cricut in verschiedenen Farben bereitgestellt wird – im Test konnten wir jedoch der Versuchung nicht widerstehen, ein Top mit einem goldenen Glitzereinhorn zu versehen. Das Auftragen ist wie gesagt auch mit einem herkömmlichen Bügeleisen möglich. Beim Cutten der Bügelfolie gibt es in Design Space ein paar Dinge zu beachten, zum Beispiel muss das Motiv gespiegelt werden. Auch hier erklärt das Programm aber äußerst verständlich, was zu tun ist.

STANDARD/Stefan Mey

STANDARD/Stefan Mey

Deutlich komplexer ist wiederum das nachfolgende Bügelmotiv eines biertrinkenden Skeletts. Bei den Designs werden die überschüssigen, nicht zu bügelnden Elemente mit einem Haken vorab händisch von der Folie abgelöst. Auch damit kann man sich einen ganzen Winterabend lang beschäftigen.

STANDARD/Stefan Mey

Einen Wermutstropfen gibt es jedoch auch hier: eine Heißwäsche überstehen die aufgebügelten Motive auf keinen Fall. Und auch bei einer Kaltwäsche wurde - teils auch abhängig von den verwendeten Textilien und dem Detailgrad der Motive - beobachtet, wie sich einzelne Elemente bereits nach wenigen Waschgängen wieder ablösten. Vermutlich eignet sich das System eher für Sofakissen oder Vorhänge, die weniger oft gewaschen werden als für Kleidungsstücke, die regelmäßig den Gang in die Waschmaschine antreten.

STANDARD/Stefan Mey

Außerdem wurde im Test versucht, Aluminium zu gravieren. Dies ist theoretisch möglich, allerdings müssen dafür sowohl das Aluminium als auch der Einsatz zum Gravieren separat erworben werden. Und das Endprodukt ist eher enttäuschend. So wurde probeweise versucht, den QR-Code eines Linkedin-Profils einzugravieren, um eine ungewöhnliche Visitenkarte zu erschaffen. Das Ergebnis wirkt jedoch äußerst unsauber.

STANDARD/Stefan Mey

Und schließlich noch das Projekt Holz. Auch hier kam jenes zum Einsatz, das von Cricut vertrieben wird und zu Testzwecken bereitgestellt wurde. Den Start machte eine Platte aus Lindenholz, die circa einen halben Millimeter dick ist. Leider konnte diese jedoch trotz wiederholter Schneidevorgänge nicht komplett durchschnitten werden, wodurch sie aus der Platte herausgebrochen werden musste und entsprechend spröde Stellen aufwies. Auch durch eine erneute Kalibrierung des Geräts konnte dies leider nicht behoben werden.

Das Problem lässt sich mit genug Fein- und Fingerspitzengefühl sowie einer Feile lösen, indem die überschüssigen Elemente händisch entfernt werden, optimal ist das aber nicht. Und bei dünneren Objekten – etwa die Zacken von Sternen – besteht die Gefahr, dass diese beim Herauslösen selbst zerbrechen.

STANDARD/Stefan Mey

STANDARD/Stefan Mey

Deutlich schöner sind die darauffolgenden Ergebnisse aus Walnussholz, bei dem die gelieferten Platten nur ein wenig dicker als ein Blatt Papier sind. Hier wurden Vorlagen von der Website Flaticon.com heruntergeladen, in Design Space importiert und dann ausgeschnitten. Der Schnitt ist präzise, negative Auffälligkeiten gibt es hier nicht.

STANDARD/Stefan Mey

Fazit: nicht perfekt, aber extrem nützlich

Perfekt ist das Gerät also sicher nicht, vor allem wenn es um das Bearbeiten von komplexeren Motiven oder ungewöhnlichen Materialien geht. Wer zum Beispiel Holz schön zuschneiden möchte, der sollte doch lieber auf einen Lasercutter oder gar auf die gute alte Säge zurückgreifen. Und auch diverse Mehrkosten können für Unmut sorgen: will man wirklich ein weiteres Abo abschließen? Soll man wirklich das Smart Vinyl bei Cricut erwerben, oder tut es auch herkömmliches Bastelpapier? Hier wird wohl jede und jeder selbst entscheiden, wie tief man in die Tasche greifen möchte.

Dennoch haben die Cricut-Geräte für bastelaffine Menschen durchaus ihren Nutzen. Und zwar aus drei Gründen. Erstens wird im STANDARD-Forum bei jeder 3D-Druck-Story gerne beklagt, dass die hergestellten Objekte aus Plastik bestehen, was allen Grundsätzen der Nachhaltigkeit widerspricht – dieses Thema erübrigt sich, wenn stattdessen Objekte aus Papier hergestellt werden. Zweitens ist die äußerst aktive Community extrem inspirierend und liefert stets neue Ideen, mit denen man sich ganze Abende beschäftigen kann.

Und drittens ist die Zeitersparnis in vielen Situationen enorm: wer für eine Familienfeier 20 Tischkärtchen herstellen oder rasch für einen Kindergeburtstag eine individuelle Karte gestalten möchte, der kann die repetitive Arbeit von der Maschine erledigen lassen, während sich der Mensch auf die kreative Gestaltung konzentriert. Und das macht Geräte wie dieses zu einem praktischen Gadget, für Makerinnen und Maker gleichermaßen. (Stefan Mey, 27.12.2023)

Hinweis im Sinne der redaktionellen Leitlinien: der Cricut Maker 3 und ein Teil der Produktionsmaterialien wurden dem STANDARD von Cricut zu Testzwecken zur Verfügung gestellt.