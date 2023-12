Der neue Besitzer will zwar Ersatzteillieferungen wieder aufnehmen, Entschädigung für nicht mehr gelieferte Räder dürfte es aber keine geben

Ein E-Bike wie ein Tesla: einfach und doch schick gestaltet, ausgestattet mit Komfortfeatures wie einer per Rücktritt aktivierbaren Sperre und voll vernetzt mit GPS-Tracking und verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten per App. Das in Verbindung mit konkurrenzfähigen Preisen machte Vanmoof noch vor wenigen Jahren zu einem erfolgreichen europäischen Start-up. Das niederländische Unternehmen expandierte gerade während der Corona-Pandemie stark und erwies sich auch als Magnet für Investoren.

Doch der E-Bike-Hype flaute ab, dazu gesellten sich hausgemachte Probleme. Kundenbeschwerden über die Verarbeitungsqualität häuften sich. Dazu kam Ärger über Servicemängel. Die stark proprietäre Bauweise sorgte dafür, dass die Räder kaum in regulären Werkstätten repariert werden konnten, doch das Netz an eigenen Reparaturstellen kam dem Bedarf und der notwendigen Abdeckung nicht hinterher. Nachdem die Firma monatelang von finanziellen Turbulenzen geplagt wurde, schlitterte sie im Sommer dieses Jahres endgültig in die Insolvenz.

Ein in Amsterdam geparktes E-Bike von Vanmoof. REUTERS/PIROSCHKA VAN DE WOUW

Kaum Aussicht auf Entschädigung

Das brachte rund 200.000 Besitzer der Räder in eine prekäre Lage. Den Vanmoof-Servern drohte die Abschaltung, was im schlimmsten Fall die Räder hätte unbenutzbar machen können. Konkurrent Cowboy sprang ein und lieferte – freilich auch im Sinne des eigenen Marketings – die "Bikey"-App, mit der zumindest das Sperren und Entsperren weiter möglich bleiben sollte.

Wenig erbaulich gestaltete sich auch die Situation für jene, die ein Vanmoof-Bike bestellt, aber infolge der Insolvenz nie geliefert bekommen hatten. Vanmoof hat mit Lavoie einen neuen Eigentümer, der nicht an alte Verpflichtungen gebunden ist. In der Abfolge der Verbindlichkeiten stehen die Kunden zudem hintenan, dementsprechend sieht es laut Bike Europe mit Entschädigungen schlecht aus.

Ersatzteillieferungen sollen wieder starten

Die neuen Chefs von Vanmoof heißen Elliot Wertheimer und Nick Fry. Und sie haben viel vor mit dem Neustart der Firma, erklären sie gegenüber "The Verge". Trotz umfassender struktureller Änderungen im Unternehmen sollen Entwicklung und Produktdesign weiter in-house erfolgen und nicht ausgelagert werden. Außerdem möchte man schrittweise wieder Ersatzteile an Händler mit eigenen Werkstätten ausliefern und Räder bzw. Komponenten, die zum Zeitpunkt der Insolvenz noch in Produktion waren, zurückkaufen.

Damit können bestehende Nutzer ihre Räder wieder instand setzen lassen, allerdings gegen Gebühr. Bei der Garantieabwicklung stehen die neuen Besitzer den Kunden rechtlich nicht in der Pflicht. Vage angekündigt wurde auch eine Öffnung des "Know-hows", wohl um künftig auch Reparaturen durch mehr Werkstätten zu ermöglichen und eine bessere Abdeckung zu gewährleisten.

Im vergangenen Juli war das niederländische Unternehmen für bankrott erklärt worden. AP/Peter Dejong

Einstieg ins E-Scooter-Geschäft

Der Verkauf von E-Bikes soll ebenfalls wieder gestartet werden. Zusätzlich will man neue Produktkategorien erschließen. Für das erste Halbjahr 2024 kündigt man die Veröffentlichung des ersten E-Scooters unter der Marke Vanmoof an. Man rechnet allerdings damit, zweistellige Millionenbeträge investieren zu müssen, bevor Vanmoof wieder schwarze Zahlen schreibt. Zu den Investitionen gehört auch Personal. Man hat 100 der vormals 700 Mitarbeiter wieder zurück ins Boot geholt.

Den beiden Gründern, Ties und Taco Carlier, streut man trotz ihres Scheiterns Rosen. In 20 Jahren werde ihnen hoffentlich der Ruhm zuteil, den sie mit dem Aufbau des Unternehmens und der Popularisierung von E-Bikes verdienten. Die Brüder begleiteten den Vanmoof-Neustart zu Beginn in beratender Funktion, nehmen aber mittlerweile keine aktive Rolle mehr ein. (gpi, 21.12.2023)