Teheran - Eine im Iran bekannte Journalistin ist nach einem Medienbericht zu sechs Monaten Haft verurteilt worden. Wie die Zeitung "Shargh" am Mittwoch unter Berufung auf den Anwalt von Sara Massumi berichtete, belegte ein Revolutionsgericht in der Hauptstadt Teheran sie darüber hinaus mit einem zweijährigen Arbeitsverbot. Sie werde für die "Verbreitung von Falschnachrichten" verantwortlich gemacht.

Armita Geravand starb nach einer mutmaßlichen Konfrontation mit der iranischen Moralpolizei in einer U-Bahn Ende Oktober. Foto: AP

Hintergrund soll ein Post in den sozialen Medien über Armita Geravand sein, die nach einer mutmaßlichen Konfrontation mit der berüchtigten iranischen Moralpolizei in einer U-Bahn Ende Oktober gestorben war. Dazu soll es gekommen sein, weil die junge Frau kein Kopftuch trug. Staatsmedien dementierten Gewalt seitens der Sittenwächter. Geravand sei wegen niedrigen Blutdrucks gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen, lautete die offizielle Erklärung. Zu ihrem Alter gab es unterschiedliche Angaben. Laut Staatsmedien wurde Geravand 16 Jahre alt, einige Medien und Aktivisten gaben das Alter mit 17 an.

Nach der Protestwelle im Herbst 2022 ist Irans Justiz verstärkt gegen kritische Medienschaffende vorgegangen. Zwei preisgekrönte Journalistinnen, Nilufar Hamedi und Elaheh Mohammadi, wurden im Zusammenhang mit ihrer damaligen Berichterstattung zu langen Haftstrafen verurteilt. Die Pressefreiheit ist im Iran extrem eingeschränkt. Im weltweiten Ranking der Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) belegt das Land einen der hintersten Plätze. (APA, dpa, 20.12.2023)