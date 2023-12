Der Cirque Le Roux entführt in "The Elephant in the Room" in die 1930er-Jahre. Frank W. Ockenfels

Noch bevor die Erfolgswelle zeitgenössischer Zirkuskunst ab 2016 (Förderstart) auch in Österreich breiter spürbar wurde, gab es in Graz längst das gut etablierte Festival Cirque Noël. Immer um die Feiertage zu Weihnachten und zum Jahreswechsel stellt das Festival internationale Compagnien mit ihren aktuellen Arbeiten vor – zum Teil in Koproduktion. Zu den Stammgästen zählen die kanadische Gruppe 7 Fingers, der schwedische Cirkus Cirkör oder die australische Compagnie Gravity & Other Myths, die im Vorjahr eingeladen war.

Mit Künstlerresidenzen und Workshops intensiviert das von Intendant Werner Schrempf angeführte Festival die Verbindung zwischen Zirkusschaffenden und dem Publikum. Erstmals in der Steiermark gastiert heuer der 2014 gegründete französische Cirque Le Roux, und zwar mit seinem besonderen Mischformat "Cinema Circus".

Miss Bettys Erben

Dabei werden Akrobatik und Hollywood-Filmästhetik in eins gesetzt. Das erste der zwei programmierten Stücke, The Elephant in the Room, eröffnet das Festival am 21. Dezember im Orpheum und entführt in die 1930er-Jahre auf ein luxuriös-dekadentes Anwesen einer gewissen Miss Betty (Termine: 21.–29. 12.). Suspense und Film-noir-Bilder sind zu erwarten.

Die Spielserie des zweiten Stücks A Deer in the Headlights, das wie auch das erste von Charlotte Saliou inszeniert wird, folgt im neuen Jahr (3.–7. 1.) und ist Miss Bettys Nachfahren gewidmet. Drei Kinder und unerwartete Gäste finden zur Nachlassordnung zusammen. Da schreiben wir bereits die knallbunten 1970er-Jahre, auf die sich gleich mehrere Generationen freuen können. Beide Stücke werden für Publikum ab acht Jahren empfohlen (85 Minuten ohne Pause). (Margarete Affenzeller, 20.12.2023)