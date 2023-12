Bei my mechanics spricht nicht der Video-Ersteller selbst, sondern seine Werkzeuge. my mechanics/Youtube

Der Tretroller sieht arg mitgenommen aus: Die Räder sind angelaufen, das Trittbrett ist rostig, die Räder rattern, quietschen und eiern auch noch. So oder so ähnlich beginnen alle Videos von Markus. Viel ist über den Youtuber nicht bekannt, nur, dass er im schweizerischen Altendorf lebt und 3,4 Millionen Menschen seinen Kanal "my mechanics" abonniert haben. Sein Gesicht zeigt er nie, selbst dann nicht, wenn ihn die Lokalzeitung in seiner Werkstatt besucht.

Broken Rusty Oldtimer Scooter - Restoration

my mechanics

Die Werkstücke werden dafür umso prominenter in Szene gesetzt. Meist handelt es sich dabei um alte Metallwaren, Werkzeuge oder Gebrauchsgegenstände, die der 37-Jährige wieder instand setzt. Ein handbetriebener Schlagbohrer, eine hundert Jahre alte elektrische Türklingel oder eine antike italienische Kaffeemühle, sie alle gingen schon durch die Hände von Markus. Der Restaurateur präsentiert zuerst immer die Schäden an seinen Waren. Lose oder festgefressene Schrauben, Rostlöcher, verbogene Teile, der Zustand kann gar nicht schlimm genug sein. So wie auch beim eingangs erwähnten Tretroller. Der Lenker wackelt, in der Nahaufnahme sieht man, dass der Lack wohl einmal blau war.

I make a new one

Was dann folgt, ist über eine halbe Stunde das, was man wohl nur als Werkzeug ASMR bezeichnen kann. Doch Markus klappert nicht mit den Fingernägeln, in seinen Videos kommen Fräse, Schleifmaschine und jede Menge Schmieröl zum Einsatz. Das alles ist nicht nur außerordentlich attraktiv geschnitten, sondern auch behutsam im Ton abgemischt. Da reißt einen nicht einmal eine kreischende Flex oder das Surren des Sandstrahlers aus der tranceähnlichen Faszination.

Antique Hand Cranked Hammer Drill - Restoration

my mechanics

Markus hat mit "my mechanics" einen Welle an Restaurationskanälen losgetreten, die oft auch mit unsauberen Tricks arbeiten, weil deren Werkstücke oft nur aussehen, als wären sie im schlechten Zustand. Bei dem Schweizer ist allerdings alles echt. Zwei Wochen lang hat er allein an dem Tretroller gearbeitet. Zusendungen alter Gegenstände von seinen Fans hat Markus gar nicht so gerne, auch wenn er sich darüber freut. Aber die meisten Sachen sind ihm einfach nicht rostig genug, sagt er der Lokalzeitung "March-Anzeiger".

Legendär ist mittlerweile auch die Einblendung "I make a new one", wenn Markus ein beschädigtes Ersatzteil einfach selbst aus einem Metallblock fräst. Der Spruch hat es mittlerweile sogar auf T-Shirts geschafft.

Zwei Wochen hat Markus übrigens für die Restaurierung des Tretrollers gebraucht. Aktuell versucht er sich an einem Auto, daraus wird aber wohl eine mehrteilige Serie. (pez, 27.12.2023)