Die Sicherstellung und Auswertung von Mobiltelefonen und anderen "Devices" ist in den letzten Jahren zu einem Streitpunkt geworden. Der – verständliche – Wunsch der Strafverfolgungsbehörden, möglichst viel an Information zu sammeln, steht dem Unbehagen gegenüber, sein ganzes "elektronisches" Leben ohne Schutz und bei geringstem Anlass bis in den kleinsten Winkel durchleuchtet zu sehen. Heutzutage spielt sich ein bedeutender Teil des Lebens online und durch elektronische Kommunikation ab. Manche bezeichnen ihr Mobiltelefon als "zweites Gehirn". Kaum jemand wäre etwa bereit, alle seine Gedanken auslesen zu lassen, weil er möglicherweise mit einem mutmaßlichen Betrüger gesprochen hat.

In Zukunft können Mobiltelefone nicht mehr so leicht abgenommen werden wie bisher. Möglich aber ist es immer noch. APA/dpa/Bernd Weißbrod

Auch in anderen Staaten wie etwa Deutschland ist das Thema strittig. Der Europäische Gerichtshof hat sich 2022 mit Vorratsdatenspeicherung befasst. Er hat eindeutig erkannt, dass sie unzulässig ist. Wir alle tragen durch unsere elektronischen Geräte sozusagen unsere eigene persönliche Vorratsdatenspeicherung mit uns herum. Daher ist es verständlich, wenn der Verfassungsgerichtshof Schranken dafür aufstellt, darauf zuzugreifen. Unsere Strafprozessordnung hat mit der technischen Entwicklung einfach nicht Schritt gehalten.

Jeder kann betroffen sein

Derzeit können Mobiltelefone sehr einfach sichergestellt werden – es reicht, wenn argumentiert werden kann, dass sich darauf Daten befinden könnten, die für ein Ermittlungsverfahren nützlich sein könnten. Jedermann kann Betroffener sein – ein Beschuldiger, ein Opfer, ein Zeuge –, und schon wird sein ganzes gespeichertes "Leben" ausgewertet. In einem Ermittlungsakt lehnte die Staatsanwaltschaft einmal die Ausfolgung eines Mobiltelefons mit der Begründung ab, dass die Suche nach Zufallsfunden noch nicht abgeschlossen sei – eine aktive Suche nach zufälligen Funden ist ein Widerspruch in sich und zeigt das bestehende Problem recht gut.

Auf der anderen Seite stehen die Ermittlungsbehörden. Sie sehen ein Mobiltelefon und wollen wissen, mit wem der Beschuldigte oder der Zeuge wann worüber in welcher Form wie lange und wie oft kommuniziert hat und welche Daten er gespeichert hat etc. So können Aussagen unter Umständen verifiziert oder falsifiziert werden. Gerade weil ein bedeutender Teil des Lebens inzwischen elektronisch stattfindet, ist die Aufklärung von Verdachtstaten ohne solche Daten oftmals nicht möglich.

Einsprüche meist erfolglos

Der Verfassungsgerichtshof möchte diese beiden berechtigten Interessen durch eine ganze Reihe von Maßnahmen in Einklang bringen. Zunächst soll ein Gericht entscheiden, um – sozusagen – ein Vier-Augen-Prinzip und eine unabhängige Überprüfung sicherzustellen. Der Gerichtshof erkennt aber selbst, dass das allein nicht ausreicht. Viele der bisher erfolgten Sicherstellungen, Auswertungen und Verweigerungen der Ausfolgung wurden vor genau jenem Richter bekämpft, der nun für die Bewilligung zuständig wäre (der/die Haft- und Rechtsschutzrichter/in). Die meisten dieser Einsprüche waren erfolglos. Ganz pragmatisch ist nicht zu erwarten, dass die Richter bei gleicher Rechtslage im Vorhinein anders entscheiden würden als im Nachhinein.

Das Höchstgericht fordert deshalb, dass das Gebot der Verhältnismäßigkeit besonderen Niederschlag findet – je schwerer die Verdachtstat, je dringender der Verdacht, desto eher und desto mehr Sicherstellung ist erlaubt. Die Auswertung soll sich auf das beschränken, was laut Anordnung gesucht wird – das bedeutet eine Abkehr davon, einmal alles, was sich so auf einem Handy befindet, anzuschauen; vielmehr soll schon die Auswertung beschränkt werden. Die muss auch transparent stattfinden – eine Dokumentation, wie und womit ausgewertet wurde, sollte daher zum Akt genommen werden. Der Betroffene muss Zugang zu den sichergestellten Daten erhalten, damit auch er (und nicht nur die Strafverfolgungsbehörde) damit argumentieren kann. Schließlich macht es der Verfassungsgerichtshof auch zur Voraussetzung für eine Sicherstellung von Mobiltelefonen etc., dass geeignete Maßnahmen getroffen werden, damit die ausgewerteten Dateninhalte nicht leicht an die Öffentlichkeit geraten können.

Mehr Rechtsklarheit als zuvor

Das Höchstgericht hat sich mit dem Thema dabei tiefgreifend befasst und eine wohlausgewogene Entscheidung getroffen. Damit besteht ein gerüttelt Maß mehr an Rechtsklarheit als davor. Freilich hat auch bisher niemand das Parlament gehindert, von sich aus aktiv zu werden und eine taugliche Regelung zu treffen. Nun hat es den Auftrag des Hüters der Verfassung, der bis 1. Jänner 2025 Zeit gibt. Im Wahlkampfjahr 2024 eine gute Regelung zu finden wird nicht einfach, und dafür ist auch nicht viel Zeit. Bis zur Sommerpause müsste ein Gesetzesbeschluss wohl gefasst sein, will man nicht in absolute Zeitnot geraten.

Übrigens: Auch ohne Änderung des Gesetzes könnte ein guter Teil der Bedingungen des Verfassungsgerichtshofs für eine grundrechtskonforme Lösung gleich umgesetzt werden: Durch einfachen Erlass des Justizministeriums kann festgelegt werden, dass eine Anordnung zur Sicherstellung enthalten muss, "welche … Dateninhalte aus welchem Zeitraum zu welchen Ermittlungszwecken ausgewertet werden" sollen, wie "das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung und die Grundrechte der Betroffenen gegeneinander" abgewogen wurden (Zitate aus Aussendung des VfGH). Ebenso kann ohne Gesetzesänderung durch Erlass bestimmt werden, dass den Betroffenen eine Kopie der sichergestellten Daten ausgefolgt wird oder sie sonst (auch) Zugang erhalten und dass lediglich nach jenen Dateninhalten gesucht wird, die Grund der Anordnung waren. So ein Erlass könnte binnen sehr kurzer Zeit ergehen und würde den Anforderungen des Verfassungsgerichtshofs viel früher als 2025 entsprechen. Es ist auch kein Grund zu sehen, warum eine durch das Höchstgericht als verfassungswidrig erkannte Norm und Praxis noch weiter fortgesetzt werden sollte.

Rule of Law und Rechtsstaat erfordernt eine effektive Strafverfolgung und zugleich ein hohes Maß an Rechtsschutz – das ist kein Widerspruch. (Georg Krakow, 21.12.2023)