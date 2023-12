Jeder kennt sie. Die Tage, an denen die Aufgaben und Herausforderungen, sie sich einem stellen, unlösbar scheinen. Und solche Gefühle des Erdrücktwerdens können einen lähmen und damit den Weg aus der Situation weiter erschweren.

Eine Universallösung gibt es freilich nicht, denn Probleme sind nun mal individuell unterschiedlich. Aber es kann gerade am Jahresende, wenn man unweigerlich wieder innerlich Bilanz zieht, helfen, den Blick für ein paar Momente abzuwenden und eine neue Perspektive einzufangen. Relation herzustellen zwischen unserer Existenz und den Dingen, die uns im ganz Großen und ganz Kleinen umgeben.

100.000 Stars

Zwei Webseiten können beim Perspektivwechsel helfen. Die erste nennt sich "100.000 Stars" und ermöglicht eine Rundreise von unserem Sonnensystem bis an die Grenzen unserer Galaxie, der Milchstraße, und ihren 200 bis 400 Milliarden Sternen, von denen rund 120.000 auch tatsächlich abgebildet werden. Grundlage sind astronomische Sterndatenbanken.

100.000 bietet eine hübsche und lehrreiche Visualisierung der Milchstraße. 100.000 stars

Die schön gemachte Visualisierung läuft im Browser, sowohl auf Desktop-Rechnern als auch Mobilgeräten. Man kann die Route in die Weiten des Alls frei erkunden und dabei etwas über die Distanzverhältnisse und unsere interstellare Nachbarschaft lernen. Alternativ dazu wird auch eine kurze, automatisch ablaufende Tour angeboten.

Scale of the Universe

Bei "Scale of the Universe" geht einige Schritte weiter und auch in die Welt der kleinen Dinge. Hier kann man subatomare Teilchen inspizieren und sich den Weg über Atome und Moleküle sowie mikroskopisch kleine Lebewesen in die Größendimensionen unseres Alltags bahnen. Per Klick auf die verschiedenen Objekte kann man sich schnipselweise Wissen aneignen.

"Scale of the Universe" führt von den kleinsten Teilchen bis weit über die Grenzen unserer Galaxie. Scale of the Universe

Von dort geht es ins All – und diesmal weit über die Grenzen unserer Galaxie hinaus. Das Ende der Tour bildet das Hubble Deep Field, ein 1995 erstellter Ausschnitt eines auf den ersten Blick leer erscheinenden Bereichs des Sternenhimmels, in dem mit dem Hubble-Teleskop rund 3000 Galaxien identifiziert werden konnten. Es ist auch ein Blick in die frühe Vergangenheit des Universums, denn diese Sternenformationen sind 12,7 Milliarden Lichtjahre entfernt. Wo sie heute sind oder ob es sie überhaupt noch gibt, wissen wir nicht. Das Hubble Deep Field bot seit seiner Entdeckung die Grundlage für hunderte astronomische Fachartikel.

Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Jahresausklang! (gpi, 20.12.2023)