Magisch oder toxisch? Wir haben "Tatsächlich... Liebe" wiedergesehen - Mittlerweile hat sich sogar Regisseur Richard Curtis von dem pseudoromantischen Weihnachtsklassiker distanziert. Trotzdem wird er jedes Jahr rauf und runter gespielt

Hugh Grant und Martine McCutcheon im Weihnachtsklassiker "Tatsächlich... Liebe". Foto: ORF, Universal

Vorweihnachtlich: Intrigen, Agentinnen, Erster Weltkrieg: Serienspektakel "Davos 1917" - Opulentes Hochglanzprodukt über Frauen zwischen den Fronten der Weltmächte – Mittwoch und Donnerstag in der ARD

Medienmenschen 2024: Florian Novak sucht Investoren für neues, mitgliederfinanziertes Medium - Der Lounge-FM- und Tonio-Gründer will 2024 ein digitales Qualitätsmedium starten. Mit Audio-Schwerpunkt ist zu rechnen. Medienmenschen 2024, Teil 20

TV-Tagebuch: Kanzler-Selbstbeweihräucherungsshow "Lebensretter 2023" im ORF - Die Gala würdigt mutige Helferinnen und Helfer und sichert nebenbei Bundeskanzler Karl Nehammer minutenlange Medienpräsenz

"Hao are you" im ZDF: Eine bewegende Familiengeschichte - In seinem Dokumentarfilm erzählt Regisseur Dieu Hao Do die Fluchtgeschichte seiner Familie und gewährt einen neuen Blick auf den US-amerikanischen Krieg in Vietnam

Medienförderung: 2024 werden 40 Millionen an neuer Journalismusförderung ausgeschüttet - Ausbezahlt werden je 20 Millionen für 2023 und 2024 nach spätem Beschluss des Gesetzes im November

Informationsfreiheit: Koalition einigt sich mit SPÖ auf Abschaffung des Amtsgeheimnisses - Die Sozialdemokraten haben noch einige Änderungen in das Informationsfreiheitsgesetz hineinverhandelt, somit kann es im Jänner beschlossen werden

Übernahme: Kartellgericht prüft Berlusconi-Plan für ProSiebenSat1-Übernahme - Bundeswettbewerbsbehörde schließt Auswirkungen auf Medienvielfalt durch den Zusammenschluss nicht aus und stellt Antrag auf vertiefende Prüfung

Switchlist: "The Promise", "Der kleine Prinz", "Kevin – Allein zu Haus", "Weltjournal: Überreichtum – Millionäre fordern Reichensteuer" - TV-Hinweise für heute Abend.

