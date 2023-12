Außerdem eine Reportage über Lebensretter in Gaza und Israel, eine Doku die Geschichte des Urlaubs in den Bergen und "Eco Spezial" über Ein-Personen-Unternehmen

19.40 REPORTAGE

Re: Lebensretter in Gaza und Israel Während die einen töten, versuchen die anderen zu retten, beschreibt ein israelischer Sanitäter die Situation im Nahostkonflikt. Rettungskräfte auf beiden Seiten versuchen Verwundeten zu helfen. In Gaza, wo die Krankenhäuser überfüllt sind oder schließen, eine fast unmögliche Aufgabe. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Urlaub in den Bergen – Gipfel der Leidenschaft Wenn der Berg ruft und die Menschen hinströmen: Die Doku erzählt vom Touristenboom in den Alpen, der in den 1950er-Jahren einsetzte. Im Anschluss: Weißes Südtirol – Ein Winter in den Bergen. Bis 20.55, Arte

Träumt davon, Schauspielerin zu werden: Louisiane Gouverneur als Solange in "Unschuld und Verlangen", Arte, 21.40 Uhr. Foto: Claire Nicol

21.40 COMING-OF-AGE-DRAMA

Unschuld und Verlangen (Clèves, F 2021, Rodolphe Tissot) Während des Sommers in ihrer kleinen Heimatstadt sammelt die 15-jährige Solange (Louisiane Gouverneur) ihre ersten sexuellen Erfahrungen mit zwei sehr unterschiedlichen Männern. Verfilmung des Romans Clèves von Marie Darrieussecq, für die es beim Festival de la Fiction in La Rochelle Preise für den Regisseur und die Hauptdarstellerin gab. Bis 23.35, Arte

22.00 THRILLER

Spurwechsel (Changing Lanes, USA 2002, Roger Mitchell) Ein Rechtsanwalt (Ben Affleck) und ein Versicherungsagent (Samuel L. Jackson) sind auf dem Weg zum Gericht. Ein kleiner Fahrfehler wird zum Ausgangspunkt eines Psychothrillers, der ethische Fragen aufwirft. Bis 23.30, ZDF neo

22.30 MAGAZIN

Eco Spezial: Die Firma bin ich – Ein-Personen-Unternehmen zwischen Freiheit und Selbstausbeutung Sie helfen als Hebammen bei der Entbindung, haben ein kleines Geschäft oder können von überall aus als IT-Fachkraft arbeiten: Mehr als 60 Prozent aller Unternehmen in Österreich sind mittlerweile Ein-Personen-Unternehmen. Wie geht es ihnen in ihrem Arbeitsleben zwischen Selbstverwirklichung und Selbstausbeutung? Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Die Schauspieler Manuel Rubey und Simon Schwarz, Bischof Hermann Glettler, Köchin Lisl Wagner-Bacher und Philosophin Lisz Hirn sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2