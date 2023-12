Sie beflügelt, und sie bringt einen zur Verzweiflung: Die Wepse im Alexandra Palace kann Matches entscheiden. In der Szene ist sie längst Kult

Getty Images/DERSTANDARD

Hunde und Katzen, das weiß jeder Haustierbesitzer, soll man nicht vermenschlichen. Was die wenigsten wissen: Die Regel gilt nicht für Wespen. Speziell nicht für jene, die ein unruhiges Beinchen hat, selten ins Bullseye trifft und trotzdem beim größten Dartsturnier der Welt aufschlägt.

Im Alexandra Palace in London findet aktuell eine große Sause statt, die als Darts-WM verkleidet ist oder umgekehrt. Seit mehreren Jahren zählen Wespen, die die Veranstalter nicht loswerden, zum fixen Inventar. Eine Wespe lebt in der Regel nicht länger als einen Monat, aber Dartsfans nehmen es hier im Gegensatz zu flüssig Brot nicht so ernst. Sie fassen die Fauna, die auf die Bühne des Alexandra Palace schwirrt, unter einem Namen zusammen: die Ally-Pally-Wespe.

Spielentscheidend

Die Wespe kann beflügeln oder Profis aus dem Konzept bringen und Partien entscheiden: Weil das Match unterbrochen wird, wenn die Wespe aufkreuzt, haben Spieler schon sicher geglaubte Matches verloren.

Mensur Suljovic löste seine Begegnung mit der Ally-Pally-Wespe mit viel Liebe. Sie kuschelte sich bei der WM 2017 an den Brustkorb des stämmigen Wieners. Schiedsrichter forderten ihn auf, die Wespe wegzuschnippen, er sagte: "Nein, ich will ihr nicht wehtun! Ich habe sie dann leicht angeschoben, dann ist sie weggeflogen. Ich habe ihr einen Kuss hinterhergeschickt."

Wespen ernähren sich von Thymian, Efeu, und sie lieben Kleintierkadaver. Auch Agavenblätter dürften munden, aus ihren Fasern werden Dartscheiben hergestellt. Auf der Speisekarte im Ally Pally stehen Hotdogs, Pizza und German Bratwurst, vielleicht enthalten sie auch Spuren von Kleintierkadavern. Fans sagen jedenfalls, das Zeug schmecke scheußlich, und greifen lieber zum Bier.

Totgetrampelt und auferstanden

Am Sonntag hatte die Wespe bei der diesjährigen WM ihren ersten Kurzauftritt, Luke Humphries aus England stampfte sie kaltblütig ein. Ihm war nicht bewusst: Die Ally-Pally-Wespe hat sieben Leben. Am Dienstag kehrte sie zurück und ließ sich auf der Markierung des Fünfer-Segments nieder. Der dreifache Weltmeister Michael van Gerwen bemerkte nichts und donnerte seine Darts in das benachbarte 20er-Feld.

Wespen gelten als beharrlich, furchtlos und wehrhaft. Vielleicht hat es die Ally-Pally-Wespe aber einfach nur gern gemütlich, auf der Bühne hat es durch die vielen Scheinwerfer locker über 30 Grad, wie Profis berichten.

Der Kultstatus der Wespe aus dem Ally Pally ist inzwischen so groß, der Pay-TV-Sender Sky benannte eine Comedy-Serie über einen Amateurspieler auf dem Weg zum Profi nach ihr. Die Produktion ist wie der Dartszirkus: Sie nimmt sich nicht immer ernst und ist gerade deshalb unterhaltsam.

Der Engländer Adrian Lewis hat ein schlechtes Verhältnis zur Ally-Pally-Wespe. Bei seiner Erstrundenpartie der WM 2012 wurde er von ihr gestochen — bis dato der einzige bekannte tätliche Übergriff der Wespe im Dartssport. Sie erwuchs zum Glücksbringer für Lewis: Er gewann sein Match. Und zwei Wochen später den WM-Titel. (Lukas Zahrer, 20.12.2023)