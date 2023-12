Abwanderungen großer Firmen von der Londoner Börse, Gemaule der Lobbyisten über angeblich mangelhafte Bezahlung von Spitzenmanagern, zäher Fortschritt bei den angekündigten Reformen der konservativen Regierung – die Verantwortlichen in der City of London gehen mit gemischten Gefühlen in die Weihnachtstage. Hingegen scheinen Banker und Vermögensverwalter am wichtigsten internationalen Finanzzentrum wenig Probleme damit zu haben, dass Großbritannien aller Wahrscheinlichkeit nach im neuen Jahr ein Regierungswechsel bevorsteht.

Der Fortschritt bei den angekündigten Reformen geht nur zäh voran. REUTERS/HENRY NICHOLLS

Weil die konservative Regierung unter Rishi Sunak in den Umfragen beinahe hoffnungslos zurückliegt, umwerben Wirtschaft und Finanzindustrie eifrig die oppositionelle Labour Party. Seit diesem Monat lassen sich Parteichef Keir Starmer und Schatten-Finanzministerin Rachel Reeves von einer Gruppe hochkarätiger City-Größen beraten. Zu den Teilnehmern zählen Börsenkonzernchef David Schwimmer, Douglas Flint vom Asset-Manager Abrdn sowie Shriti Vadera, Aufsichtsratschefin beim Versicherungsgiganten Prudential. Im Gegenzug haben die Sozialdemokraten Haushaltsdisziplin und stabile Rahmenbedingungen versprochen. "Ohne Dialog mit der Privatwirtschaft können wir kein Wachstum erzielen", erläuterte Labours City-Verbindungsfrau Tulip Siddiq der Financial Times.

Einigermaßen sichtbares Wachstum – dieses Ziel haben die vor 14 Monaten ins Amt gekommene Administration Sunaks und sein Finanzminister Jeremy Hunt nicht erreicht. Das Duo musste zunächst den Rufschaden reparieren, den Kurzzeitpremier Liz Truss mit ihrem schuldenfinanzierten Steuersenkungspaket angerichtet hatte. Die dringend nötige Beruhigung der Bond- und Währungsmärkte hat Hunt geschafft; seine jüngste Haushaltsvorschau ("autumn statement") kündigte eine schrittweise Senkung der Unternehmensbesteuerung an, beließ aber die saftigen Steuererhöhungen für Privathaushalte bei.

Inflation fällt stärker als erwartet

Am Mittwoch sorgte eine überraschend positive Nachricht für Aufregung. Die Inflation des Jahres bis 30. November fiel von zuletzt 4,6 auf 3,9 Prozent. 4,4 Prozent hatten die meisten Ökonomen erwartet. Prompt fielen das Pfund sowie britische Pfandbriefe in Erwartung rascherer Zinssenkungen durch die Zentralbank BoE.

Vergangene Woche hatte das Gremium den Leitzins bei 5,25 Prozent belassen, drei Mitglieder stimmten sogar für eine weitere Erhöhung. "Unsere Arbeit ist noch nicht erledigt", erläuterte die neue BoE-Vizegouverneurin Sarah Breeden diese Woche. Gemeint ist einerseits die Rückkehr der Teuerung in den Korridor rund um das geltende Ziel von zwei Prozent; andererseits mahnen die Zentralbanker schon länger vor zu hohen Lohnabschlüssen, welche einen neuen Inflationsschub verursachen könnten. Nach jahrelang fallenden Reallöhnen konnten sich die Briten zuletzt über durchschnittlich 7,3 Prozent höhere Einkommen freuen. Nur das Wachstum – eines von Premier Sunaks fünf Zielen fürs Kalenderjahr 2023 – mag sich nicht so recht einstellen. Im Oktober ging das Bruttoinlandsprodukt sogar um 0,3 Prozent zurück, für das gesamte Kalenderjahr ebenso wie für 2024 sagen die Statistiker einen Wert von 0,3 Prozent voraus. (Sebastian Borger, 21.12.2023)