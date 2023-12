Im Gegensatz zu Österreich werde in Deutschland "die Strafanzeige nicht als politisches Mittel eingesetzt", sagt Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) auf die Frage, ob die deutsche Bundestagspräsidentin bei ähnlichen Vorwürfen zurücktreten müsste. APA/GEORG HOCHMUTH

Ob er in der nächsten Legislaturperiode noch ein weiteres Mal für sein Amt antreten werde, wisse er noch nicht, sagte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Mittwoch vor Journalistinnen und Journalisten. Das habe schließlich auch nicht er allein zu entscheiden. Zu den neuen Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen ihn hat er dagegen eine sehr klare Position: "Die Vorwürfe sind allesamt inhaltlich falsch, ich weise sie ganz klar zurück."

Dass vergangene Woche seine Immunität als Parlamentarier aufgehoben wurde, sei schlicht der von der Verfassung vorgesehene Vorgang in solchen Fällen. Auch weil sich Verfahren lange ziehen würden, habe er selbst Interesse an der möglichst schnellen Aufhebung seiner Immunität gehabt, damit die Vorwürfe geklärt werden könnten. "Die Frage ist: Wie begegnet man dieser Verleumdung, diesen Verdächtigungen?"

Ansehen des Amtes beschädigt?

Es brauche – auch in seinem Amt – eine klare Haltung. "Aber wenn ich mir nichts habe zuschulden kommen lassen, kann man auch nicht verlangen, dass ich einen Schritt setze." Belasse man es nicht bei der Unschuldsvermutung, beschädige man aber die Politik als Ganzes. Alle bisherigen Vorwürfe seien im Sand verlaufen, alte Vorwürfe wieder aufzugreifen finde er dementsprechend eigentümlich, sagte der Nationalratspräsident.

Aber beschädigt eine ganze Reihe von politischen Vorwürfen, wie sie in den vergangenen Jahren gegen Sobotka aufkamen, nicht unabhängig vom Ausgang strafrechtlicher Ermittlungen das Ansehen des Nationalratspräsidenten – protokollarisch immerhin das zweithöchste Amt der Republik? "Das ist eine politische Bewertung", sagt Sobotka auf STANDARD-Nachfrage. Er trage im Rahmen dessen, was die Verfassung für sein Amt vorsehe, seinen Teil zur Erfüllung politischer Aufgaben bei. "Aber wenn Sie laufend angeschüttet und angezeigt werden, dann passiert das auch nach der alten österreichischen Methode": "Irgendwas wird schon dran sein" sei dann "die Meinung der Leute".

Strafanzeigen als "politisches Mittel"

Wäre es aber im vielbemühten Vergleichsland Deutschland denkbar, dass die Präsidentin des Bundestags bei ähnlich lautenden Vorwürfen und Ermittlungen über mehrere Jahre weiter im Amt bleibt? Das ließe sich nicht eins zu eins vergleichen, sagt Sobotka. Denn in Deutschland werde "die Strafanzeige nicht als politisches Mittel eingesetzt". "Meines Wissens gibt es das dort nicht." Entscheidend sei für ihn letztlich, welche Substanz aufgetauchte Vorwürfe hätten.

Hintergrund der WKStA-Ermittlungen gegen Sobotka: Laut Aussagen des ehemaligen Öbag-Chefs und einstigen Generalsekretärs im Finanzministerium Thomas Schmid soll es im Zusammenhang mit einer Steuerprüfung der Erwin-Pröll-Stiftung Beeinflussungs- und Interventionsversuche durch den ÖVP-Politiker gegeben haben. Die WKStA verdächtigt Sobotka "des Missbrauchs der Amtsgewalt als Bestimmungs- und sonstiger Beitragstäter". Sobotka wies die Vorwürfe zurück. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Sinkendes Vertrauen in Demokratie

Sobotka berichtete in dem Hintergrundgespräch zudem von einer auf einer Vorstudie der Akademie der Wissenschaften aufbauenden Veranstaltung, die im Februar im Parlament stattfinden werde. Thema ist der Umgang mit sozialen Medien. Sukkus der Studie: Das Vertrauen in die Demokratie ist gesunken. Soziale Medien spielen dabei eine Rolle. Sie würden gar eine Gefahr für die repräsentative Demokratie darstellen.

Laut Sobotka habe die Studie ergeben, dass nur rund 22 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer sich "sehr laut und intensiv" aktiv an Social Media beteiligen, während der Großteil eher nur konsumiert. Das heiße auch: "Nur eine kleine Minderheit hat großen Einfluss auf die Debatte, polarisiert und radikalisiert." Die Debatte über den neuen Nahostkonflikt in den sozialen Medien sei ein besonders anschauliches Beispiel dafür.

Desinformation zu Nahostkonflikt

Als Gegengewicht zu aufgeheizten, von Agenda getriebenen Debatten sei es schwer, eine inhaltliche und faktenorientierte Versorgung mit Informationen zu gewährleisten, argumentierte Sobotka: "Wir brauchen dafür jedenfalls eine Regulierung der Plattformen." Diese müssten behandelt werden wie klassische Onlinemedien, es brauche also ein Redaktionsprinzip oder eine Herausgeberverantwortung. Anders könne man Fake News kaum noch in den Griff bekommen. Spätestens im US-Präsidentschaftswahlkampf werde man die Desinformationsarbeit der St. Petersburger Trollfabriken wieder stark zu spüren bekommen, warnte der Nationalratspräsident.

Auch in den aufgeheizten Onlinedebatten zu Israel und Gaza zeige sich gezielte Desinformation. Teil des Plans im Vorfeld der Hamas-Terrorattacken auf Israel sei von Anfang an gewesen, einschlägig in den sozialen Medien aufzuschlagen. "Das war von langer Hand vorbereitet", sagt Sobotka. Die aktuellen Bilder von toten Kindern im Gazastreifen würden ihr Übriges tun.

Ziel der Parlamentsveranstaltung im Februar sei auch, bestehende Bildungsangebote zu vernetzen. Etwa jene des Unterrichtsministeriums, der Demokratiewerkstatt im Parlament und des Nationalfonds. Man könne mit derartigen Maßnahmen das Vertrauen in Politik und Demokratie nicht um Welten verbessern, sagt Sobotka. "Aber Ziel ist, ein weiteres Abdriften zu verhindern." (Martin Tschiderer, 20.12.2023)