Bologna hat den Titelverteidiger zu Fall gebracht. AP/Luca Bruno

Mailand – 2021/22 ging die Coppa Italia an Inter Mailand, 2022/23 ebenso – drei Cuptitel en suite waren den Nerazzurri aber nicht vergönnt. Der Tabellenführer der Serie A scheiterte im Achtelfinale mit 1:2 nach Verlängerung an Bologna.

Lautaro Martinez verschoss in der 65. Minute einen Elfmeter, so ging es torlos in die Verlängerung. Dort brachte Carlos Augusto das Team von Simone Inzaghi flott in Führung (92.), Sam Beukema und Dan Ndoye drehten die Partie aber mit einem Doppelschlag (112./116.). Auf eine Schlussoffensive des Titelverteidigers wartete man vergebens.

Bologna ist als Vierter der Serie A die große Überraschung der bisherigen Saison, der Sieg in der Coppa bestätigte die Topform der Rossoblu. Stefan Posch kam bei Bologna nicht zum Einsatz, Marko Arnautovic wurde bei Inter in der 74. Minute ausgewechselt. (red, 20.12.2023)