Zurücklehnen, einen Gang runterschalten und die intensiven Monate des Regierens Revue passieren lassen: Politische Jahresbilanzen sind eine Möglichkeit zur Reflexion. Wenn allerdings Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler in der "ZiB 2" zu Gast ist und von Armin Wolf befragt wird, bleibt die Schlagzahl hoch. Getrieben zu sein, das passt zu Weihnachten.

Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler in der "ZiB 2" zu Gast bei Armin Wolf. Screenshot/ORFTVThek

Die Frage des Moderators, welches Ministerium jetzt beim Entwurf zum Klimaschutzgesetz ein Foul begangen hat, will Kogler mit Verweis auf den Videoassistenten beantworten. Während dieser der Regel nach im Fußball für Klarheit sorgt, schafft es Kogler nicht, Licht ins Dunkel zu bringen. "Es ist ganz einfach, es gibt Unterschiede in der prozeduralen Einschätzung." Wenn etwas "ganz einfach" ist, ist es normalerweise sehr kompliziert, und so ist auch Koglers Antwort wenig erhellend. Ein "finaler Entwurf" soll jedenfalls bis zum Sommer vorgelegt werden. Der Streit zwischen der ÖVP und den Grünen scheint prolongiert. Die EU eröffnet wegen des fehlenden Klimaplans ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich. Das ist schon peinlich genug.

ZIB 2: Vizekanzler Kogler zum Jahresbilanzgespräch

Zum Jahresbilanzgespräch ist Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler live zu Gast im Studio. ORF

"Menschlichkeit und Ordnung"

Die Menschrechtsorganisation Amnesty International spricht von einem menschrechtlichen Dammbruch, und als Oppositionspolitiker hätte Werner Kogler den Entwurf zur Reform des Asylwesens mit Sicherheit kritisiert, glaubt Armin Wolf zu wissen. "Ich bewundere immer alle, die genau wissen, was man wie gefunden hätte", kontert Kogler und verteidigt die Suche nach dem Kompromiss. Nach Jahren bestehe endlich die Chance auf Verteilung der Schutzsuchenden in der EU, auf einheitliche Asylverfahren und auf einheitliche Asylstandards. Der Teufel stecke noch im Detail. Entlang der zwei Prinzipien "Menschlichkeit und Ordnung" gelte es noch zu verhandeln. Da kommt sie noch durch die Botschaft der Grünen, immerhin.

Dass Österreich kürzlich bei der Uno als einer von wenigen Staaten gegen eine Waffenruhe im Gazakrieg gestimmt habe, sei mit den Grünen akkordiert. Aber nach dem "Ja" gibt es bei Kogler meist ein "Aber", und so verweist er natürlich auf die palästinensische Bevölkerung, die ein Recht auf Leben und Überleben hätte.

Saftige Lohnerhöhung für Beamten

Österreichs Beamten dürfen sich auf eine Lohnerhöhung von 9,2 Prozent freuen. Ob der für Beamten zuständige Kogler hier nicht zu großzügig mit dem Steuergeld der Österreicherinnen und Österreicher umgehe, will Wolf wissen. "Mindestens zwei, drei Punkte" sind Kogler wichtig, Und wenn er zur Erklärung dieser ansetzt, weiß der geneigte Zuseher: Jetzt wird es lang. Die Kurzfassung: Es gehe darum, den Job für eine halbe Million Bedienstete zu attraktivieren und sich als öffentlicher Dienst gegen die Privatwirtschaft zu rüsten. Die Lohnerhöhung sieht er als wichtiges Signal.

Dass die Gesetzeslage, wonach Datenträger wie Handys ohne richterliche Genehmigung beschlagnahmt werden können, verfassungswidrig ist, urteilte kürzlich der Verfassungsgerichtshof. Die Frage, "und die haben Sie ja auch gestellt", zur Auswertung von Handydaten sei zentral, sagt Kogler und imaginiert etwas, das Wolf nicht von ihm wissen wollte. Die Justizministerin werde einen entsprechenden Vorschlag machen. "Die Frage habe ich gar nicht gestellt", wendet Wolf ein, was Kogler nicht gelten lassen will, denn: "Das ist das, was die Menschen interessiert." Das Ohr also ganz beim Volk wähnend, erhellend. (Oliver Mark, 21.12.2023)