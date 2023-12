In der US-Medien- und -Unterhaltungsbranche bahnt sich eine milliardenschwere Fusion an. Warner Bros. und Paramount Global sondieren Insidern zufolge einen Zusammenschluss, berichtete das US-Medium "Axios". Die Gespräche befänden sich noch im Anfangsstadium, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch. Paramount wird an der Börse mit 10,5 Milliarden Dollar bewertet. Warner Bros. und Paramount reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Reuters nach einem Kommentar.

Warner sucht Anschluss – und redet mit Paramount über Zusammenschluss. Im Bild: Jason Momoa in der Warner-Produktion "Aquaman and the Lost Kingdom". Warner via AP

CNN und CBS

David Zaslav, CEO des erst vor kurzem fusionierten Konzerns Warner Bros. Discovery habe den CEO von Paramount Global am Dienstag zu einem mehrstündigen Gespräch in New York getroffen, um einen möglichen Zusammenschluss zu diskutieren, berichtete "Axios" unter Berufung auf mehrere Quellen. Die Gespräche seien in einem sehr frühen Stadium, der Ausgang offen.

Zaslav habe ebenso schon mit der Eigentümerin der Muttergesellschaft von Paramount, Shari Redstone, über einen solchen Deal gesprochen. Paramount stehe derzeit unter großem wirtschaftlichem Druck, einen Partner oder Käufer zu finden.

Beide potenziellen Partner betreiben mit Paramount+ und Max Streamingservices, die gegen die Riesen Netflix und Disney einen schweren Stand haben.

Das US-Branchenmedium spekuliert über mögliche Synergien. So könnte das internationale Vertriebsnetz von Warner Bros. Discovery Paramount helfen. Die Kinderprogramme von Paramount würden wiederum die Streamingstrategie von Warner unterstützen. CBS und CNN könnten zusammengelegt werden.

Discovery hat schon 2018 das US-Network Scripps und 2022 Warner Media übernommen – und muss noch diese Deals wirtschaftlich verdauen. (red, Reuters, 21.12.2023)