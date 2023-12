Die Kens: Kingsley Ben-Adir, Ryan Gosling und Ncuti Gatwa beim Performen. Warner Bros. Pictures via AP

Ken-Darsteller Ryan Gosling spielt heuer Weihnachtsmann. Am Mittwoch erschien auf Musikstreamingplattformen eine EP mit vier Nummern, darunter "Merry Kristmas Barbie". Das Album mit dem Titel "Ken the EP" wurde von Gosling und den "Barbie"-Komponisten Mark Ronson und Andrew Wyatt mit vier Versionen von "I'm Just Ken" veröffentlicht, dessen Originalversion in diesem Sommer auf Platz 87 der Billboard Hot 100 debütierte und für einen Golden Globe, einen Grammy und andere Preise nominiert wurde.

Ryan Gosling & Mark Ronson - I'm Just Ken (Merry Kristmas Barbie) [Official Music Video]

Atlantic Records

"Barbie" war mit einem weltweiten Einspielergebnis von 1,44 Milliarden Dollar der umsatzstärkste Film des Jahres. Auch der Soundtrack des Films war ein kommerzieller Erfolg: Goslings "I'm Just Ken", Dua Lipas "Dance the Night", "Speed Drive" von Charli XCX und "Barbie World" von Nicki Minaj und Ice Spice erreichten die Billboard Hot 100.

Heißer Oscar-Anwärter

Insgesamt elf Grammy-Nominierungen erhielt der "Barbie"-Soundtrack: Als bester Filmsoundtrack, als bester Filmsong für "I'm Just Ken", und auch Billie Eilishs "What Was I Made For?" wurde als bestes Album des Jahres nominiert.

Am Donnerstag wird außerdem die Oscar-Shortlist publik, die Nominierungen folgen am 23. Jänner: "Barbie" wird auch hier als klarer Fixstarter für zahlreiche Oscar-Kategorien gehandelt, insbesondere bei den Filmmusik-Preisen. Es wird prognostiziert, dass "I'm Just Ken" und "What Was I Made For?" für den besten Original Song nominiert werden und dass auch der Gesamtsoundtrack eine Nominierung erhalten könnte. (red, 21.12.2023)