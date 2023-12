Die Apple Vision Pro wird 3.500 Dollar kosten. Apple bereitet den Marktstart einer für den Konzern neuen Produktkategorie offenbar akribisch vor. AP/Jeff Chiu

Die Gerüchteküche um das VR-Headset von Apple brodelt einmal mehr. Diesmal ist es ein Bericht von "Bloomberg", der eine Markteinführung der Vision Pro für Februar 2024 ankündigt – aber vorerst nur in den USA. Demnach soll die Produktion in China schon seit mehreren Wochen auf Hochtouren laufen. Dem Bericht zufolge sollen die ersten Geräte Ende Jänner an die Händler ausgeliefert werden, bevor die Markteinführung im Februar erfolgt, werden interne Quellen zitiert.

Das ist aber längst nicht das einzige Indiz, dass der Launch des lange erwarteten Headsets bevorsteht. Auch intern dürften die Vorbereitungen auf den Launch im Gange sein. So schickte das Unternehmen am Mittwoch eine E-Mail an Softwareentwickler, in dem sie aufgefordert wurden, ihre Apps für das Betriebssystem visionOS vorzubereiten und Feedback an Apple zu geben.

Trainings für die Belegschaft

Außerdem dürfte die Apple aktuell die Belegschaft auf den Launch vorbereiten und interne Trainings abhalten. So werden aktuell Mitarbeiter aus den ganzen USA zum Hauptquartier in Cupertino geflogen. Dort werden ihnen Details zur Funktionsweise, Technik und wohl auch Verkaufsstrategien vermittelt, berichtet "Computerbase". Das dürfte auch nötig sein, denn wer seine Vision Pro in einem Apple Store kaufen möchte, muss scheinbar vorher einen Termin vereinbaren, damit das Gerät an die Nutzerin oder den Nutzer angepasst wird.

Dass Apple derartigen Aufwand betreibt, ist kein Wunder, schließlich ist das Mixed-Reality-Headset erstmals seit langem eine völlig neue Produktkategorie. Außerdem muss Apple der Kundschaft die Vorteil der Technologie erst schmackhaft machen. Der Hauptkonkurrent auf dem Feld der Virtual Reality, Meta, tut sich seit Jahren damit schwer. Apple will also einen möglichst guten ersten Eindruck hinterlassen. Deshalb sollen aktuell auch alle Stores auf Vordermann gebracht werden. Außerdem müssen die Angestellten Platz in den Verkaufsräumen schaffen, schließlich müssen die Kundinnen und Kunden das 3.500 Dollar teure Gerät auch ausprobieren können, ohne gegen das Mobiliar zu laufen.

Im Vergleich zu VR-Headsets ist der Verkauf von iPhones relativ simpel: Das Gerät selbst gibt es im Karton. Zubehör wir Kabel und Hüllen brauchen kaum Platz. Bei der Vision Pro sieht das anders aus: So soll es verschiedene Kopfbügel geben, eigene Vorrichtungen zur Lichtabdichtung sowie Adapter für Brillengläser. Das alles macht die Vorbereitungen auf den Launch deutlich komplexer. Der aktuelle Bericht weist aber auch darauf hin, dass eine Markteinführung der Vision Pro im Februar nicht in Stein gemeißelt ist. Probleme in der Produktion oder bei der Zustellung könnten den Marktstart noch verzögern, schreibt Bloomberg. Apple selbst wollte sich zu den Gerüchten nicht äußern.

Gerüchte über Nachfolger

Apple verspricht sich viel von dem neuen Headset und vergleich es gar mit einem epochalen Ereignis wie den ersten PCs oder der Einführung des Smartphones. Die Vision Pro soll der "erste räumliche Computer" sein und die Grenzen von Bildschirmen hinter sich lassen, verspricht der Konzern. Neu ist das alles nicht, zwar mag die Vision Pro auf dem Papier technisch besser ausgestattet sein, aber mit Geräten wie der Meta Quest 3, der Pico 4 oder auch der schon etwas älteren Valve Index, gibt es doch starke und auch deutlich günstigere Konkurrenz.

Wie weit es Apple gelingt, das Thema Mixed-Reality, also Virtual- und Augmented-Reality, wirklich in den Alltag der Menschen zu integrieren, bleibt abzuwarten. Obwohl die erste Variante des Headsets noch nicht auf dem Markt ist, gibt es bereits Gerüchte über die Vision Pro 2. Wann der Marktstart in Europa sein wird, ist noch unklar. Gerüchteweise dürfte dieser aber erst Ende 2024 erfolgen. (pez, 21.12.2023)