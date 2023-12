"Hallo, ich hoffe, dass ich heute Ihre Richtlinien für übergroße Kunden in Anspruch nehmen kann", sagt eine Frau zu einem Mitarbeiter am Flugsteig von Southwest Airlines, bevor sie in einem inzwischen viralen Tiktok-Video ein kostenloses zweites Ticket für den benachbarten Sitzplatz auf dem Flug erhält, den sie nehmen wollte. Der Beitrag, der seit seiner Veröffentlichung im Oktober bereits mehr als 930.000-mal aufgerufen wurde, hat heftige, gemischte Reaktionen auf die Art und Weise ausgelöst, wie viel Platz "plus-sized travelers" in einem Flugzeug zusteht. Einige loben Southwests Ansatz, wie unter anderem Fox Business berichtet. Während andere die Fluggesellschaft dafür kritisieren, dass sie "Fettleibigkeit belohnt", nachzulesen bei "Mail Online".

Southwest Airlines hat bereits seit Jahrzehnten eine "Customer of size and extra seat policy", die es dicken Menschen erlaubt, einen Extraplatz kostenlos zu erhalten. AP/Matt Hartman

Southwest Airlines folgt in seinen Richtlinien dem Prinzip "Größe statt Gewicht". Man stellt jedem Fluggast, dessen Körpergröße die physischen Grenzen der Sitzplätze an Bord überschreitet, kostenlos einen zusätzlichen Sitzplatz zur Verfügung. Diese Regelung, die nach Angaben von Southwest seit mehr als 30 Jahren besteht, ermöglicht es den Fluggästen, vor der Reise zusätzliche Sitze zu kaufen und nach Abschluss der Reise eine Erstattung der Kosten für diese zusätzlichen Sitze zu erhalten, wie CNN berichtet.

Relevantes Thema

Das Thema ist so gesehen schon ein alter Hut, aber durch das Tiktok-Video scheint es aktuell wieder hochzukochen. Die erneute Aufmerksamkeit, die der "Customer of size and extra seat policy" von Southwest, die damit unter allen Fluglinien hervorsticht, in den letzten Wochen zuteilwurde, spiegelt die zunehmende Relevanz der Regeln für Passagiere mit Übergrößen wider – insbesondere in den Vereinigten Staaten. Denn die US-Amerikanerinnen und -Amerikaner werden im Durchschnitt immer dicker, während die Flugzeugsitze angeblich kleiner geworden sind.

Seit den 1960er-Jahren ist die Zahl der fettleibigen Menschen im Alter von 20 Jahren und mehr in den USA von nur zehn Prozent der Bevölkerung auf etwa 42 Prozent im Jahr 2020 gestiegen, wie das "Time"-Magazin unter Berufung auf die offiziellen Zahlen der Centers for Disease Control and Prevention festhält. Gleichzeitig behaupten Befürworter der "Customer of size and extra seat policy", dass die Breite der Flugzeugsitze in den letzten drei Jahrzehnten um rund sieben Zentimeter abgenommen habe.

Klare Richtlinien gefordert

Was für Frustration bei dicken Fluggästen sorgt. So fordern einige Poster in ihren Kommentaren, dass andere Fluggesellschaften die Policy übernehmen sollten: "Das sollte die Norm sein", heißt es. "Fliegen ist ein öffentliches Verkehrsmittel und sollte bequemer und zugänglicher für alle sein, auch für dicke und behinderte Menschen." Die US-Regierung hat in jüngster Zeit tatsächlich einschlägige Gesetze erlassen und Milliarden investiert, um die Barrierefreiheit von Flugterminals zu verbessern und die Kundenrechte zu stärken. Darüber hinaus hat die kanadische Regierung im Herbst dieses Jahres Air Canada wegen einer Reihe diskriminierender Vorfälle gerügt, berichtet "Time".

Jae'lynn Chaney, eine Reisende mit Übergröße und Body-Positivity-Influencerin, hat Anfang des Jahres eine Petition gestartet, in der sie die Federal Aviation Administration auffordert, bei allen Fluggesellschaften eine klare und umfassende Richtlinie für Kunden mit Übergröße einzuführen. Bislang empfehlen die meisten Fluggesellschaften lediglich, eine Gurtverlängerung anzufordern, einen zusätzlichen Sitzplatz zu kaufen oder ein Upgrade in eine höhere Tarifklasse vorzunehmen, die mehr Platz bietet. Tigress Osborn, Geschäftsführerin der National Association to Advance Fat Acceptance, sagte im August gegenüber CNBC, dass übergroße Menschen oft aufgefordert würden, Flugreisen zu vermeiden, was sie als unangemessen bezeichnet. "Dicke Menschen verdienen es, zum Vergnügen zu reisen, genau wie jeder andere auch."

Kritik ließ nicht lange auf sich warten: Im April antwortete der Personal Trainer Josh Nabbie auf eines der Videos von Jae'lynn Chaney und monierte die Idee, dicken Fluggästen zusätzliche Sitze zu geben. Er sagte, dass diese Politik übergewichtigen Kunden einen Vorteil verschaffe, für den diejenigen, die zusätzliche Plätze benötigen, extra bezahlen müssen. "Keiner dieser Menschen hat das verdient. Sie müssen ihren gerechten Anteil zahlen, wie alle anderen auch", wird ein Tiktok-User im oben erwähnten Artikel der "Mail Online" zitiert. (Markus Böhm, 21.12.2023)