Im Gesundheitswesen krankt es. In vielen Bereichen fehlt Personal. Besonders betroffen sind Pflege und Anästhesie. Getty Images/Tetra images RF

Der Mangel an Personal im Gesundheitsweisen ist fast überall zu spüren. Fachärzte sind völlig überlaufen, auf Termine muss oft Monate gewartet werden. Daher füllen sich abends und am Wochenende die Spitalsambulanzen – weil man da zumindest weiß, das man irgendwann drankommt. Im Spitalsbereich macht der Engpass beim Pflegepersonal oder in der Anästhesie den reibungslosen Betrieb auf den Stationen und im Operationssaal teilweise unmöglich. Die Probleme in der Gesundheitsversorgung sind vielschichtig und bekannt, DER STANDARD berichtet laufend.

Dass sich die Lage mit Jahreswechsel noch einmal verschlimmert, wurde aktuell gerade noch verhindert. Denn per 31. Dezember läuft der sogenannte Pandemieparagraf aus. Im diesem Paragraf 36b Ärztegesetz wurde geregelt, dass mehr als 1000 Ärzte aus dem Ausland in Österreich arbeiten konnten, ohne den üblichen Prozess der Nostrifizierung zu durchlaufen. Mehr als 1000 Ärzte, die Österreich dringend gebraucht hat und weiter braucht.

Regelung verlängert, Lösung fehlt

Die Ärztekammer Österreich hatte bereits auf das Auslaufen dieses Pandemieparagrafen hingewiesen und darauf, dass all jene Ärzte, die nunmehr seit fast zwei Jahren in den Spitälern arbeiten, dann in der bisherigen Form nicht mehr hätten beschäftigt werden können.

Rund 1300 Ärzte sind von dieser Sonderregelung betroffen, sagt Johannes Wallner, Sprecher der Senecura Kliniken- und HeimebetriebsgmbH. Im Ministerrat wurde entschieden, den Paragrafen bis 31. Juli 2024 zu verlängern. Aber was ist dann? "Es fehlt hier eine Dauerlösung", sagt Wallner zum STANDARD.

Üblicherweise ist es so, dass diplomierte Krankenpfleger oder auch Physiotherapeuten, die nach Österreich kommen und hier arbeiten wollen, ihre Ausbildung nachweisen müssen. Weichen die Qualifikationen von den Erfordernissen ab, die in Österreich als Standard gelten, müssen diese Leute bestimmte Teile der Ausbildung in Kursen nachholen. Für Wallner ist das ein machbarer Prozess. Bei Ärzten sieht die Lage aber anders aus. Ärzte müssen eine Prüfung ablegen über alle Fächer, die in Österreich in der Ausbildung inkludiert sind. Aus mehreren Fachprüfungen besteht die sogenannte Nostrifizierung. Es gilt, mindestens 60 Prozent in jedem Bereich – sprich in jeder Prüfung – zu schaffen. Gelingt das nicht, müssen ganze Fächer an der Universität nachstudiert werden. Das ordnet Wallner schon als großes Hindernis ein.

Politik ist gefordert

Für die rund 1300 Ärzte brauche es eine dauerhafte Lösung, fordert Wallner. Sie arbeiten seit zwei Jahren in österreichischen Spitälern. Ihr Diplom wurde von der Ärztekammer anerkannt, weil das Personal damit in Bereichen sofort starten konnte, die als "Tätigkeiten in der Pandemie" rasch besetzt werden mussten. Viele von ihnen wurden eingesetzt in Impfstraßen, Testzentren und eben im Spital. Dort aber immer unter Aufsicht der anderen Ärzte. Teils sind die Familien nachgezogen, die Leute seien gut integriert.

Die Ärztekammer Österreich begrüßt die Verlängerung des Paragrafen, fordert aber eine Lösung der Situation. Man müsse den betreffenden Ärzten eine Perspektive bieten. "Wir brauchen hier Klarheit", sagt ein Sprecher der Ärztekammer Österreich. Die Politik sei hier gefordert, eine Lösung für die Situation zu finden.

Die demografische Schere gehe aktuell weit auseinander, es gebe zu wenig Nachwuchs in vielen medizinischen Bereichen, fasst Wallner die Situation zusammen. Bis zum Jahr 2030 etwa brauche es allein 80.000 Kräfte im Pflegebereich. Würde man diesen Bedarf allein aus dem Inland decken wollen, "bräuchte es einen gesamten Geburtenjahrgang, der eine Pflegeausbildung macht", rechnet Wallner vor. (Bettina Pfluger, 22.12.2023)