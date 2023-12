In "Spaceman" versucht sich der Komiker an der Seite der Oscar-nominierten Carey Mulligan im Science-Fiction-Genre

Adam Sandler, hier beim Mark Twain Prize For American Humor, den er dieses Jahr erhielt. APA/Getty Images via AFP/GETTY I

US-Schauspieler Adam Sandler (57) will bei der Berlinale im Februar seinen neuen Film "Spaceman" vorstellen. "Es ist uns eine ganz besondere Freude, zum ersten Mal Adam Sandler in Berlin begrüßen zu dürfen", sagte Carlo Chatrian, Künstlerischer Leiter der Berlinale, am Mittwoch. Gemeinsam mit der britischen Schauspielerin Carey Mulligan ("Maestro") spielt Sandler die Hauptrolle in dem Science-Fiction-Film, der im Frühjahr 2024 auf Netflix erscheinen soll.

Spaceman starring Adam Sandler | Official First Look | Netflix

Netflix

Auch Mulligan wird bei der 74. Ausgabe des Festivals erwartet, das zwischen dem 15. und 25. Februar stattfindet. In der Sektion "Berlinale Special" wurden am Mittwoch zudem Produktionen mit Schauspielern wie Amanda Seyfried, Jesse Eisenberg und Hunter Schafer angekündigt. Den Juryvorsitz hat die kenianische Schauspielerin Lupita Nyong'o ("Black Panther") inne.

Es wird die letzte Ausgabe des bisherigen Leitungsduos aus Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek sein, bevor die US-Amerikanerin Tricia Tuttle das größte deutsche Filmfestival übernimmt. (APA, red, 21.12.2023)