Luxemburg – Deftige Niederlage für die mächtigen Verbände, süßer Sieg für die Abtrünnigen: Der Gründung einer Super League steht wettbewerbsrechtlich nichts im Wege. Statt der erwarteten Vollbremsung sorgte der Europäische Gerichtshof am Donnerstag für vorerst freie Fahrt bei dem umstrittenen Milliardenprojekt, das nun keine Sanktionen fürchten müsste. Die höchste europäische Instanz stufte in ihrem Urteil die Monopolstellung der Europäischen Fußball-Union (Uefa) sowie des Weltverbands Fifa als nicht vereinbar mit europäischem Recht ein.

Damit wäre nach 17-monatigem Verfahren in dieser Hinsicht der Weg für den Start der Super League frei. Der EuGH stellt einen "Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung" durch Uefa und Fifa fest. "Wir haben das Recht auf Wettbewerb gewonnen. Das Uefa-Monopol ist beendet", sagte Bernd Reichert, Geschäftsführer der klagenden Sportmarketingagentur A22. "Der Fußball ist frei. Die Vereine müssen keine Sanktionen mehr fürchten und können ihre Zukunft nun selbst bestimmen."

Die Uefa nahm die Niederlage einer ersten Reaktion zufolge gelassen zur Kenntnis. Das Urteil bedeute keine "Billigung oder Bestätigung der sogenannten Super League", teilte der Verband am Donnerstag mit. Er stehe weiterhin zur sogenannten Fußballpyramide, die auf nationalen Ligen beruht, in denen sich Vereine für internationale Wettbewerbe qualifizieren können.

"Wir werden das europäische Sportmodell weiterhin gemeinsam mit den Nationalverbänden, Ligen, Vereinen, Fans, Spielern, Trainern, EU-Institutionen, Regierungen und Partnern gestalten", teilte die Uefa mit. Sie vertraue darauf, dass das derzeitige Modell in Europa durch europäische und nationale Gesetze beschützt werde.

Unterdessen bekräftigte die spanische Liga ihren Widerstand gegen eine Super League. "Mehr denn je erinnern wir daran, dass die 'Super League' ein egoistisches und elitäres Projekt ist", schrieb die Liga auf der Plattform X. Jedes Format, das nicht völlig offen und jedes Jahr neu durch die nationalen Ligen geformt werde, sei ein geschlossenes System.

"Der europäische Fußball hat bereits gesprochen, besteht nicht darauf", forderte die Liga von den Befürwortern einer Super League, vor allem Real Madrid und FC Barcelona, die das Projekt in den vergangenen Monaten vorangetrieben hatten. Die spanische Liga und die beiden Topklubs sind in vielen Fragen seit Jahren zerstritten. Real teilte auf X den Beitrag der Super-League-Agentur A22, in dem ein Ende des Monopols gefeiert wird.

Auch die europäische Fan-Organisation Football Supporters Europe (FSE) stellte sich erneut klar gegen eine Super League. "Was auch immer als Nächstes kommt, die Super League bleibt ein schlecht durchdachtes Projekt, das die Zukunft des europäischen Fußballs gefährdet", schrieb die Organisation auf X. Die FSE werde sich mit allen Mitgliedern und Fans dagegen wehren. Es gebe im europäischen Fußball keinen Platz für "eine abtrünnige Super League".

Das Urteil steht jedenfalls im Gegensatz zum Schlussantrag von Generalanwalt Athanasios Rantos. Dieser hatte beinhaltet, dass die Super League den eigenen Betrieb grundsätzlich starten dürfe, aber keine gleichzeitige Teilnahme an den Wettbewerben der Verbände ohne deren Zustimmung einfordern könne. Diesen zweiten Teil kippten die 15 Richter der Großen Kammer am Donnerstag und machten den Treibern Hoffnung.

Einer Genehmigung neuer Wettbewerbe durch die beiden Verbände bedürfe es nicht. Demnach sei die Androhung von Sanktionen bis hin zum Wettbewerbsausschluss vonseiten der Uefa oder der Fifa nicht rechtskonform. Dies wäre qua Urteil von den mächtigen Verbänden ein Missbrauch der Monopolstellung im Sinne des Wettbewerbsrechts.

Ob die Super League nach der Rechtssache C-333/21 tatsächlich zustande kommt, ist dennoch völlig offen. Das ursprünglich angedachte System haben die Befürworter nach dem Scheitern im April 2021 schon einmal vorsorglich angepasst. "An die Fans: Unser Vorschlag sieht vor, dass alle Spiele der Super League kostenlos gezeigt werden", sagte Reichert und fügte mit Blick auf die Vereine hinzu: "Einnahmen und Solidaritätszahlungen werden garantiert. " Statt in einer geschlossenen Liga sollen 60 bis 80 Klubs in mehreren Spielklassen mit Auf- und Abstieg antreten, statt dauerhafter Mitglieder sei ein offener Zugang über die nationalen Ligen angedacht.

Karl-Heinz Rummenigge, Aufsichtsrat des FC Bayern München, glaubt als Vertreter der europäischen Klubvereinigung ECA im Uefa-Exekutivkomitee nicht an eine Umsetzung. Das positive Urteil für die Super League werde "nicht weit führen", hatte der 68-Jährige im Vorfeld gesagt. "Vor 30 Jahren hätte das System die Neuerung begrüßt, heute ist es anders. Die Engländer, Deutschen und Franzosen würden niemals mitmachen."

Ohnehin dürften nun in anderen Bereichen Rechtsfragen zu klären sein, die Uefa zu einem juristischen Gegenschlag ausholen. Das letzte Wort dürfte also noch nicht gesprochen sein. (sid, 21.12.2023)

