Begeistert von der Magie der Weihnachtszeit, ist Laura in Steyr zum Christkind geworden. der Botagraph

Wer in der Weihnachtszeit auf den Adventmärkten in Steyr in Oberösterreich unterwegs war, hat vermutlich bereits die junge Frau im pompösen, leuchtend gold-grünen Kleid entdeckt. Das Christkind Laura wandert vor allem an den Wochenenden durch die Innenstadt über den Adventmarkt, die Adventausstellung und das Steyrer Weihnachtsmuseum, um Zuckerl an Kinder zu verteilen, Fotos mit Weihnachtsbegeisterten zu schießen und die "weihnachtliche Magie" auszustrahlen, wie sie dem STANDARD erzählt.

Die junge Frau war selbst immer schon begeistert von dem Fest und hat, wie sie selbst sagt, sehr lange an das Christkind geglaubt. Als die Stadt dann ein Christkind suchte, wurde sie in einem Casting ausgewählt, bei dem nicht nur Fotos gemacht, sondern auch ein Bewerbungsgespräch geführt wurde – dafür musste Laura bereits den Prolog des Christkinds auswendig kennen. Nach der Kostümanprobe bekam sie dann die Zusage. Seitdem spaziert sie "im Dienst" durch die Promenade und bringt Kinder- sowie Erwachsenenaugen zum Strahlen. Manche Kinder kommen sofort zu ihr und umarmen sie, andere überreichen ihr auch gleich den Brief mit ihren Weihnachtswünschen. Was sie, seitdem sie das Christkind ist, nie mehr tun würde, verrät sie im Gespräch:

1. Eine Wunscherfüllung unversucht lassen

"Ich schenke sehr gerne und versuche immer meine Freunde und Familie glücklich zu machen – wie es das Christkind eben so macht. Dieses Jahr gab es sehr viel zu tun, aber ich habe einen guten Trick. Immer, wenn mir Menschen in meinem Umfeld etwas erzählen, schreibe ich es sofort auf und versuche ihnen zu Weihnachten genau diesen Wunsch zu erfüllen – auch wenn es nicht immer so leicht zu finden ist. Aber nicht nur zu Weihnachten ist es schön, sich zu beglücken. Ich überrasche meine Liebsten auch unter dem Jahr gerne mit kleinen Aufmerksamkeiten, denn nicht nur in der Weihnachtszeit sollte man sich gegenseitig Zuneigung zeigen."

2. Den Glauben an Weihnachten verlieren

"Auch wenn gegen Ende des Jahres oft viel zu tun ist, kann man mit der Magie zu Weihnachten ein bisschen den Alltag vergessen. Das versuche ich als Christkind den Kindern und Erwachsenen auch mitzugeben. Ich selbst schmücke zu Weihnachten den Baum, bin bei meinen Pferden, und am späten Nachmittag ist unsere Tradition mit Vater und kleiner Schwester ins Kino zu gehen. Aber auch generell gibt es bei uns viele schöne Traditionen. Man kann von der Steyrer Innenstadt nach Christkindl (Ort im Unteren Steyrtal im Traunviertel, Anm.) wandern auf einem eigenen Wanderweg, und das machen auch viele Menschen in der Weihnachtszeit. In Christkindl steht ja die traditionelle Wallfahrtskirche "Christkindl unterm Himmel". In der Adventzeit fahren wir auch nach Plauen in Deutschland, der Partnerstadt von Steyr, wo ich als Christkind Teil der Eröffnung des Adventmarkts bin. Da gibt es einen richtigen Umzug mit Lichtern und Lampions, es kommen Kindergartengruppen, und ich lese für die Kleinen dann Märchen vor. Am Abend werden die Kerzen auf dem riesigen Weihnachtsbaum feierlich angezündet."

3. Sich von der Vorweihnachtszeit stressen lassen

"Die letzte Woche habe ich bereits versucht, etwas mehr Ruhe einkehren zu lassen. Ich habe also angefangen, die Weihnachtsgeschenk zu basteln, da investiere ich gerne viel Zeit. Gerade vor Weihnachten wird einem außerdem immer wieder bewusst, dass man mehr Zeit mit Familie und seinen Liebsten verbringen sollte. Das muss auch nichts Spezielles sein, sondern einfach ein schönes Zusammensitzen, vor allem wenn man das unter dem Jahr vielleicht vernachlässigt. An einem Adventsonntag war ich mit meiner Familie auf der Hirschalm im oberösterreichischen Mühlviertel, da gibt es auch Rentiere, die einen sehr in Weihnachtsstimmung bringen. Allerdings studiere ich auch molekulare Biowissenschaften, und vor Weihnachten stehen oft viele Prüfungen an. Daher hatte ich tatsächlich viel zu tun, aber das bringt mich natürlich nicht von meinem Job als Christkind ab – dafür ist immer Zeit." (Melanie Raidl, 24.12.2023)