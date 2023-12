Tech-Youtuber Marques Brownlee hat wieder einmal die besten Smartphones ausgezeichnet. Youtube/MKBHD

Wenn es darum geht, welches Smartphones sich am besten verkauft, scheint es keine Zweifel zu geben. Die Zahlen haben zuletzt eine klare Sprache gesprochen: Das weltweit am meisten verkaufte Smartphone kam von Apple, und mit dem iPhone 14 Pro Max war es gleichzeitig auch das teuerste Modell im Portfolio des Herstellers. Laut Marktforscher Omdia setzt sich die fast schon erdrückende Apple-Dominanz auf Platz 3 und 4 fort.

Ob Apple aber auch wirklich das beste Smartphone am Markt hat, darüber lässt sich vortrefflich diskutieren. Der prominente Tech-Youtuber Marques Brownlee ist heuer jedenfalls anderer Meinung. Bei seinen alljährlichen Smartphone-Awards kommt er zu einem Schluss, der für viele überraschend sein dürfte. Den obersten Stockerlplatz hat seiner Ansicht nach das Google Pixel 8 verdient.

Gesamtsieg geht heuer an Google

Folgt man MKBHD, wie sich Brownlee auf Youtube nennt, bis zum Schluss seiner heurigen Smartphone-Awards, erfährt man, warum Google Smartphone die Auszeichnung als "MVP" (Most Valuable Phone), also als bestes Smartphone des Jahres erhält. Das Pixel 8 bietet seiner Ansicht nach nicht nur grundlegende Verbesserungen gegenüber dem Vorjahresmodell, wie beispielsweise ein massiv verbessertes Display.

Smartphone Awards 2023!

Marques Brownlee

Brownlee lobt auch die Kamera und hebt hervor, dass das Smartphone eine "wahnwitzige" Menge an Software-Funktionen habe, die es zunehmend erschweren würden, alternativ das Pro-Modell zu empfehlen, das er selbst täglich in Verwendung hat. Das "kleine" Pixel könne gewissermaßen also auch als echter Preis-Leistungs-Sieger aus der Masse herausstechen.

Der größte Bonus sei allerdings, dass Google für seine neuen Pixel-Smartphones sieben Jahre lang Updates verspricht. Darin sind neben großen Versionssprüngen des Betriebssystems auch vierteljährliche Feature-Ergänzungen und monatliche Sicherheitsupdates inkludiert. Dieses Level an Software-Support ist in der Branche bislang unerreicht.

Apple geht nicht leer aus

Ganz leer geht Apple aber auch bei den heurigen Awards nicht aus. Die Kategorie "Beste Kamera" konnte das iPhone 15 Pro für sich entscheiden. Brownlee merkt an dieser Stelle an, dass es zwar Smartphones gebe, die bessere Fotos machen als das iPhone, insbesondere bei der Zoom-Verwendung, für Videoaufnahmen sei es aber immer noch die beste Wahl. Besonders hervorgehoben wurden neben der beständig hohen Qualität der Ergebnisse auch neue Features wie zum Beispiel die Möglichkeit, Videos auf einer externen SSD zu speichern.

Eine kleine Überraschung gibt es in der Kategorie "Bester Akku": Hier gewinnt zwar wenig überraschend auch Apple, allerdings nicht mit dem iPhone Pro Max 15, wie man vermuten würde, sondern mit dem iPhone 15 Plus. Der Sieg wird zugegebenermaßen billig erkauft, aber da das Smartphone nun mal nur über ein 60-Hertz-Display verfüge, schneidet es in diesem Punkt noch ein bisschen besser ab als die Pro-Modelle.

Laut Brownlee sei man beim iPhone 15 Plus am besten aufgehoben, wenn man insbesondere auf der Suche nach einem "risikofreien Telefon" sei, das möglichst lange ohne Zwischenstopp an der Steckdose auskommen soll. In der Kategorie "MVP" ging sich für Apple übrigens nur eine lobende Erwähnung aus. Immerhin. (bbr, 21.12.2023)