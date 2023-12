David Bösch übernimmt Landestheater in Linz

Jörg Krauthöfer

Der Theaterregisseur David Bösch wird Nachfolger von Stephan Suschke als Schauspielleiter am Landestheater Linz. Er übernimmt zu Beginn der Spielzeit 2024/2025, sein Vertrag läuft vorerst für fünf Jahre, wie am Donnerstag bekanntgegeben wurde. „David Bösch kenne ich seit rund fünfzehn Jahren und habe seine Arbeit im In- und Ausland stets mit großem Interesse verfolgt. Völlig unabhängig von Linz sind wir schon länger in regem Austausch zu einer Reihe künstlerischer Fragen und Themen unserer Theaterarbeit", wird Intendant Hermann Schneider in der Aussendung zitiert.

"Ich bedanke mich sehr bei dem Landestheater Linz für das Vertrauen in meine Person und in meine Visionen für das Schauspiel. Ich freue mich ausgesprochen auf die Zusammenarbeit mit dem starken und vielseitigen Linzer Schauspielensemble, dass Stephan Suschke in den letzten Jahren hier aufgebaut hat", kommentiert Bösch in der Aussendung. Besonders freue er sich darüber, "durch die Möglichkeiten eines Mehrspartenhauses interdisziplinär arbeiten zu können. Am Herzen liegt mir die Begegnung der Generationen, von ganz jung, über Teenager bis Best Ager".

Zuletzt "Fischer Fritz"

Konkrete Pläne wurden vorerst keine verkündet. Der 1978 in Lübbecke geborene Bösch studierte Theater- und Filmregie, inszenierte im Rahmen des Young Directors Special 2004 bei den Salzburger Festspielen und danach am Burgtheater in Wien, dem Thalia Theater in Hamburg, dem Schauspielhaus Zürich, am Deutschen Theater Berlin oder dem Berliner Ensemble. Von 2013 bis 2016 war er Hausregisseur am Wiener Burgtheater, 2017 war er für den International Opera Award nominiert. Im September bekam man in Linz von ihm "Fischer Fritz" zu sehen. (red, 21.12.2023)