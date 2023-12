Der ORF Niederösterreich berichtet, die Stadt wolle an dem Projekt festhalten "und zur Not mit einem anderen Partner bauen"

Sollte auch die Signa Development in ein Insolvenzverfahren schlittern, könnte die Projektgesellschaft für die Werft Korneuburg verkauft werden. REUTERS/LISA LEUTNER

Korneuburg – Bei der Stadt Korneuburg herrscht Unklarheit, ob Signa als Partner für die Pläne um das Alte Werftgelände erhalten bleibt. Es gebe keine Informationen vom Immobilienkonzern, berichtete der ORF Niederösterreich am Donnerstag. Die Stadt wolle jedoch unbedingt am Projekt festhalten "und zur Not mit einem anderen Partner bauen".

In der Entwicklung des ehemaligen Werftgeländes in Korneuburg würden Signa und die Stadtgemeinde an einer Adaptierung des Bauprojekts arbeiten, hatte es noch im September geheißen. Angekündigt wurde das Vorhaben im Jahr 2021 als "attraktives Quartier für Wohnen, Arbeiten, Kultur, Freizeit, Hotel und Gastronomie". Auf einem Areal von 15 Hektar sollte an der Donau "hochwertiger Lebensraum für 1.400 bis 1.700 Menschen" entstehen. Das Gesamtinvestitionsvolumen wurde mit 500 Millionen Euro beziffert.

Ohne private Beteiligung kein Bau möglich

"Wir wissen nicht, wie es mit Signa weitergeht", wurde der Geschäftsführer des Stadtentwicklungsfonds SEFKO, Roland Raunig, am Donnerstag vom ORF Niederösterreich zitiert. Sollte auch die Signa Development in ein Insolvenzverfahren schlittern, könnte die Projektgesellschaft für die Werft Korneuburg verkauft werden. Man werde auch mit einem neuen Partner – dem entsprechenden Käufer der Gesellschaft – bauen, so Raunig laut dem Landesstudio.

Ohne private Beteiligung werde sich das Stadtviertelprojekt nicht ausgehen, erklärte der Geschäftsführer weiter. Allein 50 Prozent der Flächen seien aktuell im Besitz der Signa. Sie seien selbst ohne Bauwidmung einige Millionen Euro wert und könnten aus finanziellen Gründen nicht abgekauft werden.

Unabhängig von den Turbulenzen beim Baupartner konkretisiert sich dem ORF-Bericht zufolge langsam das Ausmaß des Projekts. Man habe das Gesamtvorhaben in den vergangenen Monaten um 30 Prozent im Vergleich zum Ursprungsplan reduziert, so Raunig. (APA, 21.12.2023)