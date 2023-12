Ein 60-Jähriger soll mithilfe von Juristen dafür gesorgt haben, dass eine demente 96-Jährige ein neues Testament aufsetzte und ihn zum Alleinerben ihrer Liegenschaften machte. Martin Wagner via www.imago-image

Wien – Dass Rechtsanwälte vor Gericht auftreten, ist natürlich nichts Ungewöhnliches, sondern in bestimmten Fällen sogar gesetzlich vorgeschrieben. Dass allerdings gleich zwei Vertreter dieser Berufsgruppe plus ein Notar als Angeklagte vor einem Schöffengericht sitzen, kann man als durchaus beachtlich bezeichnen. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft Wien sollen sie an einem versuchten schweren Betrug beteiligt gewesen sein – eine demente 96-Jährige hatte 2019 ein neues Testament verfasst, in dem plötzlich ihr Gärtner als Alleinerbe ihrer Grundstücke im Wert von gut 900.000 Euro eingesetzt wurde. Aus Sicht der Anklagebehörde und psychiatrischer Gutachter wusste die Frau zu diesem Zeitpunkt aber gar nicht mehr, was sie tat; sie war nicht testierfähig, wie es im Juristinnendeutsch heißt.

Insgesamt sind es fünf Angeklagte, die sich vor dem Schöffengericht unter Vorsitz von Philipp Krasa verantworten müssten: neben den drei Juristen auch der begünstigte Gärtner sowie dessen Bekannter, der ihm den Kontakt zum drittangeklagten Rechtsanwalt vermittelt hat. Anwesend sind aber nur vier. Denn der Bekannte, der gleichzeitig durch seine Selbstanzeige die Causa ins Rollen gebracht hat, ist offenbar in der Türkei und plant eher nicht, in seine Heimat zurückzukommen. Die, die im Großen Schwurgerichtssaal sind, bekennen sich allesamt nicht schuldig.

Der Hintergrund: Die Verstorbene hatte einen Lebensgefährten, den sie im Jahr 1990 in ihrem Testament als Erben einsetzte. Sollte dieser vor ihr sterben, wurde dessen Sohn zum Ersatzerben bestimmt. Tatsächlich starb der Lebensgefährte im Jahr 2013, erbberechtigt wurde damit also eigentlich dessen Sohn. Der allerdings keinen Kontakt zu der alten Frau hatte. Stattdessen kümmerten sich ihr Gärtner und dessen Gattin spätestens ab dem Jahr 2015 um die Frau. Der 60-jährige Österreicher hielt nicht mehr nur den Garten in Schuss, sondern erledigte auch Besorgungen und pflegte mit seiner Ehefrau seine betagte Auftraggeberin.

"Leider sehr wohlhabend"

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft gab es ein Luxusproblem: "Leider war es so, dass die Dame sehr wohlhabend war", sagt der Sitzungsvertreter. Der unbescholtene Gärtner habe ihren schlechten geistigen Zustand ausgenutzt und sie dazu gebracht, ihm diverse Genehmigungen zu geben. Im März 2019 kontaktierte er den vierfach wegen Betrugs vorbestraften abwesenden Erstangeklagten. Der Wunsch: Dieser sollte ihm einen Anwalt vermitteln, zunächst für eine Vorsorgevollmacht und im Mai 2019 für ein neues Testament.

Da der Erstangeklagte ja einschlägige Erfahrung mit der Justiz hatte, trat er an seinen früheren Rechtsvertreter, den Drittangeklagten, heran. Der die bettlägrige 96-Jährige zunächst in ihrem Haus besuchte, nichts Auffälliges bemerkte und schließlich sowohl die Vollmacht als auch das Testament von ihr unterschreiben ließ. Am 24. Oktober schloss die Frau für immer die Augen. Der Gärtner legte den für ihn lukrativen Letzten Willen dem Gericht vor. Es folgte die Selbstanzeige des Erstangeklagten, der behauptete, er sei um versprochene 200.000 Euro Provision geprellt worden. Und schließlich meldete sich der Sohn, der laut dem Testament aus dem Jahr 1990 plötzlich zu viel Geld kommen sollte.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hätten alle Angeklagten erkennen müssen, dass die Frau nicht mehr selbstständig handeln kann und das Testament nicht gültig sei. Da der Gärtner zwischen 2016 und 2018 nicht ganz 150.000 Euro vom Bankkonto der Frau abgehoben hat, wird ihm zusätzlich noch Untreue vorgeworfen.

"Sie hat niemanden gehabt!"

Die Verteidiger der Angeklagten weisen die Vorwürfe wortgewaltig zurück. "Er weiß überhaupt nicht, wieso er hier sitzt", erklärt beispielsweise Gärtner-Verteidiger Alexander Philipp dem Gericht. Sein Mandant und seine Frau hätten sich um die Dame gekümmert und sie versorgt, da sei es normal, dass sie als Erben eingesetzt würden. "Sie hat niemanden gehabt!", argumentiert er und kündigt an, dass der 60-Jährige darüber hinaus keine Aussagen vor Gericht machen werde.

Nikolaus Rast, der den dritt- und den viertangeklagten Anwalt verteidigt, wird noch deutlicher. "Was hat denn der Herr Ersatzerbe für sie gemacht? Gar nix!", stellt er das mangelnde Interesse des Sohnes am Wohlergehen der Greisin in den Mittelpunkt. "Ja, es gibt böse Pfleger, die die alten Leute aussackeln", gesteht Rast zu, doch in diesem Fall sei kein Hinterbliebener geprellt worden. "Es muss ja jemand da sein, der sich das Erbe verdient hat!", argumentiert er. Das sei der Gärtner gewesen. Und was seinen Mandanten, den Anwalt, betreffe: Auf den habe die gebrechliche Frau einen durchaus vernünftigen Eindruck gemacht. "Jeder Mensch hat eine andere Wahrnehmung", verweist er auf Erfahrungen im eigenen Umfeld, wo es einer Person gelungen sei, gegenüber Gästen ihre Demenzerkrankung zu überspielen.

Darüber hinaus verweist er darauf, dass die vier anwesenden Angeklagten unbescholten sind, der vierfach Vorbestrafte aber abgetaucht sei. Die beiden von ihm vertretenen Juristen hätten auch keinerlei Motiv gehabt, da nur das vorgesehene Honorar verrechnet worden sei. Der Rechtsvertreter des Notars argumentiert sogar damit, dass dieser juristisch kaum eine andere Möglichkeit gehabt habe, als das Rechtsgeschäft durchzuführen. Auch diesem sei an der alten Dame nichts aufgefallen, was in Richtung Demenz deutete, sie habe Fragen klar beantworten können.

"Konkreter Verlust zur Realität"

Der psychiatrische Sachverständige Peter Hofmann kommt in seinem Gutachten zu einem anderen Schluss. Er bezieht sich vor allem auf die Beschreibung eines dreiwöchigen Spitalsaufenthalts der Frau im März 2019. Die als verwahrlost beschriebene Patientin war damals demnach in einem sehr schlechten körperlichen Zustand, konnte sich nicht einmal selbst im Bett umdrehen, war wund vom Liegen, schwerhörig und hatte einen Harnwegsinfekt. Sie muss vorher tagelang nichts gegessen und getrunken haben. Dennoch erzählte sie dort, sie würde selbst einkaufen und den Haushalt führen, "ein konkreter Verlust zur Realität", folgert Hofmann. Zudem war sie orientierungslos und misstrauisch gegenüber Tests und Untersuchungen. Eine Ärztin beschrieb sie in der Krankengeschichte als "nicht reversfähig". Und sie wurde als "demente Patientin" bezeichnet.

Hoffmann bescheinigte der Frau zum Zeitpunkt der Testamentsunterfertigung eine mittlere bis höhergradige Demenz. Sie sei zudem so auffällig gewesen, dass ihr Zustand auch für einen medizinischen Laien erkennbar hätte sein müssen. Nicht ausschließen wollte der Sachverständige jedoch, dass jemand dies bei einem kurzen Alltagsgespräch an einem guten Tag dank einer "Restfassade" der Seniorin doch nicht bemerkt. Hofmann überließ dies der Beweiswürdigung des Gerichts.

Der Prozess wird am 21. März fortgesetzt. (Michael Möseneder, 21.12.2023)