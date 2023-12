Kylian Mbappe und Ethan Mbappe spielen für Paris Saint-Germain. AFP/FRANCK FIFE

Kylian Mbappe führte Paris St. Germain an seinem 25. Geburtstag per Doppelpack zum Sieg, Trainer Luis Enrique machte den Abend mit einem vorweihnachtlichen Geschenk für den kleinen Bruder des Superstars rund. Ethan Mbappe, gerade mal 16, durfte sein Profidebüt beim französischen Fußballmeister geben.

"Es ist ein Zufall, dass sein Bruder Geburtstag hat", sagte Enrique, der Einsatz des Teenagers sei die logische Folge von dessen Entwicklung gewesen. "Die Art und Weise, wie er trainiert, hat mir schon lange Freude bereitet. Er ist ein sehr interessanter Spieler mit viel Qualität und Persönlichkeit."

Kurzer Einsatz

Was in ihm steckt, konnte der Mittelfeldmann (noch) nicht zeigen. Beim 3:1 (0:0) in der Ligue 1 über den FC Metz kam der "kleine" Mbappe erst in der Nachspielzeit für den Uruguayer Manuel Ugarte aufs Feld. Zuvor hatte das Geburtstagskind zum 2:0 (60.) und 3:1 (83.) getroffen.

Enrique gefällt an Ethan Mbappe besonders dessen Vielseitigkeit. "Er kann auf verschiedenen Positionen spielen, nicht nur als Dreh- und Angelpunkt", sagte der Spanier, der Youngster sei "intelligent, wenn es darum geht, Räume zu finden".

Er freue sich "sehr für ihn. Ich bin mir sicher, dass er noch viele Spiele bestreiten wird." Trotz des großen Namens sei er sicher, dass Mbappe "dieser Aufgabe gewachsen sein wird". PSG ist nach der Hinrunde mit fünf Punkten Vorsprung Tabellenerster. (sid, 21.12.2023)