Die Aufnahme mit Picasso in seinem Hispano-Suiza K6 stammt von 1953, am Steuer sein Sohn Paulo. Edward Quinn verdanken wir die wohl besten Fotografien zum Themenkreis Picasso und das Automobil. Edward Quinn, © edwardquinn.com

Am schönsten ist immer noch die Geschichte mit der bemalten DS. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein junger Journalist und kommen zum Interview mit dem bedeutendsten Künstler des Jahrhunderts, dann geht der raus mit Pinseln und Farben und bemalt Ihr Auto. Widerfahren ist dies 1958 einem Mexikaner namens Mejido. Es war ein früher Beitrag zum Kapitel Art-Cars, deren Tradition bei BMW bis in die 1970er zurückreicht.

In Picassos letzten Lebensjahren führte ein Zufall dazu, dass die historische DS 19 des damals jungen Journalisten Mejido vom Künstler eigenhändig bemalt wurde – im Jahr 1958. Stellantis

Freilich, das war nicht irgendein Auto, sondern ein Citroën DS 19, gestaltet vom Bildhauer und Autodesigner Flaminio Bertoni, der schuf auch den 2CV, die Ente, und der Philosoph Roland Barthes verglich die "Göttin" sogar mit der Architektur gotischer Kathedralen. Picasso nun machte sozusagen vorab auf Flower-Power, bemalte das Auto mit Blumen, Baum und einer Familie, lange bevor so was dem VW-Bus widerfuhr. Gleich schlug ein Pariser Galerist zu und schnappte sich die Picasso-DS, zum mehrfachen Neuwagenpreis, versteht sich.

Picasso und die Autos: Renault Dauphine (1956 bis 1968); Photo: Renault Renault

Picasso und die Autos, Maestro und Motoren. Das ist, abgesehen von der Kunst natürlich, vielleicht seine längste Liebesaffäre, und es durfte extravagant und durchaus vom Feinsten sein – wobei: Zeitlebens musste er sich chauffieren lassen, er besaß selbst keinen Führerschein, man hat schließlich Wichtigeres zu tun. Und es war durchaus auch Dutzendware dabei, siehe etwa die Aufnahme, wo er entspannt an der Flanke seines Renault Dauphine (1956–1968) lehnt, Typ volksnaher Superstar.

Versunken und vergessen

Die beeindruckendsten Bilddokumente zum Thema stammen zweifellos vom irischen Fotografen Edward Quinn (1920–1997), den mit Picasso seit 1951 bis zu dessen Tod am 8. April 1973 eine Freundschaft verband, stellvertretend sei der Bildband "Stars and Cars of the '50s" erwähnt. Und Stichwort "vom Feinsten"? Es fallen Markennamen, die anders als Picasso längst verschwunden sind im Orkus des Vergessens. Waltet hie die Göttin Mnemosyne, so denn dort der Gegenspieler Lethe. Bugatti, Mercedes, Renault, klar, die existieren heute noch, aber Hispano-Suiza (es gab Versuche zur Wiederbelebung), Mathis, Facel Vega, Talbot? Da schnalzen nur mehr Fachkundige mit der Zunge.

Picasso und die Autos: Mercedes 300 SL Flügeltürer (Mercedes-Benz Typ 300 SL, Mercedes-Benz W 198; Coupé 1954 bis 1963); Photo: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Warum diese heute exotisch klingenden Marken? Ganz einfach: Den Luxus konnte er sich nicht nur aufzeichnen. Für Picasso spielte Geld keine Rolle, und den Markt an Prunkmobilen prägten in der Zwischen- und Nachkriegszeit zahlreiche französische, britische, italienische und US-Marken. Die heute dominanten Deutschen waren zwar und zum Beispiel mit Horch vertreten, in der Nachkriegszeit aber gerade einmal mit Mercedes, Porsche, BMW. Vom Flügeltürer 300 SL (Bauzeit 1954–1963) war der gebürtige Andalusier allerdings doch so nachhaltig beeindruckt, dass er nicht widerstehen konnte.

Nobles Schlachtross

Hispano-Suiza hatte es ihm besonders angetan, ein bisschen Spanien darf schon anklingen. Häufig abgelichtet wurde er im und am Typ H 6 B (Baujahr 1930), ein nobles Schlachtross aus den 1920ern, da steht er barfuß kurz behost und lugt in Quinns befreundetes Objektiv; auch ein K6 (Bauzeit 1934 bis 1937) befand sich in seinem Besitz, siehe Bild oben.

Picasso und die Autos: Aus dem Buch Edward Quinn, "Stars and Cars of the '50s". Links Picasso im Mathis EMY 4-S Saint Moritz, rechts mit seinem Sohn Paul beim Hispano-Suiza Type H6B, Baujahr 1930 (beides in Vallauris, 1953). teNeues Verlag GmbH & Co KG / Edward Quinn, © edwardquinn.com

Fröhlich Trompete spielen sehen wir ihn 1953 in einem Mathis EMY 4-S St. Moritz von 1934. Mathis? Die nächste vergessene Firma, gegründet im deutschen Kaiserreich vom Elsässer Ernst Carl Mathis in Straßburg. 1935 lässt Picasso sich, mit Familie an Bord, darunter Sohn Claude und Tochter Paloma, den Sommerwind im Talbot-Lago Record T26 um die Ohren wehen, heute gäb's für so eine Überbesetzung Organmandat bis Führerscheinentzug.

Und noch ein Hochkaräter: Picasso schwärmte auch für den Facel Vega II. Wikipedia / Rex Gray

Ferner sprach Picasso der Facel Vega II an, ein Auto, das direkt an die Hautevolee appellierte und mit dem Werbespruch "Für die Wenigen, die nur das Feinste besitzen" die goldrichtigen Tasten drückte. Die sportlich fairen Briten bescheinigten dem Modell HK 500, dies sei "das zweitbeste Auto der Welt" – nach Rolls-Royce, versteht sich. Leider kam 1960 Albert Camus in einem Facel Vega FVS ums Leben, die Firma geriet in die Krise und sperrte 1964 zu.

Sympathie zeigte Picasso zudem für motorisch potente US-Luxusware, erwähnt seien der achtsitzige Chrysler Windsor von 1951, Quinn fängt den Moment ein, da der Künstler den Wagen in Sommerkluft besteigt, sowie das Lincoln Premier Convertible von 1957, gelenkt von seinem Chauffeur Marcel. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen ...

Und dann Picasso als verkaufsfördernde Maßnahme: 1999 wurde der Citroën Xsara Picasso vom Stapel gelassen (1999 bis 2012); Foto: Citroën Citroën

Umgekehrt ist die Zugkraft des Namens so stark, dass Citroën mit dem Familienclan was aushandelte. Die Lizenzgebühren werden geschmalzen gewesen sein, das Ergebnis fällt in die Rubrik Contradictio in adiecto: Der Xsara Picasso von 1999 war nun wirklich kein Glanzstück an Avantgarde und Kunst(fertigkeit). Nach zwei weiteren Versuchen (C3 und C4 Picasso) war Schluss mit Sakrileg.

Supersportwagen Picasso Automotive 660 LMS aus der Schweiz. Picasso Automotive

Zuletzt sei noch erwähnt: Picasso Automotive 660 LMS. Supersportwagen der Manufaktur Picasso Automotive mit Sitz in Lugano. 660-PS-Karbonflunder mit 3,0-Liter-V6, zugeliefert von Autotecnica Motor, Italien. Warum nicht elektrisch? Passt nicht zu diesem Kunstwerk von Auto, meinen die Macher. Und Picasso mag zwar häufig unter Strom gestanden sein, elektrisch fuhr er nur: mit der Bahn. (Andreas Stockinger, 23.12.2023)