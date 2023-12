Die Bundesregierung gab im Frühling eine Aufarbeitung der Pandemie in Auftrag. APA/dpa/Marijan Murat

Donnerstagmittag präsentieren Bundeskanzler Karl Nehammer, Bildungsminister Martin Polaschek (beide ÖVP), Katharina Raich, Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit, und Alexander Bogner von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) die Aufarbeitungsstudie der Corona-Pandemie in Österreich. Mit der Studie wurde ein Team von Forschenden der ÖAW, des Zentrums für Soziale Innovation (ZSI) und der Uni Wien beauftragt. Geleitet wurde die Gruppe vom Soziologen Alexander Bogner. Das Ziel war, "Erkenntnisse zu gewinnen und Lehren für künftige Krisensituationen zu ziehen sowie wieder mehr Verständnis zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen herzustellen".

Dazu wurden fünf Fragen untersucht: die Polarisierung in den Medien und der Öffentlichkeit, die Wissenschaftsskepsis in Österreich, das (Nicht-)Funktionieren der wissenschaftlichen Politikberatung sowie die politischen Zielkonflikte bei Impfpflicht und Schulschließungen.

Nehammer: Hehre Motive, dennoch Fehler

"Die Pandemie war für uns alle in Österreich eine harte Zeit", sagt Bundeskanzler Nehammer. Alle Schichten der Gesellschaft seien gleichermaßen betroffen und gleichermaßen herausgefordert gewesen. "Dort wo gearbeitet wird, passieren Fehler", sagt Nehammer. "Nur wo nicht gearbeitet wird, passieren keine." Nun wolle man aus den Entscheidungen in der Pandemiebewältigung lernen - mit einem Wissen, dass damals noch nicht zur Verfügung gestanden sei. Ziel sei immer gewesen, gemeinsam ein Virus zu bekämpfen, nicht Menschen. "Als wir das erste Mal mit dem Virus konfrontiert wurden, hatten wir keine Möglichkeiten uns zu schützen, außer Abstand halten und Hände waschen." Danach hätte es in rapider Geschwindigkeit neue Entwicklungen gegeben. Alle Maßnahmen der Bundesregierung hätten ein hehres Motiv gehabt: Menschenleben zu retten. Das würde Fehler nicht rechtfertigen, aber erklären. Nehammer dankt den medizinischen Fachkräften, den Pädagoginnen und Pädagogen und auch den Kinder.

"Der sozialwissenschaftliche Bericht, der jetzt vorliegt, gibt uns die Möglichkeit, genauer hinzuschauen", so der Kanzler. "Richtig war, das wir alles unternommen haben, um so viele Menschenleben wie möglich zu retten. Richtig war, dass wir alles getan haben, um die Intensivstationen vor dem Kollaps zu bewahren. Richtig war auch, alles dafür zu tun, dass die kritische Infrastruktur in unserem Land nicht zusammengebrochen ist." Mit dem Wissen von heute würde man aber vieles anders machen. Politisch Verantwortliche würden mit dem Wissen von heute ihre Worte mit mehr Bedacht wählen, wenn sie sich an die Öffentlichkeit wenden. Man würde alles daran setzen, kein "Wir gegen die, die gegen uns" entstehen zu lassen. Ein großer Teil der Bevölkerung stehe hinter den Maßnahmen, doch ein Teil auch nicht - und beide Seiten seien mitzubedenken.

Für den Bericht seien auch Menschen, die in Österreich leben, in Fokusgruppen interviewt worden. Es gebe wichtige Schlussfolgerungen aus dem Bericht; Man müsse stets danach trachten, die Resilienz gegenüber Krisen zu erhöhen. Krisenberichterstattung müsse so breit und transparent wie möglich geschehen und die Wissenschaftsskepsis zu bekämpfen. Die Gesundheitsberufe müssten attraktiver gemacht, um in einer Belastungssituation genug Fachkräfte haben.

Keine "Schulnoten" für Regierung

Die Politik habe dafür gesorgt, dass die Wissenschaft unabhängig arbeiten konnte, lobt Alexander Bogner, der mit der Studie betraut war. In den Analysen gehe es nicht um Schulnoten für die Regierung oder um eine Evaluation der Maßnahmen. Stattdessen sei es darum gegangen, für künftige Krisen zu lernen. "Akute Krisen erfordern ein anderes Handeln als chronische Krisen", so Bogner. "Akute Krisen verwandeln pluralistische Gesellschaften in Schicksalgemeinschaften." Doch die Solidarität sei mit der Zeit abgeebbt, die Wissenschaftsskepsis habe zugenommen. Ab dem Herbst 2020 habe man sich so in einer chronischen Krise befunden. "Gesellschaftlicher Konsens lässt sich in einer chronischen Krise nicht konservieren und auch nicht so leicht wiederherstellen", so Bogner. In künftigen Krisen solle man den Blick also möglichst bald wieder weiten – denn nehme man die Krise als rein virologisches Problem wahr, kämen etwa psychologische Aspekte zu kurz. "Falls die wichtigste Frage in einer Krise lautet also: Als was für ein Problem nehmen wir sie wahr?"

"In langwierigen Krisen ist es wichtig, Zielkonflikte offen auszutragen", nennt Bogner seinen zweiten Punkt. "Bei der Impfpflicht hat das nicht funktioniert." Stattdessen hätte die Politik das Thema der "Alternativlosigkeit" gewählt, die Fronten hätten sich verhärtet. Dritter Punkt: In Krisen käme es zu einer Kopplung von Medien, Politik und Wissenschaft. So entstehe Unbehagen, dass alle drei Systeme miteinander verflochten seien. In Krisen solle man darum auf besonders klare Grenzen achten. (Ricarda Opis, 21.12.2023)