Der Weihnachtskaktus wirkt für viele bieder, verbreitet aber Festlichkeit – und das ganz ohne zu stechen. Stefanie Timmermann / Getty Images

Er ist kleiner als der Christbaum, vielfältiger als der Weihnachtsstern – und doch längst nicht so ikonisch, obwohl er sich zu Weihnachten besonders herausputzt. Als Kind liebte ich den Weihnachtskaktus: Von seinen klammen Blütenblättern, die an den Enden der Triebe herabhängen, konnte ich beim Warten auf die Bescherung kaum die Finger lassen. Anders als bei anderen Kakteen oder gar Stechpalmen besteht bei seinen unauffälligen Dornen keine Piksgefahr.

Deshalb kann sich der Kaktus mit Recht dagegen verwahren, spießig genannt zu werden, wie es manche abfällig tun. Er bringt eine bescheidene Festlichkeit in jedes Haus. Selbst der Gattungsname der Pflanze ist feierlich: Schlumbergera, das klingt nach Schaumwein. Ein Verwandtschaftsverhältnis des französischen Kakteenliebhabers Frédéric Schlumberger zum österreichischen Sekthersteller ist jedoch nicht bekannt.

Das Farbenspiel zur Weihnachtszeit, oft Pink, Rot oder Orange, liegt vereinfacht gesagt daran, dass diese Kurztagpflanzen erst bei eher wenigen Sonnenstunden die Blütenproduktion ankurbeln. Manche blühen sogar zu Ostern. Womöglich also katholische Kakteen? Immerhin kommen sie aus Brasilien. Im Regenwald leben sie als Aufsitzer auf Bäumen, ihre Wachstumsrhythmen aus der Nähe des Äquators haben sie auch als Expats beibehalten. Direkt am Nordfenster stehen sie gern, nasse Füße sind zu vermeiden. In europäischen Heimen gehen die meisten Vertreter übrigens auf zwei Großgärtnereien in Dänemark und den Niederlanden zurück.

Bedachtes Gießen

Damit er im Advent Blüten entwickelt und gar um den Dreikönigstag nachlegt, braucht ein Weihnachtskaktus Ruhe. Einerseits hasst er Standortwechsel während der Blütenbildung. Andererseits will er nach der Blühphase und im Sommer für ein, zwei Monate Winter- beziehungsweise Sommerschlaf halten. Das heißt: wenig gießen, nicht düngen, vielleicht auch an einen etwas kühleren Platz stellen.

Sieht er dabei erschöpft und vertrocknet aus, darf man also keinesfalls nachgießen, um ihn nicht zu ertränken. Sonst wirft er schon einmal aus Überforderung seine Triebe ab. Ganz allgemein bekommt der Großteil der Heimkakteen zu viel Wasser ab und sollte nach dem Gießen aus dem Übertopf genommen werden, um überschüssiges Wasser gleich zu entfernen. Gut gepflegt kann ein Weihnachtskaktus mehrere Jahrzehnte alt werden und dabei auch sehr groß.

Das Image des Weihnachtskaktus mag trotz seiner bunten Migrationsgeschichte und der ursprünglich exzentrischen Lebensweise auf einem Baum etwas altbacken sein. Aber freundliche Blüten kann in der kalten Jahreszeit jeder gebrauchen, außerdem ist Schlumbergera für Katzen und sonstige Mitbewohnerinnen in der Regel ungiftig. Daher: Wenn ihr nach dem Weihnachtsfest bei euren Eltern nach Hause geht, nehmt ruhig einen Ableger des Kaktus mit. (Julia Sica, 24.12.2023)